Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2021

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2021 году

Место проведения Италия
Дата проведения 1 сентября 2021 - 11 сентября 2021
Золотой лев / Лучший фильм
Событие 6.5
Событие L’événement
Одри Диван
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Смотреть трейлер
Утраченные иллюзии 7.1
Утраченные иллюзии Lost illusions
Ксавье Джанноли
Смотреть трейлер
Параллельные матери 6.8
Параллельные матери Madres paralelas
Педро Альмодовар
Смотреть трейлер
Король смеха 7.2
Король смеха Qui rido io
Марио Мартоне
Смотреть трейлер
The Box La caja
Лоренцо Вигас
Спенсер 6.9
Спенсер Spencer
Пабло Ларраин
Смотреть трейлер
Незнакомая дочь 6.0
Незнакомая дочь The Lost Daughter
Мэгги Джилленхол
Смотреть трейлер
Главная роль 6.6
Главная роль Competencia oficial
Мариано Кон, Гастон Дюпра
Смотреть трейлер
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Ана Лили Амирпур
On the Job 2: The Missing 8 On the Job 2: The Missing 8
Эрик Матти
Reflection Vidblysk
Валентин Васянович
Закат 6.4
Закат Sundown
Мишель Франко
Смотреть трейлер
Рука Бога 6.8
Рука Бога È stata la mano di Dio
Паоло Соррентино
Смотреть трейлер
Не оставляй следов 7.1
Не оставляй следов Zeby nie bylo sladów
Ян П. Матушинский
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Габриэль Майнетти
Смотреть трейлер
Another World Un autre monde
Стефан Бризе
Дыра 6.6
Дыра Il buco
Микеланджело Фраммартино
Капитан Волконогов бежал 7.2
Капитан Волконогов бежал Kapitan Volkonogov bezhal
Наталья Меркулова, Алексей Чупов
Смотреть трейлер
Латинская Америка 6.5
Латинская Америка America Latina
Фабио Роберто Д’Инноченцо, Дамиано Д’Инноченцо
Холодный расчет 5.8
Холодный расчет The Card Counter
Пол Шредер
Смотреть трейлер
Серебряный лев / Лучший режиссер
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
Власть пса
Победитель
Серебряный лев / Гран-при жюри
Рука Бога 6.8
Рука Бога È stata la mano di Dio
Паоло Соррентино
Победитель
Смотреть трейлер
Кубок Вольпи / Лучший актер
Джон Арсилья
Джон Арсилья
On the Job 2: The Missing 8
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Параллельные матери
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Незнакомая дочь 6.0
Незнакомая дочь The Lost Daughter
Мэгги Джилленхол
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Непорочный 6.0
Непорочный Imaculat
George Chiper, Monica Stan
Победитель
Непорочный 6.0
Непорочный Imaculat
George Chiper, Monica Stan
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Филиппо Скотти
Рука Бога
Победитель
Квир-лев
The Last Chapter La dernière séance
Gianluca Matarrese
Победитель
Все номинанты
Параллельные матери 6.8
Параллельные матери Madres paralelas
Педро Альмодовар
Смотреть трейлер
The Hole in the Fence El hoyo en la cerca
Joaquin del Paso
The Miracle Child La santa piccola
Silvia Brunelli
Il silenzio grande Il silenzio grande
Алессандро Гассман
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Смотреть трейлер
Павлиний рай 5.4
Павлиний рай Il paradiso del pavone
Лаура Биспури
Спрятанный мальчик 6.5
Спрятанный мальчик Il bambino nascosto
Роберто Андо
Private Desert Deserto Particular
Али Муритиба
Главная роль 6.6
Главная роль Competencia oficial
Мариано Кон, Гастон Дюпра
Смотреть трейлер
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Pilgrims Piligrimai
Laurynas Bareisa
Победитель
Все номинанты
Once Upon a Time in Calcutta Once Upon a Time in Calcutta
Aditya Vikram Sengupta
Ину-О: Рождение легенды 7.5
Ину-О: Рождение легенды Inu-oh
Масааки Юаса
Смотреть трейлер
The Other Tom El otro Tom
Laura Santullo, Rodrigo Pla
Полный рабочий день 7.4
Полный рабочий день À plein temps
Eric Gravel
Павлиний рай 5.4
Павлиний рай Il paradiso del pavone
Лаура Биспури
The Other Tom El otro Tom
Laura Santullo, Rodrigo Pla
The Hole in the Fence El hoyo en la cerca
Joaquin del Paso
The Great Movement El gran movimiento
Kim Russo
Vera Dreams of the Sea Vera andrron detin
The Falls Pu bu
Mong-Hong Chung
Правда обо мне 5.9
Правда обо мне True Things
Rhino Nosorih
Олег Сенцов
Amira Amira
Мохамед Диаб
White Building Bodeng sar
Kavich Neang
Атлантида 6.3
Атлантида Atlantide
Yuri Ancarani
Miracle Miracol
Bogdan George Apetri
Anatomy of Time Wela
Якравал Нилтхамронг
107 Mothers Cenzorka
Peter Kerekes
Обещания 6.4
Обещания Les promesses
Томас Круитхоф
Career Golden Lion
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Победитель
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Победитель
FEDIC Award / Best Film
Дыра 6.6
Дыра Il buco
Микеланджело Фраммартино
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Событие 6.5
Событие L’événement
Одри Диван
Победитель
Смотреть трейлер
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Zalava Zalava
Arsalan Amiri
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Король смеха
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Тереза Сапонанджело
Рука Бога
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Рука Бога 6.8
Рука Бога È stata la mano di Dio
Паоло Соррентино
Победитель
Смотреть трейлер
Pasinetti Award / Special Prize
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Габриэль Майнетти
Победитель
Смотреть трейлер
FEDIC Award - Special Mention
The Girl Flew La ragazza ha volato
Вильма Лабате
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Piseth Chhun
White Building
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actress
Лор Калами
Лор Калами
Полный рабочий день
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Eric Gravel
Полный рабочий день
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
107 Mothers Cenzorka
Peter Kerekes, Иван Острочевски
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Los Huesos Los Huesos
Cristóbal León, Joaquín Cociña
Победитель
Los Huesos Los Huesos
Cristóbal León, Joaquín Cociña
Победитель
Все номинанты
Fall of the Ibis King Fall of the Ibis King
Josh O'Caoimh, Mikai Geronimo
Sandstorm Mulaqat
Seemab Gul
New Abnormal Pid pokati mai
Sorayos Prapapan
Techno, Mama Techno, Mama
Saulius Baradinskas
4 AM Descente (4 AM)
Mehdi Fikri
Hair Tie, Egg, Homework Books Tou Sheng, Ji Dan, Zuo Ye Ben
Runxiao Luo
The Boob Fairy La fée des Roberts
Léahn Vivier-Chapas
Don't Get Too Comfortable Don't Get Too Comfortable
Shaima Al Tamimi
The Last Day Kanoyama
Momi Yamashita
The Shift Il turno
Loris Giuseppe Nese, Chiara Marotta
Heltzear Heltzear
Микель Гурреа
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
The Great Movement El gran movimiento
Kiro Russo
Победитель
Label Europa Cinemas / Best Film
Все номинанты
Californie Californie
Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Californie Californie
Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Special Jury Prize
Дыра 6.6
Дыра Il buco
Микеланджело Фраммартино
Победитель
Interfilm Award / Best Film
Amira Amira
Мохамед Диаб
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Габриэль Майнетти
Победитель
Смотреть трейлер
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
The Box La caja
Лоренцо Вигас
Победитель
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Габриэль Майнетти, Michele Braga
Победитель
Смотреть трейлер
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Габриэль Майнетти, Michele Braga
Победитель
Смотреть трейлер
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Ornella Vanoni
Победитель
Soundtrack Stars Award / Special Mention
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Daniele Luppi
Победитель
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Soundtrack
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Daniele Luppi
Победитель
Bisato d'Oro / Best Actor
Франц Роговски
Франц Роговски
Отчаянные мстители
Победитель
Bisato d'Oro / Best Cinematography
The Hole in the Fence El hoyo en la cerca
Alfonso Herrera Salcedo
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
7 Prisioneiros 7.7
7 Prisioneiros
Alexandre Moratto
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Габриэль Майнетти
Победитель
Смотреть трейлер
BNL People's Choice Award / Best Film
Private Desert Deserto Particular
Али Муритиба
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Аврора Джовинаццо
Аврора Джовинаццо
Отчаянные мстители
Победитель
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Film
Lovely Boy Lovely Boy
Франческо Леттьери
Победитель
