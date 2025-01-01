Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1961

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1961 году

Место проведения Италия
Дата проведения 20 августа 1961 - 3 сентября 1961
Золотой лев / Лучший фильм
Все номинанты
Мир входящему 7.3
Мир входящему Mir vkhodyashchemu
Александр Алов There were two recipients of this nomination.
Золотой лев / Golden Lion
В прошлом году в Мариенбаде 7.4
В прошлом году в Мариенбаде L'annee derniere а Marienbad
Ален Рене
Победитель
Все номинанты
The Last Judgment Il giudizio universale
Витторио Де Сика
The Day the Tree Blooms Kde reky mají slunce
Václav Krska
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Лето и дым 6.9
Лето и дым Summer and Smoke
Питер Гленвилл
Жертва 7.9
Жертва Victim
Бэзил Дирден
The Girl with the Golden Eyes La fille aux yeux d'or
Jean-Gabriel Albicocco
Bridge to the Sun Bridge to the Sun
Etienne Périer
Samson Samson
Анджей Вайда
Thou Shalt Not Kill Tu ne tueras point
Клод Отан-Лара
Телохранитель 8.1
Телохранитель Yojimbo
Акира Куросава
The Betrayer Vanina Vanini
Роберто Росселлини
The Brigand Il brigante
Ренато Кастеллани
Кубок Вольпи / Лучший актер
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Телохранитель
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Сюзанн Флон
Thou Shalt Not Kill
Победитель
FIPRESCI Prize
The Brigand Il brigante
Ренато Кастеллани
Победитель
Italian Cinema Clubs Award
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Победитель
OCIC Award
Вакантное место 7.9
Вакантное место Il posto
Эрманно Ольми
Победитель
Pasinetti Award / Competition
Мир входящему 7.3
Мир входящему Mir vkhodyashchemu
Александр Алов, Владимир Наумов
Победитель
Pasinetti Award / Parallel Sections
Вакантное место 7.9
Вакантное место Il posto
Эрманно Ольми
Победитель
San Giorgio Prize
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Победитель
Special Jury Prize
Мир входящему 7.3
Мир входящему Mir vkhodyashchemu
Александр Алов, Владимир Наумов
Победитель
New Cinema Award / Best Actor
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Телохранитель
Победитель
New Cinema Award / Best Actress
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Лето и дым
Победитель
New Cinema Award / Best Film
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta
Победитель
Best First Work
Bandits of Orgosolo Banditi a Orgosolo
Vittorio De Seta Unanimously.
Победитель
Award of the City of Imola
Вакантное место 7.9
Вакантное место Il posto
Эрманно Ольми
Победитель
Award of the City of Venice
Леон Морен, священник 7.5
Леон Морен, священник Léon Morin, prêtre
Жан-Пьер Мельвиль
Победитель
