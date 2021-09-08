Капитан Волконогов бежал, 2021

Капитан Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется — его объявляют преступником. Капитану удается сбежать до того, как его арестуют. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги. Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти он попадет в Ад на вечные муки. Но у него есть возможность изменить свою участь и попасть в Рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Капитан отправляется в путь, чтобы получить прощение. Но он даже представить себе не может, какие испытания ждут его на этом пути.