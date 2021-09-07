Король смеха, 2021

Эдуардо Скарпетта — легенда итальянского комического театра, популярный актёр и плодовитый драматург-реноватор, придумавший альтернативу образу народного любимца, Пульчинеллы — «маску» остроумного простака Феличе Шошаммокка. Биография неординарного автора, обладающего страстным и горделивым характером, специфическим юмористическим видением и внушительным потомством, подаётся через историю его судебной тяжбы с прославленным поэтом Габриэле Д’Аннунцио. Скарпетта, которого блестяще играет Тони Сервилло, отстаивает в суде своё право на свободу пародии на пьесу «Дочь Иорио» Д’Аннунцио, инсценировка которой вызвала волну обвинений в плагиате и культурный бойкот. Защищать обвиняемого взялся известный философ Бенедетто Кроче, а сам нашумевший процесс создал прецедент в судопроизводстве.