Венецианский кинофестиваль 1987

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1987 году

Место проведения Италия
Дата проведения 29 августа 1987 - 9 сентября 1987
Золотой лев / Golden Lion
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Луи Маль
Победитель
Все номинанты
Quartiere Quartiere
Silvano Agosti
A Boy from Calabria Un ragazzo di Calabria
Луиджи Коменчини
Морис 7.6
Морис Maurice
Джеймс Айвори
Hip Hip Hurrah! Hip hip hurra!
Kjell Grede
Season of Monsters Szörnyek évadja
Миклош Янчо
Made in Heaven Made in Heaven
Алан Рудольф
L'homme voilé L'homme voilé
Maroun Bagdadi
The Surrogate Woman Sibaji
Им Квон Тэк
Очки в золотой оправе 6.5
Очки в золотой оправе Occhiali d'oro, Gli
Джулиано Монтальдо
Deaf to the City Le sourd dans la ville
Mireille Dansereau
The Tale of Ruby Rose The Tale of Ruby Rose
Roger Scholes
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Эрманно Ольми
Divinas palabras Divinas palabras
José Luis García Sánchez
La vallée fantôme La vallée fantôme
Ален Таннер
A Taxing Woman Marusa no onna
Дзюдзо Итами
House of Games House of Games
Дэвид Мэмет
If the Sun Never Returns Si le soleil ne revenait pas
Клод Горетта
Motherland Hotel Anayurt Oteli
Омер Кавур
O Desejado O Desejado
Paulo Rocha
Oridathu Oridathu
Govindan Aravindan
Плюмбум, или Опасная игра 7.0
Плюмбум, или Опасная игра Plyumbum, ili Opasnaya igra
Вадим Абдрашитов
Comédie! Comédie!
Жак Дуайон
Золотая Озелла / Лучший сценарий
House of Games House of Games
Дэвид Мэмет
Победитель
Career Golden Lion
Луиджи Коменчини
Победитель
Джозеф Лео Манкевич
Победитель
Grand Special Jury Prize
Hip Hip Hurrah! Hip hip hurra!
Kjell Grede
Победитель
Elvira Notari Prize
The Tale of Ruby Rose The Tale of Ruby Rose
Melita Jurisic, Roger Scholes
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Motherland Hotel Anayurt Oteli
Омер Кавур Tied with Lunga vita alla signora! (1987).
Победитель
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Эрманно Ольми Tied with Anayurt Oteli (1987).
Победитель
FIPRESCI Prize / Critics Week
Взломщик 5.9
Взломщик Vzlomshchik
Валерий Огородников
Победитель
OCIC Award
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Луи Маль
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Джан Мария Волонте
A Boy from Calabria
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Melita Jurisic
The Tale of Ruby Rose
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
House of Games House of Games
Дэвид Мэмет
Победитель
Sergio Trasatti Award
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Луи Маль
Победитель
UNESCO Award
Drachenfutter Drachenfutter
Jan Schütte
Победитель
UNICEF Award
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Луи Маль
Победитель
Pietro Bianchi Award
Дино Ризи
Победитель
Cinecritica Award
Drachenfutter Drachenfutter
Jan Schütte Tied with House of Games (1987).
Победитель
House of Games House of Games
Дэвид Мэмет Tied with Drachenfutter (1987).
Победитель
Золотая Озелла / Best Cinematography
Hip Hip Hurrah! Hip hip hurra!
Sten Holmberg
Победитель
Золотая Озелла / Best Costume and Production Design
Очки в золотой оправе 6.5
Очки в золотой оправе Occhiali d'oro, Gli
Nanà Cecchi, Luciano Ricceri
Победитель
Золотая Озелла / Best Score
Морис 7.6
Морис Maurice
Ричард Роббинс
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Deaf to the City Le sourd dans la ville
Mireille Dansereau
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Бернар Жиродо
Бернар Жиродо
L'homme voilé
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Келли МакГиллис
Келли МакГиллис
Made in Heaven
Победитель
Golden Ciak / Best Film
House of Games House of Games
Дэвид Мэмет
Победитель
Special Golden Ciak
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
Луи Маль
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Плюмбум, или Опасная игра 7.0
Плюмбум, или Опасная игра Plyumbum, ili Opasnaya igra
Вадим Абдрашитов
Победитель
Award of the Society for Psychology
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Эрманно Ольми
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
Long Live the Lady! Lunga vita alla signora!
Эрманно Ольми Tied with Maurice (1987).
Победитель
Морис 7.6
Морис Maurice
Джеймс Айвори Tied with Lunga vita alla signora! (1987).
Победитель
Best Actor
Морис 7.6
Морис Maurice
Хью Грант, Джеймс Уилби
Победитель
Морис 7.6
Морис Maurice
Хью Грант, Джеймс Уилби
Победитель
Best Actress
The Surrogate Woman Sibaji
Kang Soo-youn
Победитель
Honorable Mention
Season of Monsters Szörnyek évadja
Миклош Янчо For a new kind of picture language.
Победитель
'Commendatore al merito della Repubblica' Medal
Moritz de Hadeln
To the head of the Berlin Film Festival.
Победитель
Год проведения
Номинации