Senza fine Senza fine
Элиза Фуксас
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
Дыра 6.6
Дыра Il buco
Luca Massa
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Dressmaker
Король смеха 7.2
Король смеха Qui rido io
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Head of Electrical Department
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Loris Felici
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Special Effects
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Maurizio Corridori
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Stunt Coordinator
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Emiliano Novelli
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Невероятная история острова Роз 7.0
Невероятная история острова Роз L'incredibile storia dell'Isola delle Rose
Emiliano Novelli
Circolo del Cinema di Verona Award
Сломить Франка 5.8
Сломить Франка Eltörölni Frankot
Gábor Fabricius
Победитель
Campari Passion for the Cinema Award
Все номинанты
Идеальное ограбление 4.5
Идеальное ограбление American Night
Алессио Делла Валле
Смотреть трейлер
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
The Stranger Al Garib
Ameer Fakher Eldin
Победитель
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
Победитель
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
Победитель
GdA Director's Award
Непорочный 6.0
Непорочный Imaculat
George Chiper, Monica Stan
Победитель
Lanterna Magica Award
Amira Amira
Мохамед Диаб
Победитель
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Отчаянные мстители 7.1
Отчаянные мстители Freaks Out
Габриэль Майнетти
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Старый Генри 7.2
Старый Генри Old Henry
Потси Пончироли
Спенсер 6.9
Спенсер Spencer
Пабло Ларраин
Смотреть трейлер
Главная роль 6.6
Главная роль Competencia oficial
Мариано Кон, Гастон Дюпра
Смотреть трейлер
Private Desert Deserto Particular
Али Муритиба
Дюна 8.0
Дюна Dune
Дени Вильнев
Смотреть трейлер
Karmalink Karmalink
Jake Wachtel
Главная роль 6.6
Главная роль Competencia oficial
Мариано Кон, Гастон Дюпра
Смотреть трейлер
Опасный город 6.1
Опасный город Mondocane
Алессандро Челли
Хэллоуин убивает 6.2
Хэллоуин убивает Halloween Kills
Дэвид Гордон Грин
Смотреть трейлер
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Смотреть трейлер
Прошлой ночью в Сохо 7.2
Прошлой ночью в Сохо Last Night in Soho
Эдгар Райт
Смотреть трейлер
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Ана Лили Амирпур
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Mona Lisa and the Blood Moon Mona Lisa and the Blood Moon
Ана Лили Амирпур
Победитель
Fanheart3 Award / VR Fan Experience
Все номинанты
The Severance Theory: Welcome to Respite The Severance Theory: Welcome to Respite
Lyndsie Scoggin
Lavrynthos Lavrynthos
Fabio Rychter, Amir Admoni
Lavrynthos Lavrynthos
Fabio Rychter, Amir Admoni
Clap Clap
Keisuke Itoh
Wraith: The Oblivion - Afterlife Wraith: The Oblivion - Afterlife
Erik Odeldahl
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Бенджамин Клири
The Sick Rose Bing mei guei
Zhi-Zhong Tang, Yun Huang
The Last Worker The Last Worker
Jörg Tittel
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Бенджамин Клири
The Final Wish Yi yuan
Shanshan Wang, Haipei Wang
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
7 Prisioneiros 7.7
7 Prisioneiros
Alexandre Moratto
Победитель
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Zalava Zalava
Arsalan Amiri
Победитель
Все номинанты
Mother Lode Mother Lode
Matteo Tortone
The Salamander La Salamandre
Alex Carvalho
Опасный город 6.1
Опасный город Mondocane
Алессандро Челли
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
They Carry Death Eles Transportan a Morte
Helena Girón, Samuel M. Delgado
Сломить Франка 5.8
Сломить Франка Eltörölni Frankot
Габор Фабрициус
Обходные пути 5.9
Обходные пути Obkhodniye puti
Екатерина Селенкина
Смотреть трейлер
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia
Теэму Никки
Победитель
Все номинанты
Costa Brava, Lebanon Costa Brava, Lebanon
Mounia Akl
La macchina delle immagini di Alfredo C. La macchina delle immagini di Alfredo C.
