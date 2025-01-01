30 августа 2017 в Италии начал работу ежегодный Венецианский кинофестиваль. В этом году фильмом открытия стало «Уменьшение», социальная сатира Александра Пэйна с участием Мэтта Дэймона и Кристен Уиг, которая также участвует в основной конкурсной программе. Закрывает фестиваль «Беспредел: Последняя глава», фильм Такеши Китано.

По уже сложившейся традиции зачастую на Венецианском кинофестивале дебютируют картины, которые позднее становятся фаворитами «Оскара» - или вовсе его получают. Так, например, случилось с «Бердмэном» и «В поле зрения» - оба фильма дебютировали в Венеции и оба впоследствии получили «Оскар» в самой престижной номинации, «лучший фильм». За главный приз фестиваля боролись новые картины Джорджа Клуни, Даррена Аронофски, Гильермо дель Торо и других именитых режиссеров.