Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капитан Волконогов бежал Капитан Волконогов бежал
Киноафиша Фильмы Капитан Волконогов бежал

Капитан Волконогов бежал, 2021

2021 / Россия / Эстония / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 10
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Капитан Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется — его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги. Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в Ад на вечные муки. Но у него есть возможность изменить свою участь и попасть в Рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение. Но он даже представить себе не может, какие испытания ждут его на этом пути.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 8 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Александр Яценко
Александр Яценко
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Капитан Волконогов бежал 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022 «Капитан Волконогов бежал» будет соперничать с «Разжимая кулаки» и «Медеей».
Написать
1 марта 2022 14:52
«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022 Награда в режиссерской категории досталась Кире Коваленко за «Разжимая кулаки».
Написать
7 февраля 2022 12:25
Из палача в жертву: вышел первый трейлер фильма «Капитан Волгоногов бежал» Картина получила семь номинаций на премию «Золотой орел».
Написать
20 января 2022 14:59
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши