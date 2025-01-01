Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2017

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2017 году

Место проведения Италия
Дата проведения 30 августа 2017 - 9 сентября 2017

30 августа 2017 в Италии начал работу ежегодный Венецианский кинофестиваль. В этом году фильмом открытия стало «Уменьшение», социальная сатира Александра Пэйна с участием Мэтта Дэймона и Кристен Уиг, которая также участвует в основной конкурсной программе. Закрывает фестиваль «Беспредел: Последняя глава», фильм Такеши Китано.

По уже сложившейся традиции зачастую на Венецианском кинофестивале дебютируют картины, которые позднее становятся фаворитами «Оскара» - или вовсе его получают. Так, например, случилось с «Бердмэном» и «В поле зрения» - оба фильма дебютировали в Венеции и оба впоследствии получили «Оскар» в самой престижной номинации, «лучший фильм». За главный приз фестиваля боролись новые картины Джорджа Клуни, Даррена Аронофски, Гильермо дель Торо и других именитых режиссеров.

Золотой лев / Лучший фильм
Форма воды 7.3
Форма воды The Shape of Water
Гильермо дель Торо
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Любовь и преступление Ammore e Malavita
Антонио Манетти, Марко Манетти
Вилла 6.5
Вилла La Villa
Робер Гедигян
Милая страна 6.9
Милая страна Sweet Country
Уорвик Торнтон
Субурбикон 5.9
Субурбикон Suburbicon
Джордж Клуни
Смотреть трейлер
Дневник пастыря 6.9
Дневник пастыря First Reformed
Пол Шредер
Смотреть трейлер
5.3
Семья Una Famiglia
Себастьяно Ризо
Фокстрот 7.1
Фокстрот Foxtrot
Самуэль Маоз
Смотреть трейлер
Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка 7.4
Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка Ex Libris : New York Public Library
Фредерик Вайсман
Мектуб, моя любовь 6.5
Мектуб, моя любовь Mektoub, My Love: Canto Uno
Абделатиф Кешиш
Смотреть трейлер
Положитесь на Пита 7.2
Положитесь на Пита Lean on Pete
Эндрю Хэй
мама! 6.7
мама! mother!
Даррен Аронофски
Смотреть трейлер
Три билборда на границе Эббинга, Миссури 8.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Мартин МакДона
Смотреть трейлер
Короче 5.7
Короче Downsizing
Александр Пэйн
Смотреть трейлер
Ангелы носят белое 7.2
Ангелы носят белое Jin nian hua / Angels Wear White
Вивиан Цюй
Опека 7.5
Опека Jusqu'à la garde
Ксавье Легран
В поисках праздника 6.7
В поисках праздника The Leisure Seeker
Паоло Вирдзи
Ханна 5.9
Ханна Hannah
Андреа Паллаоро
Человеческий поток 7.1
Человеческий поток Human Flow
Ай Вэйвэй
Третье убийство 6.7
Третье убийство Sandome no satsujin
Хирокадзу Корээда
Смотреть трейлер
Оскорбление 7.6
Оскорбление L'insulte
Зиад Дуэри
6.4
Любовь и преступление Ammore e Malavita
Антонио Манетти, Марко Манетти
Серебряный лев / Лучший режиссер
Ксавье Легран
Ксавье Легран
Опека
Победитель
Серебряный лев / Гран-при жюри
Фокстрот 7.1
Фокстрот Foxtrot
Самуэль Маоз
Победитель
Смотреть трейлер
Кубок Вольпи / Лучший актер
Камел Эль Баша
Оскорбление
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Ханна
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Три билборда на границе Эббинга, Миссури 8.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Мартин МакДона
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Опека 7.5
Опека Jusqu'à la garde
Ксавье Легран
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Чарли Пламмер
Чарли Пламмер
Положитесь на Пита
Победитель
Квир-лев
Reinventing Marvin Marvin ou la belle éducation
Анн Фонтен
Победитель
Все номинанты
Team Hurricane Team Hurricane
Annika Berg
The Wild Boys Les garçons sauvages
Бертран Мандико
Князь и Диббук 6.8
Князь и Диббук The Prince and the Dybbuk
Петр Росоловский, Эльвира Невера
Недуг 6.0
Недуг Il contagio
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Князь и Диббук 6.8
Князь и Диббук The Prince and the Dybbuk
Петр Росоловский, Эльвира Невера
5.3
Семья Una Famiglia
Себастьяно Ризо
Недуг 6.0
Недуг Il contagio
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Martyr Martyr
Mazen Khaled
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Нико, 1988 6.7
Нико, 1988 Nico, 1988
Сузанна Никкьярелли
Победитель
Все номинанты
Disappearance Disappearance
Али Асгари
West of Sunshine West of Sunshine
Jason Raftopoulos
Cinderella the Cat 6.8
Cinderella the Cat Gatta Cenerentola
Иван Каппиелло, Alessandro Rak, Dario Sansone, Марино Гуарньери
Endangered Species 6.3
Endangered Species Espèces menacées
Жиль Бурдо
The Testament The Testament
Amichai Greenberg
The Rape of Recy Taylor The Rape of Recy Taylor
Нэнси Буирски
Каниба 5.5
Каниба Caniba
Люсьен Кастен-Тейлор, Вирина Паравел
Общая жизнь 6.3
Общая жизнь La vita in comune
Эдоардо Винспеаре
Invisible Invisible
Пабло Джорджелли
Ночь, когда я плавал 6.4
Ночь, когда я плавал Takara — La nuit où j'ai nagé
Damien Manivel, Кохэй Игараси
Ugly Nasty People Brutti e cattivi
Козимо Гомес
Cinderella the Cat 6.8
Cinderella the Cat Gatta Cenerentola
Иван Каппиелло, Alessandro Rak, Dario Sansone, Марино Гуарньери
Каниба 5.5
Каниба Caniba
Люсьен Кастен-Тейлор, Вирина Паравел
The Cousin The Cousin
Цахи Град
The Blessed Les bienheureux
Sofia Djama
Reinventing Marvin Marvin ou la belle éducation
Анн Фонтен
Krieg Krieg
Rick Ostermann
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Ночь, когда я плавал 6.4
Ночь, когда я плавал Takara — La nuit où j'ai nagé
Damien Manivel, Кохэй Игараси
No Date, No Signature Bedoone Tarikh, Bedoone Emza
Вахид Джалильванд
Under the Tree Undir trénu
Хафштайн Гуннар Сигурдссон
Career Golden Lion
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Победитель
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Форма воды 7.3
Форма воды The Shape of Water
Гильермо дель Торо
Победитель
Смотреть трейлер
FIPRESCI Prize / Competition
Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка 7.4
Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка Ex Libris : New York Public Library
Фредерик Вайсман
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Победитель
Pasinetti Award / Best Cast
6.4
Любовь и преступление Ammore e Malavita
Карло Буччироссо, Клаудия Джерини, Джампаоло Морелли, Franco Ricciardi, Серена Росси, Raiz, Antonio Buonomo
Победитель
6.4
Любовь и преступление Ammore e Malavita
Карло Буччироссо, Клаудия Джерини, Джампаоло Морелли, Franco Ricciardi, Серена Росси, Raiz, Antonio Buonomo
Победитель
SIGNIS Award
Вилла 6.5
Вилла La Villa
Робер Гедигян
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Фокстрот 7.1
Фокстрот Foxtrot
Самуэль Маоз
Победитель
Смотреть трейлер
Lina Mangiacapre Award
The Blessed Les bienheureux
Sofia Djama
Победитель
Audience Award (Critics' Week) / Best Film (International Film Critics Week)
Hunting Season Temporada de Caza
Natalia Garagiola
Победитель
Все номинанты
Team Hurricane Team Hurricane
Annika Berg
Сара играет оборотня 6.3
Сара играет оборотня Sarah joue un loup garou
Катарина Вюсс
The Gulf Körfez
Emre Yeksan
Drift Drift
Helena Wittmann
Human Rights Film Network Award
The Rape of Recy Taylor The Rape of Recy Taylor
Нэнси Буирски
Победитель
Human Rights Film Network Award - Special Mention
The Order of Things L'ordine delle cose
Андреа Сегре
Победитель
Человеческий поток 7.1
Человеческий поток Human Flow
Ай Вэйвэй
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Навид Мохаммадзаде
Навид Мохаммадзаде
No Date, No Signature
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actress
Лина Кудри
Лина Кудри
The Blessed
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Вахид Джалильванд
No Date, No Signature
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Gros chagrin Gros chagrin
Селин Дево
Победитель
Все номинанты
The Knife Salesman The Knife Salesman
Jamie Helmer, Michael Leonard
Astrometal Astrometal
Efthimis Kosemund Sanidis
Swamp Swamp
Juan Sebastián Mesa
By the Pool By the Pool
Laurynas Bareisa
Meninas Formicida Meninas Formicida
Жоау Пауло Миранда Мария
The Shadow of the Bride The Shadow of the Bride
Alessandra Pescetta
Himinn Opinn Himinn Opinn
Clyde Gates, Gabriel Sanson
Mon amour mon ami Mon amour mon ami
Адриано Валерио
Aria Aria
Myrsini Aristidou
The Knife Salesman The Knife Salesman
Jamie Helmer, Michael Leonard
Himinn Opinn Himinn Opinn
Clyde Gates, Gabriel Sanson
It's Easier to Raise Cattle Lagi senang jaga sekandang lembu
Amanda Nell Eu
Death of the Sound Man Death of the Sound Man
Sorayos Prapapan
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Каниба 5.5
Каниба Caniba
Люсьен Кастен-Тейлор, Вирина Паравел
Победитель
Best Italian Film / ARCA
Красивые вещи 6.9
Красивые вещи Beautiful Things
Победитель
Смотреть трейлер
Special Jury Prize
Милая страна 6.9
Милая страна Sweet Country
Уорвик Торнтон
Победитель
Brian Award
The Blessed Les bienheureux
Sofia Djama
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Award
My Generation 7.0
My Generation
Майкл Кейн
Победитель
Смотреть трейлер
Субурбикон 5.9
Субурбикон Suburbicon
Джордж Клуни
Победитель
Смотреть трейлер
Человеческий поток 7.1
Человеческий поток Human Flow
Ай Вэйвэй
Победитель
Green Drop Award
Дневник пастыря 6.9
Дневник пастыря First Reformed
Пол Шредер
Победитель
Смотреть трейлер
Interfilm Award / Best Film
Oblivion Verses Los Versos del Olvido
Alireza Khatami
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
Победитель
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Князь и Диббук 6.8
Князь и Диббук The Prince and the Dybbuk
Петр Росоловский, Эльвира Невера
Победитель
Князь и Диббук 6.8
Князь и Диббук The Prince and the Dybbuk
Петр Росоловский, Эльвира Невера
Победитель
Все номинанты
Light Years Años luz
Мануэль Абрамович
Сила мечты 6.5
Сила мечты L'utopie des images
Эммануэль Амон
Смотреть трейлер
Джим и Энди: Другой мир 7.7
Джим и Энди: Другой мир Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton
Крис Смит
This Is the War Room! This Is the War Room!
Boris Hars-Tschachotin
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Иди и смотри 8.1
Иди и смотри Idi i smotri
Победитель
Смотреть трейлер
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Человеческий поток 7.1
Человеческий поток Human Flow
Ай Вэйвэй
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Фокстрот 7.1
Фокстрот Foxtrot
Самуэль Маоз
Победитель
Смотреть трейлер
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Человеческий поток 7.1
Человеческий поток Human Flow
Ай Вэйвэй
Победитель
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Форма воды 7.3
Форма воды The Shape of Water
Alexandre Desplat
Победитель
Смотреть трейлер
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Candelaria Candelaria
Jhonny Hendrix
Победитель
Все номинанты
Eye on Juliet Eye on Juliet
Ким Нгуйен
Equilibrium L'equilibrio
Vincenzo Marra
Тоска 7.0
Тоска Ga'agua
Сави Габизон
Недуг 6.0
Недуг Il contagio
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Dove cadono le ombre Dove cadono le ombre
Валентина Педичини
M M
Сара Форестье
The Taste of Rice Flower Mi hua zhi wei
Peng Fei Song
Недуг 6.0
Недуг Il contagio
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Looking for Oum Kulthum Looking for Oum Kulthum
Ширин Нешат
Samui Song Mai mee Samui samrab ter
Пен-Ек Ратанарыанг
Volubilis Volubilis
Faouzi Bensaïdi
Life Guidance Life Guidance
Ruth Mader
BNL People's Choice Award
Тоска 7.0
Тоска Ga'agua
Сави Габизон
Победитель
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Short Film
Penalty Penalty
Aldo Iuliano
Победитель
Fair Play Cinema Award
Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка 7.4
Ex Libris: Публичная библиотека Нью-Йорка Ex Libris : New York Public Library
Фредерик Вайсман
Победитель
Fair Play Cinema Award - Special Mention
Человеческий поток 7.1
Человеческий поток Human Flow
Ай Вэйвэй
Победитель
CICT-UNESCO C. Smithers Foundation Award
Форма воды 7.3
Форма воды The Shape of Water
Гильермо дель Торо
Победитель
Смотреть трейлер
UNIMED Award
Вилла 6.5
Вилла La Villa
Робер Гедигян
Победитель
Franca Sozzani Award
Субурбикон 5.9
Субурбикон Suburbicon
Джулианна Мур
Победитель
Смотреть трейлер
Mouse d'Oro Award
Мектуб, моя любовь 6.5
Мектуб, моя любовь Mektoub, My Love: Canto Uno
Абделатиф Кешиш
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an International Film
Мектуб, моя любовь 6.5
Мектуб, моя любовь Mektoub, My Love: Canto Uno
Riccardo Marchegiani
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an Italian Film
6.4
Любовь и преступление Ammore e Malavita
Daniele Spinozzi
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Stagehand
Ханна 5.9
Ханна Hannah
Roberto Di Pietro
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Stunt Coordinator
Быстрая как ветер 7.1
Быстрая как ветер Veloce come il vento
Emiliano Novelli
Победитель
Circolo del Cinema di Verona Award
Team Hurricane Team Hurricane
Annika Berg
Победитель
Best VR Story
Bloodless Dongducheon
Джина Ким
Победитель
GdA Director's Award
Candelaria Candelaria
Jhonny Hendrix
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше