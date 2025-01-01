Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1953

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1953 году

Место проведения Италия
Дата проведения 20 августа 1953 - 4 сентября 1953
Золотой лев / Golden Lion
Все номинанты
The Proud and the Beautiful Les orgueilleux
Ив Аллегре, Rafael E. Portas
Vergiß die Liebe nicht Vergiß die Liebe nicht
Пауль Ферхёвен
I Was a Parish Priest La guerra de Dios
Рафаэль Хиль
The Landowner's Daughter Sinhá Moça
Tom Payne, Освальдо Сэмпейо
Садко 6.1
Садко Sadko
Александр Птушко
Le bon Dieu sans confession Le bon Dieu sans confession
Клод Отан-Лара
Возвращение Василия Бортникова 6.2
Возвращение Василия Бортникова Vozvrashchenie Vasiliya Bortnikova
Всеволод Пудовкин
Pickup on South Street Pickup on South Street
Сэмюэл Фуллер
Римский-Корсаков 6.3
Римский-Корсаков Rimskiy-Korsakov
Геннадий Казанский, Григорий Рошаль
Naked Passion La pasión desnuda
Луис Сесар Амадори
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
Джон Хьюстон
Jhansi Ki Rani Jhansi Ki Rani
Sohrab Modi
Римский-Корсаков 6.3
Римский-Корсаков Rimskiy-Korsakov
Геннадий Казанский, Григорий Рошаль
The Four Poster The Four Poster
John Hubley, Ирвинг Реис
The Secret of Blood Tajemství krve
Мартин Фрич
Женщины ждут 6.9
Женщины ждут Kvinnors väntan
Ингмар Бергман
The Landowner's Daughter Sinhá Moça
Tom Payne, Освальдо Сэмпейо
Easy Years Anni facili
Луиджи Дзампа
Маленький беглец 7.5
Маленький беглец Little Fugitive
Ray Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin
Тереза Ракен 7.3
Тереза Ракен Therese Raquin
Марсель Карне
The Proud and the Beautiful Les orgueilleux
Ив Аллегре, Rafael E. Portas
Föltámadott a tenger Föltámadott a tenger
Kálmán Nádasdy, László Ranódy, Михай Семеш
Föltámadott a tenger Föltámadott a tenger
Kálmán Nádasdy, László Ranódy, Михай Семеш
The Upstarts Jara gospoda
Боян Ступица
Маменькины сынки 7.7
Маменькины сынки Vitelloni, I
Федерико Феллини
Neapolitans in Milan Napoletani a Milano
Эдуардо Де Филиппо
Римские каникулы 8.2
Римские каникулы Roman Holiday
Уильям Уайлер
Die große Versuchung Die große Versuchung
Рольф Ханзен
Юность Шопена 6.5
Юность Шопена Mlodosc Chopina
Александр Форд
Злые и красивые 7.8
Злые и красивые The Bad and the Beautiful
Винсент Миннелли
Сказки туманной луны после дождя 8.2
Сказки туманной луны после дождя Ugetsu monogatari
Кэндзи Мидзогути
Anatahan Anatahan
Джозеф фон Штернберг
The Vanquished I vinti
Микеланджело Антониони
Кубок Вольпи / Лучший актер
Анри Вильбер
Le bon Dieu sans confession
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Лилли Палмер
The Four Poster
Победитель
OCIC Award
I Was a Parish Priest La guerra de Dios
Рафаэль Хиль
Победитель
Pasinetti Award
Сказки туманной луны после дождя 8.2
Сказки туманной луны после дождя Ugetsu monogatari
Кэндзи Мидзогути
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
Тереза Ракен 7.3
Тереза Ракен Therese Raquin
Марсель Карне
Победитель
Мулен Руж 7.4
Мулен Руж Moulin rouge
Джон Хьюстон
Победитель
Садко 6.1
Садко Sadko
Александр Птушко
Победитель
Сказки туманной луны после дождя 8.2
Сказки туманной луны после дождя Ugetsu monogatari
Кэндзи Мидзогути
Победитель
Маменькины сынки 7.7
Маменькины сынки Vitelloni, I
Федерико Феллини
Победитель
Маленький беглец 7.5
Маленький беглец Little Fugitive
Ray Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin
Победитель
Bronze Lion
Pickup on South Street Pickup on South Street
Сэмюэл Фуллер
Победитель
The Proud and the Beautiful Les orgueilleux
Ив Аллегре
Победитель
The Landowner's Daughter Sinhá Moça
Tom Payne
Победитель
I Was a Parish Priest La guerra de Dios
Рафаэль Хиль
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше