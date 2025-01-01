Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1980

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1980 году

Место проведения Италия
Дата проведения 28 августа 1980 - 8 сентября 1980
Золотой лев / Golden Lion
Глория 6.3
Глория Gloria
Джон Кассаветис Tied with Atlantic City (1980).
Победитель
Атлантик-сити 6.8
Атлантик-сити Atlantic City
Луи Маль Tied with Gloria (1980).
Победитель
Все номинанты
Richard's Things Richard's Things
Энтони Харви
The Age of the Earth A Idade da Terra
Glauber Rocha
La petite sirène La petite sirène
Roger Andrieux
Мелвин и Говард 6.8
Мелвин и Говард Melvin and Howard
Джонатан Демме
Alexander the Great O Megalexandros
Тео Ангелопулос
Рассказ неизвестного человека 7.2
Рассказ неизвестного человека Rasskaz neizvestnogo cheloveka
Витаутас Жалакявичюс
Going in Style Going in Style
Мартин Брест
Deux lions au soleil Deux lions au soleil
Клод Фаральдо
FIPRESCI Prize
Alexander the Great O Megalexandros
Тео Ангелопулос
Победитель
OCIC Award
Eugenio Voltati Eugenio
Луиджи Коменчини
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Джордж Барнс
Going in Style
Победитель
Арт Карни
Арт Карни
Going in Style
Победитель
Ли Страсберг
Going in Style
Победитель
Джордж Барнс
Going in Style
Победитель
Арт Карни
Арт Карни
Going in Style
Победитель
Ли Страсберг
Going in Style
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Лив Ульман
Лив Ульман
Richard's Things
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Aulad el rih - Les enfants du vent Aulad el rih - Les enfants du vent
Brahim Tsaki
Победитель
UNICEF Award
Eugenio Voltati Eugenio
Луиджи Коменчини
Победитель
Pietro Bianchi Award
Алессандро Блазетти
Победитель
OCIC Special Award
Берлин, Александерплац
Берлин, Александерплац Berlin Alexanderplatz
Райнер Вернер Фассбиндер
Победитель
Special Jury Prize
Alexander the Great O Megalexandros
Тео Ангелопулос
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Контракт 6.8
Контракт Kontrakt
Кшиштоф Занусси
Победитель
Глория 6.3
Глория Gloria
Джон Кассаветис
Победитель
UNICEF Award - Special Mention
Контракт 6.8
Контракт Kontrakt
Кшиштоф Занусси
Победитель
Best First Work
Ajándék ez a nap Ajándék ez a nap
Péter Gothár
Победитель
Special Jury Citation
L'altra donna L'altra donna
Peter Del Monte
Победитель
Lena Rais Lena Rais
Christian Rischert
Победитель
Спасатель 7.2
Спасатель Spasatel
Сергей Соловьев
Победитель
Guns Guns
Robert Kramer
Победитель
AGIS Award
Контракт 6.8
Контракт Kontrakt
Кшиштоф Занусси
Победитель
Opera Prima Ópera prima
Фернандо Труэба
Победитель
Мой американский дядюшка 7.7
Мой американский дядюшка Mon oncle d'Amérique
Ален Рене
Победитель
Тайна Обервальда 6.3
Тайна Обервальда Il mistero di Oberwald
Микеланджело Антониони
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше