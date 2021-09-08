Хэллоуин убивает, 2021

Во второй части новой трилогии популярной серии хорроров продолжается захватывающая история о Майкле Майерсе и Лори Строуд.

Фильм является продолжением невероятно успешного «Хэллоуина» 2018 года, который отказался от существующего канона и стал непосредственным продолжением киноленты 1978 года. Многие увидели в картине начало новой продолжительной франшизы ужасов, после чего было объявлено сразу о двух предстоящих сиквелах.

История «Хэллоуина» постоянно перестраивалась. Если обычно у фильмов есть прямые сиквелы и приквелы, то действие многих картин, принадлежащих вселенной «Хэллоуина», разворачивалось за пределами оригинального фильма. Данная трилогия делает попытку переосмысления франшизы, игнорируя девять других частей.

Первая часть современных фильмов начинается спустя сорок лет после трагических событий в Хэддонфилде. Хладнокровный убийца сбегает из психиатрической лечебницы, чтобы провести финальную битву с Лори Строуд, которая, в свою очередь, была готова к возвращению жестокого Майерса.

В продолжении истории зло снова настигает жителей города и безжалостный преступник выходит на свою хэллоуиновскую охоту. Остановить его смогут лишь те, кто уже имел с ним дело в далеком прошлом. Лори Строуд со своими союзниками пытается избавиться от маньяка и обезопасить родной город. Кажется, героиня со своей дочерью и внучкой наконец смогли устроить Майклу западню. Однако их планам приходит конец, а им самим снова нужно будет биться за собственную жизнь, ведь настоящий Хэллоуин еще только начинается.