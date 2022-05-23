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Постер фильма Страна радости
7.6
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7.6

Страна радости

, 2022
Joyland
Пакистан, США / драма / 18+
Постер фильма Страна радости
7.6

О фильме

Патриархальная семья, мечтает о рождении мальчика, чтобы продолжить семейную линию, в то время как их младший сын тайно присоединяется к театру эротических танцев и влюбляется в амбициозную транс-старлетку. Их невероятная история любви начинает освещать стремление всей семьи к сексуальному бунту.

В ролях

Ali Junejo
Haider
Rasti Farooq
Mumtaz
Alina Khan
Biba
Sarwat Gilani
Nucchi
Salmaan Peerzada
Father Aman
Sohail Sameer
Saleem
Санья Саид
Fayyaz
Ramiz Law
Qaiser
Honey Albela
Ashfaq Saab
Priya Usman Khan
Shagnam Rani
Режиссер Саим Садик
Сценарист Саим Садик
Композитор Abdullah Siddiqui
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Пакистан / США
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 апреля 2023
Премьера в мире 23 мая 2022
Дата выхода
1 марта 2024 Австрия
24 февраля 2023 Великобритания 15
9 ноября 2023 Германия 12
26 января 2023 Греция
4 июля 2023 Индия
10 февраля 2023 Испания
13 марта 2025 Мексика B
18 ноября 2022 Нидерланды 14
18 ноября 2022 Португалия M/16
24 ноября 2023 Финляндия 12
28 декабря 2022 Франция
18 ноября 2022 Швеция 15
13 декабря 2023 Южная Корея 15
18 октября 2024 Япония G
Сборы в мире $1 164 351
Производство All Caps, Astrakan Films, Blood Moon Creative
Другие названия
Joyland, Joyland: Storia di un amore queer, Джойленд, Страна Радости, 조이랜드, ジョイランド わたしの願い, 愛情美樂地, Joyland: La tierra de los sueños

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 15 ноября 2023

Отзывы о фильме

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