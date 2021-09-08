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Halloween Kills

Хэллоуин убивает, 2021

2021 / США
6.7 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Продолжение популярной хоррор-франшизы о маньяке Майкле Майерсе
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во второй части новой трилогии популярной серии хорроров продолжается захватывающая история о Майкле Майерсе и Лори Строуд.

Фильм является продолжением невероятно успешного «Хэллоуина» 2018 года, который отказался от существующего канона и стал непосредственным продолжением киноленты 1978 года. Многие увидели в картине начало новой продолжительной франшизы ужасов, после чего было объявлено сразу о двух предстоящих сиквелах.

История «Хэллоуина» постоянно перестраивалась. Если обычно у фильмов есть прямые сиквелы и приквелы, то действие многих картин, принадлежащих вселенной «Хэллоуина», разворачивалось за пределами оригинального фильма. Данная трилогия делает попытку переосмысления франшизы, игнорируя девять других частей.

Первая часть современных фильмов начинается спустя сорок лет после трагических событий в Хэддонфилде. Хладнокровный убийца сбегает из психиатрической лечебницы, чтобы провести финальную битву с Лори Строуд, которая, в свою очередь, была готова к возвращению жестокого Майерса.

В продолжении истории зло снова настигает жителей города и безжалостный преступник выходит на свою хэллоуиновскую охоту. Остановить его смогут лишь те, кто уже имел с ним дело в далеком прошлом. Лори Строуд со своими союзниками пытается избавиться от маньяка и обезопасить родной город. Кажется, героиня со своей дочерью и внучкой наконец смогли устроить Майклу западню. Однако их планам приходит конец, а им самим снова нужно будет биться за собственную жизнь, ведь настоящий Хэллоуин еще только начинается.

«Хэллоуин убивает» – это продолжение картины 2018 года. Эта лента 12-я по счету в одноименной франшизе.

Премьера фильма должна была состояться осенью 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена на следующий год.

Еще в 2019 году появилась официальная информация о разработке сразу двух сиквелов «Хэллоуина» 2018 года. Вторая и третья части были названы следующим образом: «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается».

Помимо актеров из предыдущей части в фильме появляются персонажи из оригинальной картины 1978 года: Энтони Майкл Холл изображает Томми Дойла и Кайл Ричардс снова воплощает роль Линдси Уоллес, которую она играла еще в 1978 году. Также Роберт Лонгстрит сыграет на экране героя, который издевался над Томми в ленте 1978 года.

Том Аткинс, которого можно увидеть в «Хэллоуине 3: Время ведьм» проявил интерес к новой картине. Также в фильме снимется Чарльз Сайферс, сыгравший шерифа в первых фильмах 1978 и 1981 годов.

Джейми Ли Кертис в шестой раз играет роль Лори Строуд и в этом превосходит Дональда Плезенса по количеству появлений в серии фильмов «Хэллоуина».

Перед премьерой картины 2018 года сценарист Дэнни Макбрайд сказал, что изначально они с режиссером хотели представить сразу два фильма. Но потом было принято решение сначала увидеть реакцию зрителей на первую часть. Позже продюсер Джейсон Блум добавил, что продолжение будет только при успехе первого фильма.

Пол Радд мог повторить свою роль Томми Дойла, но он был занят съемками фильма «Охотники за приведениями: Наследники». По слухам, Пол Радд дал Энтони Майклу Холлу свое благословение сыграть персонажа Томми Дойла.

Режиссер оригинальной франшизы Джон Карпентер написал музыку к этой части и консультировал Грина и его команду по сюжету.

Момент, когда Лори кричит на пожарную команду: «Пусть горит!», взят из удаленной сцены «Хэллоуина 4: Возвращение Майкла Майерса» (1988).

Хитроумная ловушка Лори почти помогла ей победить Майкла. Почти… Он снова на свободе, и кровавый след, который тянется за ним, еще никогда не был таким длинным. Женщины семьи Строуд объединяются с другими выжившими, чтобы остановить Майкла раз и навсегда. Зло должно умереть сегодня.

6.7 Оцените
58 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 октября 2021
Премьера онлайн 14 декабря 2021
Премьера в мире 8 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Гордон Грин
Дэвид Гордон Грин
В ролях
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Джуди Грир
Джуди Грир
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл
Энди Мэтичак
Энди Мэтичак
Кайл Ричардс
Кайл Ричардс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хэллоуин убивает 9 постеров
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Хэллоуин убивает смотреть онлайн

Хэллоуин убивает
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Хэллоуин, 2018 год. Представительницы трех поколений семьи Строуд бросают Майкла Майерса умирать в подвале горящего здания, наивно предположив, что в полувековой борьбе с маньяком поставлена точка. Однако пожарные неосмотрительно вызволяют безумца из-под обломков, обрекая жителей Хэддонфилда на новую бойню. Сложно говорить об очередном продолжении многострадальной хоррор-франшизы, не пропев дифирамбы оригиналу. Бесспорно, «Хэллоуин» Джона Карпентера не был первопроходцем в жанре…
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Камиль Зарифов 23 октября 2021, 17:08
Фильм норм)
dikuksina 28 октября 2021, 06:36
Зря потраченное время. Фильм никакой, никакого сюжета или интриги, просто бессмертный и непобедимый Майкл, которому с такими способностями во вселенной Марвел появиться бы.
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саундтрек фильма Хэллоуин убивает
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кайл Ричардс договорилась о съемках в «Хэллоуин заканчивается» Ради того, чтобы включить персонажа актрисы, был переделан сценарий фильма.
Написать
8 декабря 2021 16:35
Кассовые сборы франшизы «Хэллоуин» превысили $700 млн Это суммарный заработок 12 фильмов.
Написать
27 октября 2021 16:21
Сценарист «Крика» надеется, что пятая часть франшизы не окажется последней Он считает, что классические фильмы ужасов должны жить. 
Написать
25 октября 2021 15:27
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