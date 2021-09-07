Король смеха, 2021

Жизнь легендарного комика Эдуардо Скарпетты триумфальна. Публика его обожает, спектакли идут при аншлагах. У него свой театр, дом утопает в роскоши. В большой дружной семье царит гармония: жена легко уживается с любовницей, а законные и внебрачные дети с младенчества приобщаются к магии сцены. На пике славы Эдуардо задумывает пародию на трагедию прославленного Габриеле д’Аннунцио, не догадываясь, какой скандал вызовет эта затея…
|8 апреля 2022
|Испания
|9 сентября 2021
|Италия
|9 сентября 2021
|Нидерланды
|12