Патриархальная семья, мечтает о рождении мальчика, чтобы продолжить семейную линию, в то время как их младший сын тайно присоединяется к театру эротических танцев и влюбляется в амбициозную транс-старлетку. Их невероятная история любви начинает освещать стремление всей семьи к сексуальному бунту.
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