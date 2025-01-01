Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2006

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2006 году

Место проведения Италия
Дата проведения 30 августа 2006 - 9 сентября 2006
Золотой лев / Golden Lion
Натюрморт 6.0
Натюрморт Sanxia haoren / Still Life
Цзя Чжанкэ
Победитель
Все номинанты
Голливудленд 6.3
Голливудленд Hollywoodland
Аллен Култер
Королева 7.1
Королева The Queen
Стивен Фрирз
Фонтан 7.2
Фонтан The Fountain
Даррен Аронофски
Сердца 6.7
Сердца Coeurs
Ален Рене
Черная книга 7.4
Черная книга Zwartboek / Black Book
Пол Верховен
Смотреть трейлер
Эйфория 6.4
Эйфория Euphoria
Иван Вырыпаев
Falling Fallen
Барбара Альберт
Бобби 7.3
Бобби Bobby
Эмилио Эстевес
Дитя человеческое 7.3
Дитя человеческое Children of Men
Альфонсо Куарон
Черная орхидея 6.2
Черная орхидея The Black Dahlia
Брайан Де Пальма
Даратт: Сухой сезон 7.0
Даратт: Сухой сезон Daratt
Махамат-Салех Харун
Паприка 8.2
Паприка Paprika
Сатоси Кон
Отверженные 7.2
Отверженные Fong juk
Джонни То
Смотреть трейлер
Потерянная звезда 6.2
Потерянная звезда Missing Star / Stella che non c'è, La
Джанни Амелио
The Untouchable L'intouchable
Бенуа Жако
Quei loro incontri Quei loro incontri
Даниель Юйе, Жан-Мари Штрауб
Private Property Nue propriété
Жоаким Лафосс
Синдромы и столетие 7.4
Синдромы и столетие Sang sattawat
Апитчатпон Вирасетакул
Quei loro incontri Quei loro incontri
Даниель Юйе, Жан-Мари Штрауб
Новый свет 7.0
Новый свет Nuovomondo / The Golden Door
Эмануэле Криалезе
Смотреть трейлер
Mushi-Shi: The Movie Mushishi
Кацухиро Отомо
Не хочу спать одна 6.2
Не хочу спать одна Hei Yan Quan / I Don't Want to Sleep Alone
Цай Минлян
Серебряный лев / Лучший режиссер
Ален Рене
Ален Рене
Сердца
Победитель
Серебряный лев / Откровение
Новый свет 7.0
Новый свет Nuovomondo / The Golden Door
Эмануэле Криалезе
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный лев - короткометражный фильм / Короткометражный фильм
Кубок Вольпи / Лучший актер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Голливудленд
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Королева
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Королева 7.1
Королева The Queen
Peter Morgan
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Хадак 6.9
Хадак The Colour of Water / Khadak
Петер Брозенс, Джессика Хоуп Вудворт
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Изильд Ле Беско
Изильд Ле Беско
The Untouchable
Победитель
Премия "Горизонты" за лучший документальный фильм
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Спайк Ли
Победитель
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Courthouse on Horseback Ma bei shang de fa ting
Jie Liu
Победитель
Все номинанты
Quijote Quijote
Mimmo Paladino
Rain Dogs Tai yang yue
Yuhang Ho
Heimat Fragments: The Women Heimat-Fragmente: Die Frauen
Christian Reitz, Edgar Reitz
I Am the One Who Brings Flowers to Her Grave Ana alati tahmol azouhour ila qabriha
Hala Abdallah, Ammar Al Beik
Dong Dong
Цзя Чжанкэ
Cobrador: In God We Trust Cobrador: In God We Trust
Paul Leduc
The U.S. vs. John Lennon The U.S. vs. John Lennon
David Leaf, Джон Шейнфелд
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Спайк Ли
I Am the One Who Brings Flowers to Her Grave Ana alati tahmol azouhour ila qabriha
Hala Abdallah, Ammar Al Beik
Свободное плавание 6.8
Свободное плавание Svobodnoe plavanie
Борис Хлебников
Don't Make Any Plans for Tonight Non prendere impegni stasera
Джанлука Мария Таварелли
Amazing Lives of the Fast Food Grifters Tachiguishi retsuden
Мамору Осии
Дурная слава 7.1
Дурная слава Infamous
Дуглас МакГрат
Crickets Kôrogi
Shinji Aoyama
Javanese Opera Opera Jawa
Garin Nugroho
Bellissime 2 Bellissime 2
Giovanna Gagliardo
Love for Sale O Céu de Suely
Карим Айнуз
Самый жаркий штат 6.1
Самый жаркий штат The Hottest State
Итан Хоук
Heimat Fragments: The Women Heimat-Fragmente: Die Frauen
Christian Reitz, Edgar Reitz
The U.S. vs. John Lennon The U.S. vs. John Lennon
David Leaf, Джон Шейнфелд
Roma wa la n'touma Roma wa la n'touma
Tariq Teguia
Конкурс короткометражных фильмов / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
What Does Your Daddy Do? What Does Your Daddy Do?
