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Постер фильма Король смеха
7.2
Король смеха - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Король смеха
7.2

Король смеха

, 2021
Qui rido io
Италия, Испания / биография, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Король смеха
7.2
Король смеха - Дублированный трейлер
Король смеха  Дублированный трейлер

О фильме

Жизнь легендарного комика Эдуардо Скарпетты триумфальна. Публика его обожает, спектакли идут при аншлагах. У него свой театр, дом утопает в роскоши. В большой дружной семье царит гармония: жена легко уживается с любовницей, а законные и внебрачные дети с младенчества приобщаются к магии сцены. На пике славы Эдуардо задумывает пародию на трагедию прославленного Габриеле д’Аннунцио, не догадываясь, какой скандал вызовет эта затея…

В ролях

Тони Сервилло
Тони Сервилло
Eduardo Scarpetta
Антония Труппо
Антония Труппо
Adelina De Renzis
Яя Форте
Яя Форте
Эдуардо Скарпетта
Эдуардо Скарпетта
Vincenzo Scarpetta
Мария Национале
Rosa De Filippo
Cristiana Dell'Anna
Luisa De Filippo
Роберто де Франческо
Роберто де Франческо
Salvatore Di Giacomo
Лино Муселла
Лино Муселла
Benedetto Croce
Паоло Пьеробон
Паоло Пьеробон
Gabriele D'Annunzio
Джованни Маурьелло
Mirone
Chiara Baffi
Anna De Filippo
Режиссер Марио Мартоне
Сценарист Марио Мартоне, Ippolita Di Majo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Испания
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 7 сентября 2021
Дата выхода
8 апреля 2022 Испания
9 сентября 2021 Италия
9 сентября 2021 Нидерланды 12
Сборы в мире $1 695 471
Производство Indigo Film, Rai Cinema, Tornasol Films
Другие названия
Qui rido io, The King of Laughter, Aquí me río yo, El rey de la comedia, El rey de la risa, Król śmiechu, Kto sa smeje naposledy, O Rei do Riso, Tu sa smejem ja, Ο βασιλιάς τού γέλιου, Король смеха, Король сміху, Краљ смеха, Царят на смеха, 더 킹 오브 래프터, 笑いの王

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 16 мая 2023

Трейлеры фильма

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Король смеха - Дублированный трейлер
Король смеха Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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