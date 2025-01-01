Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1939

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1939 году

Место проведения Италия
Дата проведения 8 августа 1939 - 1 сентября 1939
Кубок Вольпи / Лучший актер
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Все номинанты
Forty Years Veertig jaren
Johan De Meester, Эмдон Т. Гревиль
The Five-Forty Öt óra 40
Андре де Тот
The World Will Shake Le monde tremblera
Richard Pottier
Jungle of Chang Man och kvinna
Pál Fejös, Gunnar Skoglund
Bors István Bors István
Viktor Bánky
Четыре пера 7.4
Четыре пера The Four Feathers
Золтан Корда
Ani to sono imôto Ani to sono imôto
Yasujirô Shimazu
Second Childhood Dernière jeunesse
Jeff Musso
Fasching Fasching
Hans Schweikart
Rejoice While You're Young, Fellow Cadets Gläd dig i din ungdom
Per Lindberg
The Country of Motzi Tara Motilor
Paul Calinescu
Margarita, Armando y su padre Margarita, Armando y su padre
Francisco Múgica
Pour le Mérite Pour le Mérite
Karl Ritter
The Outlaw El matrero
Orestes Caviglia
Macoun the Tramp Tulák Macoun
Ladislav Brom
The Governor Der Gouverneur
Viktor Tourjansky
Valfångare Valfångare
Anders Henrikson, Танкред Ибсен
¿Vocación? ¿Vocación?
Rina Massardi
Earth Tsuchi
Tomu Uchida
День начинается 7.7
День начинается Le jour se lève
Марсель Карне
Jungle of Chang Man och kvinna
Pál Fejös, Gunnar Skoglund
Ambición Ambición
Adelqui Migliar
Many Lies Lauter Lügen
Хайнц Рюман
It Was a Gay Ballnight Es war eine rauschende Ballnacht
Карл Фрелих
Abenteuer in Marokko Abenteuer in Marokko
Leo Lapaire
Young Man's Fancy Young Man's Fancy
Роберт Стивенсон
Divorce in Montevideo Divorcio en Montevideo
Manuel Romero
Shanhai rikusentai Shanhai rikusentai
Hisatora Kumagai
Humoreska Humoreska
Отакар Вавра
Girls in Distress Jeunes filles en détresse
Георг Вильгельм Пабст
Derrière la façade Derrière la façade
Жорж Лакомб, Yves Mirande
From the Hills to the Valley De la sierra al valle
Antonio Ber Ciani
La fin du jour La fin du jour
Жюльен Дювивье
Милый друг 6.8
Милый друг Bel Ami
Вилли Форст
Robert Koch: The Battle Against Death Robert Koch, der Bekämpfer des Todes
Ганс Штайнхофф
The Mikado The Mikado
Виктор Шерцингер
Taiyo no ko Taiyo no ko
Yutaka Abe
Farinet ou l'or dans la montagne Farinet ou l'or dans la montagne
Max Haufler
Человек-зверь 7.5
Человек-зверь La bête humaine
Жан Ренуар
Mussolini Cup / Best Italian Film
Cardinal Messias Abuna Messias (Vendetta africana)
Goffredo Alessandrini
Победитель
Все номинанты
Castles in the Air Castelli in aria
Августо Дженина
Los hijos de la noche Los hijos de la noche
Benito Perojo, Aldo Vergano
Small Hotel Piccolo hotel
Piero Ballerini
Department Store I grandi magazzini
Марио Камерини
Il pianto delle zitelle Il pianto delle zitelle
Giacomo Pozzi-Bellini
6.3
Чио-чио-сан Il sogno di Butterfly
Кармине Галлоне
La grande luce - Montevergine La grande luce - Montevergine
Carlo Campogalliani
Bronze Medal
It Was a Gay Ballnight Es war eine rauschende Ballnacht
Карл Фрелих
Победитель
Girls in Distress Jeunes filles en détresse
Георг Вильгельм Пабст (Special Recommendation).
Победитель
Fascist Party Cup / Best Foreign Film
Fascist Party Cup / Best Italian Film
La grande luce - Montevergine La grande luce - Montevergine
Carlo Campogalliani
Победитель
Agriculture Ministry Cup
6.3
Чио-чио-сан Il sogno di Butterfly
Кармине Галлоне
Победитель