Martin Stitt
Лучший европейский короткометражный фильм
The Making of Parts The Making of Parts
Daniel Elliott
Победитель
Career Golden Lion
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Внутренняя империя 6.8
Внутренняя империя Inland Empire
Дэвид Линч
Победитель
Little Golden Lion
Эйфория 6.4
Эйфория Euphoria
Иван Вырыпаев
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Новый свет 7.0
Новый свет Nuovomondo / The Golden Door
Эмануэле Криалезе
Победитель
Смотреть трейлер
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
Не хочу спать одна 6.2
Не хочу спать одна Hei Yan Quan / I Don't Want to Sleep Alone
Цай Минлян
Победитель
FEDIC Award
Новый свет 7.0
Новый свет Nuovomondo / The Golden Door
Эмануэле Криалезе
Победитель
Смотреть трейлер
FIPRESCI Prize / Competition
Королева 7.1
Королева The Queen
Стивен Фрирз
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Спайк Ли
Победитель
Isvema Award
Как узнать своих святых 7.5
Как узнать своих святых A Guide to Recognizing Your Saints
Дито Монтиель
Победитель
Laterna Magica Prize
Дитя человеческое 7.3
Дитя человеческое Children of Men
Альфонсо Куарон
Победитель
Mimmo Rotella Foundation Award
Потерянная звезда 6.2
Потерянная звезда Missing Star / Stella che non c'è, La
Джанни Амелио
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Потерянная звезда
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Сердца
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Новый свет 7.0
Новый свет Nuovomondo / The Golden Door
Эмануэле Криалезе
Победитель
Смотреть трейлер
UNESCO Award
Даратт: Сухой сезон 7.0
Даратт: Сухой сезон Daratt
Махамат-Салех Харун
Победитель
UNICEF Award
Новый свет 7.0
Новый свет Nuovomondo / The Golden Door
Эмануэле Криалезе
Победитель
Смотреть трейлер
Wella Prize
Don't Make Any Plans for Tonight Non prendere impegni stasera
Микаела Рамаццотти
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Убить императора 6.0
Убить императора Ye yan
Фэн Сяоган
Победитель
Смотреть трейлер
Pasinetti Award - Special Mention
SIGNIS Award
Новый свет 7.0
Новый свет Nuovomondo / The Golden Door
Эмануэле Криалезе
Победитель
Смотреть трейлер
SIGNIS Award - Honorable Mention
Даратт: Сухой сезон 7.0
Даратт: Сухой сезон Daratt
Махамат-Салех Харун
Победитель
Private Property Nue propriété
Жоаким Лафосс
Победитель
Award of the City of Rome / Best Film
Lettere dal Sahara Lettere dal Sahara
Vittorio De Seta
Победитель
Lina Mangiacapre Award
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
7 лет 6.0
7 лет 7 ans
Жан-Паскаль Атту
Победитель
Open Prize
Dong Dong
Цзя Чжанкэ
Победитель
Pietro Bianchi Award
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
Победитель
EIUC Award
Даратт: Сухой сезон 7.0
Даратт: Сухой сезон Daratt
Махамат-Салех Харун
Победитель
Human Rights Film Network Award
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах
Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts
Спайк Ли
Победитель
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Даратт: Сухой сезон 7.0
Даратт: Сухой сезон Daratt
Махамат-Салех Харун
Победитель
Young Cinema Award / Alternatives
Offscreen Offscreen
Кристоффер Боэ
Победитель
Young Cinema Award / Best International Film
Черная книга 7.4
Черная книга Zwartboek / Black Book
Пол Верховен
Победитель
Смотреть трейлер
Young Cinema Award / Best Italian Film
Label Europa Cinemas
Темно-синий, почти черный 6.3
Темно-синий, почти черный Azuloscurocasinegro
Даниэль Санчес Аревало
Победитель
Смотреть трейлер
Best Short Film / Short Film
Все номинанты
Um Ano Mais Longo Um Ano Mais Longo
Ballada Ballada
Marcell Iványi
Doc/It Award
Dong Dong
Цзя Чжанкэ Tied with Ana alati tahmol azouhour ila qabriha (2006).
Победитель
I Am the One Who Brings Flowers to Her Grave Ana alati tahmol azouhour ila qabriha
Hala Abdallah, Ammar Al Beik Tied with Dong (2006).
Победитель
I Am the One Who Brings Flowers to Her Grave Ana alati tahmol azouhour ila qabriha
Hala Abdallah, Ammar Al Beik Tied with Dong (2006).
Победитель
Золотая Озелла / Outstanding Technical Contribution
Дитя человеческое 7.3
Дитя человеческое Children of Men
Emmanuel Lubezki For the cinematography.
Победитель
Biografilm Award
Бобби 7.3
Бобби Bobby
Эмилио Эстевес
Победитель
Critics' Week Award
Как узнать своих святых 7.5
Как узнать своих святых A Guide to Recognizing Your Saints
Дито Монтиель
Победитель
Gucci Prize
Предложение 7.2
Предложение The Proposition
Ник Кейв For the screenplay.
Победитель
UAAR Award
Темно-синий, почти черный 6.3
Темно-синий, почти черный Azuloscurocasinegro
Даниэль Санчес Аревало
Победитель
Смотреть трейлер
Special Jury Prize
Даратт: Сухой сезон 7.0
Даратт: Сухой сезон Daratt
Махамат-Салех Харун
Победитель
Venice Authors Prize
Все номинанты
Chicha tu madre Chicha tu madre
Gianfranco Quattrini
Mientras tanto Mientras tanto
Диего Лерман
Special Lion for the Overall Work
Даниель Юйе
For the innovation in the language of cinema.
Победитель
Жан-Мари Штрауб
For the innovation in the language of cinema.
Победитель
Даниель Юйе
For the innovation in the language of cinema.
Победитель
Жан-Мари Штрауб
For the innovation in the language of cinema.
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Такеши Китано
Такеши Китано
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Corto Cortissimo Short Film Competition
Все номинанты
Treinta años Treinta años
Nicolas Lasnibat World Premiere
Best Short Film - Special Mention
Adults Only Adults Only
Джен Хан Йо
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Темно-синий, почти черный 6.3
Темно-синий, почти черный Azuloscurocasinegro
Даниэль Санчес Аревало
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7 лет 6.0
7 лет 7 ans
Жан-Паскаль Атту
Mientras tanto Mientras tanto
Диего Лерман
Chicha tu madre Chicha tu madre
Gianfranco Quattrini
Falkenberg Farewell Farväl Falkenberg
Йеспер Гансландт
WWW: What a Wonderful World WWW: What a Wonderful World
Faouzi Bensaïdi
Dreams of Dust Rêves de poussière
Laurent Salgues
Словно тень 5.5
Словно тень Come l'ombra
Марина Спада
Хадак 6.9
Хадак The Colour of Water / Khadak
Петер Брозенс, Джессика Хоуп Вудворт
The Night of the Sunflowers La noche de los girasoles
Хорхе Санчес-Кабесудо
Offscreen Offscreen
Кристоффер Боэ
L'udienza è aperta L'udienza è aperta
Vincenzo Marra
The Soldier's Star L'étoile du soldat
Christophe de Ponfilly
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше