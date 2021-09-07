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Король смеха
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Король смеха, 2021

2021 / Италия / Испания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Эдуардо Скарпетта — легенда итальянского комического театра, популярный актёр и плодовитый драматург-реноватор, придумавший альтернативу образу народного любимца, Пульчинеллы — «маску» остроумного простака Феличе Шошаммокка. Биография неординарного автора, обладающего страстным и горделивым характером, специфическим юмористическим видением и внушительным потомством, подаётся через историю его судебной тяжбы с прославленным поэтом Габриэле Д’Аннунцио. Скарпетта, которого блестяще играет Тони Сервилло, отстаивает в суде своё право на свободу пародии на пьесу «Дочь Иорио» Д’Аннунцио, инсценировка которой вызвала волну обвинений в плагиате и культурный бойкот. Защищать обвиняемого взялся известный философ Бенедетто Кроче, а сам нашумевший процесс создал прецедент в судопроизводстве.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 7 сентября 2021
Возраст 16+
Режиссер
Марио Мартоне
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Антония Труппо
Антония Труппо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король смеха 1 постер
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