Roland Sejko
The Girl Flew La ragazza ha volato
Вильма Лабате
My Night Ma nuit
Antoinette Boulat
Мама, я дома 6.5
Мама, я дома Mama, ya doma
Владимир Битоков
7 Prisioneiros 7.7
7 Prisioneiros
Alexandre Moratto
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Federico Demattè
Inchei
Победитель
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Inchei Inchei
Federico Demattè
Победитель
Все номинанты
Closing Time L'ultimo spegne la luce
Tommaso Santambrogio
Freikörperkultur Freikörperkultur
Alba Zari
Full Moon Luna piena
Isabella Torre
Enchantment L'incanto
Chiara Caterina
Roman Nights Notte romana
Valerio Ferrara
Eva Eva
Rossella Inglese
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Enchantment L'incanto
Chiara Caterina
Победитель
Giornate degli Autori Award
Непорочный 6.0
Непорочный Imaculat
George Chiper, Monica Stan
Победитель
Все номинанты
Californie Californie
Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Anatomia Anatomia
Aleksandra Jankowska
Ты похож на меня 7.1
Ты похож на меня You Resemble Me
Дина Амер
Dusk Stone Piedra Noche
Iván Fund
Private Desert Deserto Particular
Али Муритиба
The Stranger Al Garib
Ameer Fakher Eldin
Californie Californie
Алессандро Кассиголи, Кейси Кауффман
Двойной обман Мадлен Коллинз 6.2
Двойной обман Мадлен Коллинз Madeleine Collins
Антуан Барро
Смотреть трейлер
Lovely Boy Lovely Boy
Франческо Леттьери
Out of This World Shen kong
Chen Guan
Out of Sync Tres
Хуанхо Хименес Пенья
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Best VR Experience
Le bal de Paris de Blanca Li Le bal de Paris de Blanca Li
Blanca Li
Победитель
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Best VR Story
End of Night Nattens ende
David Adler
Победитель
Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work / Virtual Reality Competition
Goliath: Playing with Reality Goliath: Playing with Reality
May Abdalla, Barry Gene Murphy
Победитель
Goliath: Playing with Reality Goliath: Playing with Reality
May Abdalla, Barry Gene Murphy
Победитель
Все номинанты
Angels of Amsterdam Angels of Amsterdam
Avinash Changa, Anna Abrahams
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Бенджамин Клири
Anandala Anandala
Kevin Scott Mack
The Final Wish Yi yuan
Shanshan Wang, Haipei Wang
The Starry Sand Beach La plage de sable étoilé
Hsin-Chien Huang, Nina Barbier
Bliss in the Ear of the Storm Bliss in the Ear of the Storm
Adam Lieber, Hal Sorta
Bedlam Bedlam
Mat Collishaw
Bliss in the Ear of the Storm Bliss in the Ear of the Storm
Adam Lieber, Hal Sorta
Caves Caves
Carlos Isabel Garcia
Angels of Amsterdam Angels of Amsterdam
Avinash Changa, Anna Abrahams
Samsara Lun hui
Hsin-Chien Huang
Clap Clap
Keisuke Itoh
Spirit of Place Spirit of Place
Dale P. Deacon
The Final Wish Yi yuan
Shanshan Wang, Haipei Wang
MYRIAD. Where we connect. I VR Experience MYRIAD. Where we connect. I VR Experience
Dirk Hoffmann, Lena Thiele, Sebastian Baurmann
The Last Worker The Last Worker
Jörg Tittel
The Starry Sand Beach La plage de sable étoilé
Hsin-Chien Huang, Nina Barbier
Il dubbio episodio II Il dubbio episodio II
Matteo Lonardi
Glimpse Glimpse
Michael O'Connor, Бенджамин Клири
Container Container
Meghna Singh, Simon Wood
Tearless Tearless
Джина Ким
The Severance Theory: Welcome to Respite The Severance Theory: Welcome to Respite
Lyndsie Scoggin
The Sick Rose Bing mei guei
Zhi-Zhong Tang, Yun Huang
Exploring Home Exploring Home
Sara Lisa Vogl
Montegelato Montegelato
Davide Rapp
Genesis Genesis
Jörg Courtial
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Ридли Скотт
Ридли Скотт
Победитель
HFPA Special Prize
Собор 6.2
Собор The Cathedral
Рикки Д’Амброуз
Победитель
The Den La tana
Beatrice Baldacci
Победитель
Our Happiest Days Nuestros días más felices
Sol Berruezo Pichon-Rivière
Победитель
Al Oriente Al Oriente
José María Avilés
Победитель
Giornate degli Autori - Award for Women Screenwriters Under 40
Непорочный 6.0
Непорочный Imaculat
Monica Stan
Победитель
Premio per l'inclusione Edipo Re (Giornate degli Autori)
Isolation Isolation
Жако Ван Дормель, Микеле Плачидо, Майкл Уинтерботтом, Olivier Guerpillon, Юлия фон Хайнц
Победитель
Isolation Isolation
Жако Ван Дормель, Микеле Плачидо, Майкл Уинтерботтом, Olivier Guerpillon, Юлия фон Хайнц
Победитель
Premio Ulisse Terra di Cinema
Ферзан Озпетек
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше