Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1984

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1984 году

Место проведения Италия
Дата проведения 1 сентября 1984 - 11 сентября 1984
Золотой лев / Golden Lion
Год спокойного солнца 7.1
Год спокойного солнца Rok spokojnego slonca
Кшиштоф Занусси Unanimously.
Победитель
Все номинанты
Фавориты луны 7.0
Фавориты луны Favoris de la lune, Les
Отар Иоселиани
Tukuma Tukuma
Palle Kjærulff-Schmidt
Dionysos Dionysos
Жан Руш
Ninguém Duas Vezes Ninguém Duas Vezes
Jorge Silva Melo
Возлюбленные Марии 6.6
Возлюбленные Марии Maria's Lovers
Андрей Кончаловский
Ybris Ybris
Gavino Ledda
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян 6.4
Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes
Хью Хадсон
Sonatine Sonatine
Мишлен Ланкто
La neve nel bicchiere La neve nel bicchiere
Florestano Vancini
Love Unto Death L'amour à mort
Ален Рене
A Proper Scandal Uno scandalo perbene
Паскуале Феста Кампаниле
Sister Stella L. Sister Stella L.
Mike De Leon
Claretta Petacci Claretta
Pasquale Squitieri
The Future Is Woman Il futuro è donna
Марко Феррери
Angela's War Angelas krig
Eija-Elina Bergholm
Full Moon in Paris Les nuits de la pleine lune
Эрик Ромер
Bereg Bereg
Александр Алов, Владимир Наумов
The Mirror Der Spiegel
Erden Kiral
Noi tre Noi tre
Пупи Авати
Los zancos Los zancos
Карлос Саура
Under the Bridge Da qiao xia mian
The Annunciation Angyali üdvözlet
András Jeles
Любовь на траве 7.1
Любовь на траве L'amour par terre
Жак Риветт
Paar Paar
Goutam Ghose
Grand Special Jury Prize
Фавориты луны 7.0
Фавориты луны Favoris de la lune, Les
Отар Иоселиани
Победитель
FIPRESCI Prize
Heimat: A Chronicle of Germany Heimat - Eine Chronik in elf Teilen
Edgar Reitz
Победитель
OCIC Award
Фавориты луны 7.0
Фавориты луны Favoris de la lune, Les
Отар Иоселиани
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Фернандо Фернан Гомес
Los zancos
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Claretta Petacci
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Год спокойного солнца 7.1
Год спокойного солнца Rok spokojnego slonca
Кшиштоф Занусси
Победитель
UNESCO Award
Heart Cuore
Луиджи Коменчини Tied with Paar (1984).
Победитель
Paar Paar
Goutam Ghose Tied with Cuore (1984).
Победитель
UNICEF Award
O pokojniku sve najlepse O pokojniku sve najlepse
Предраг Антониевич
Победитель
Pietro Bianchi Award
Альберто Латтуада
Победитель
Critics' Week Award
За решёткой 6.7
За решёткой Me'Ahorei Hasoragim
Ури Барбаш
Победитель
Venice TV Prize
Blaubart Blaubart
Кшиштоф Занусси Tied with Laughterhouse (1984).
Победитель
Singleton's Pluck Laughterhouse
Ричард Эйр Tied with Blaubart (1984).
Победитель
Все номинанты
Illusione Illusione
Victor J. Tognola
OCIC Award - Honorable Mention
La neve nel bicchiere La neve nel bicchiere
Florestano Vancini Tied with Sonatine (1984).
Победитель
Sonatine Sonatine
Мишлен Ланкто Tied with La neve nel bicchiere (1984).
Победитель
De Sica Award
Pianoforte Pianoforte
Франческа Коменчини
Победитель
Venezia Genti - Best Feature Film
Samba of the Creation of the World Samba da Criação do Mundo
Vera de Figueiredo Tied with "Bouziane El Kalai".
Победитель
Venezia Genti - Best Short Film
Young Venice Award
Ybris Ybris
Gavino Ledda
Победитель
Best First Work
Sonatine Sonatine
Мишлен Ланкто
Победитель
Best Actor
Paar Paar
Насируддин Шах
Победитель
Best Actress
Full Moon in Paris Les nuits de la pleine lune
Pascale Ogier
Победитель
Technical Prize
Noi tre Noi tre
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше