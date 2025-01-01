Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2014

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2014 году

Место проведения Италия
Дата проведения 27 августа 2014 - 6 сентября 2014

71-й Венецианский международный кинофестиваль прошёл в Венеции, Италия, с 27 августа по 6 сентября 2014 года. Смотр открылся чёрной комедией Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн». Почётными «Золотыми львами» за жизненный вклад в мировое киноискусство награждены монтажёр Тельма Шунмейкер и режиссёр Фредерик Уайзмен.

Главного приза, «Золотого льва», удостоена шведская философская драма «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни» (реж. — Рой Андерссон), «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил российский постановщик Андрей Кончаловский, создавший экзистенциальную ленту «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Александр Деспла, композитор
  • Джоан Чэнь, актриса и режиссёр
  • Филип Грёнинг, режиссёр
  • Джессика Хаузнер, режиссёр
  • Джумпа Лахири, писательница
  • Сэнди Пауэлл, художник по костюмам
  • Тим Рот, актёр
  • Элиа Сулейман, режиссёр
  • Карло Вердоне, режиссёр и актёр
Золотой лев / Golden Lion
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни 7.3
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни En duva satt på en gren och funderade på tillvaron
Рой Андерссон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бёрдмэн 7.6
Бёрдмэн Birdman
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Смотреть трейлер
Red Amnesia Chuang ru zhe
Ван Сяошуай
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына 7.2
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына Belye nochi pochtalyona Alekseya Tryapitsyna
Андрей Кончаловский
Смотреть трейлер
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер
Sivas Sivas
Kaan Müjdeci
99 домов 7.3
99 домов 99 Homes
Рамин Бахрани
Смотреть трейлер
Манглхорн 5.8
Манглхорн Manglehorn
Дэвид Гордон Грин
Смотреть трейлер
3 сердца 5.8
3 сердца 3 coeurs
Бенуа Жако
Смотреть трейлер
Вдалеке от людей 7.7
Вдалеке от людей Loin des hommes / Far From Men
Дэвид Оельхоффен
Смотреть трейлер
The Last Hammer Blow Le dernier coup de marteau
Alix Delaporte
Tales Ghesse-ha
Rakhshan Banietemad
Голодные сердца 6.6
Голодные сердца Hungry Hearts
Саверио Костанзо
Смотреть трейлер
Black Souls Anime nere
Франческо Мунци
Пазолини 5.8
Пазолини Pasolini
Абель Феррара
Смотреть трейлер
Шрам 7.2
Шрам The Cut
Фатих Акин
Смотреть трейлер
Fires on the Plain Nobi
Синья Цукамото
The Price of Fame La rançon de la gloire
Ксавье Бовуа
Leopardi Il giovane favoloso
Марио Мартоне
Хорошее убийство 6.4
Хорошее убийство Good Kill
Эндрю Никкол
Смотреть трейлер
Серебряный лев / Лучший режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Голодные сердца
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Голодные сердца
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Tales Ghesse-ha
Rakhshan Banietemad, Farid Mostafavi
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Court Court
Чайтанья Тамхане
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Romain Paul
The Last Hammer Blow
Победитель
Квир-лев
Летние ночи 5.8
Летние ночи Les nuits d'été
Марио Фанфани
Победитель
Все номинанты
Пазолини 5.8
Пазолини Pasolini
Абель Феррара
Смотреть трейлер
The Smell of Us The Smell of Us
Ларри Кларк
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон
Flapping in the Middle of Nowhere Dap cánh giua không trung
Diep Hoang Nguyen
Метаморфозы 5.4
Метаморфозы Métamorphoses
Кристоф Оноре
Смотреть трейлер
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон
The Goob The Goob
Guy Myhill
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Court Court
Чайтанья Тамхане
Победитель
Все номинанты
Без всякой жалости 5.9
Без всякой жалости Senza nessuna pietà
Микеле Альаикуе
Гордость 7.2
Гордость Theeb
Наджи Абу Новар
Nabat Nabat
Elchin Musaoglu
Реальность 6.9
Реальность Réalité
Квентин Дюпьё
Смотреть трейлер
Heaven Knows What Heaven Knows What
Джошуа Сэфди, Бен Сэфди
Line of Credit Kreditis limiti
Heaven Knows What Heaven Knows What
Джошуа Сэфди, Бен Сэфди
Near Death Experience Near Death Experience
Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Jackie & Ryan Jackie & Ryan
Эми Канаан Манн
These Are the Rules 6.5
These Are the Rules Takva su pravila
Ognjen Svilicic
Belluscone. Una storia siciliana Belluscone. Una storia siciliana
Франко Мареско
Спокойной ночи, мамочка 6.7
Спокойной ночи, мамочка Ich seh, Ich seh
Вероника Франц, Северин Фиала
Near Death Experience Near Death Experience
Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
La vita oscena La vita oscena
Ренато Де Мария
Цимбелин 5.2
Цимбелин Cymbeline
Майкл Алмерейда
Смотреть трейлер
Hill of Freedom Ja-yu-eui eon-deok
Хон Сан-су
Bypass Bypass
Дуан Хопкинс
Президент 7.4
Президент The President
Мохсен Махмальбаф
Спокойной ночи, мамочка 6.7
Спокойной ночи, мамочка Ich seh, Ich seh
Вероника Франц, Северин Фиала
Лучший европейский короткометражный фильм
Daily Bread Pat-Lehem
Idan Hubel
Победитель
Career Golden Lion
Фредерик Вайсман
Победитель
Thelma Schoonmaker
Победитель
Grand Special Jury Prize
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Бёрдмэн 7.6
Бёрдмэн Birdman
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
FEDIC Award
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Победитель
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Ничье дитя 7.6
Ничье дитя Ničije dete
Вук Ршумович
Победитель
Laterna Magica Prize
The Last Hammer Blow Le dernier coup de marteau
Alix Delaporte
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Элио Джермано
Элио Джермано
Leopardi
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Голодные сердца
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Black Souls Anime nere
Франческо Мунци
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Italy in a Day Italy in a Day
Габриэле Сальваторес
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
The Dinner I nostri ragazzi
Ивано Де Маттео
Победитель
Голодные сердца 6.6
Голодные сердца Hungry Hearts
Саверио Костанзо
Победитель
Смотреть трейлер
Без всякой жалости 5.9
Без всякой жалости Senza nessuna pietà
Пьерфранческо Фавино
Победитель
SIGNIS Award
Вдалеке от людей 7.7
Вдалеке от людей Loin des hommes / Far From Men
Дэвид Оельхоффен
Победитель
Смотреть трейлер
SIGNIS Award - Honorable Mention
99 домов 7.3
99 домов 99 Homes
Рамин Бахрани
Победитель
Смотреть трейлер
Lina Mangiacapre Award
Open Prize
Audience Award (Critics' Week)
Ничье дитя 7.6
Ничье дитя Ničije dete
Вук Ршумович
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Heaven Knows What Heaven Knows What
Джошуа Сэфди, Бен Сэфди
Победитель
Heaven Knows What Heaven Knows What
Джошуа Сэфди, Бен Сэфди
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
Italy in a Day Italy in a Day
Габриэле Сальваторес
Победитель
Human Rights Film Network Award
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande Tied with The Look of Silence (2014).
Победитель
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер Tied with Io sto con la sposa (2014).
Победитель
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande Tied with The Look of Silence (2014).
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor or Actress
Эмир Хаджихафизбегович
These Are the Rules
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Наджи Абу Новар
Гордость
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Maryam Maryam
Sidi Saleh
Победитель
Все номинанты
In Overtime Fi al waqt al dae'a
Rami Yasin
Art Artã
Адриан Ситару
3/105 3/105
Avelina Prat, Diego Opazo
Cams Cams
Carl-Johan Westregård
Great Heat Da shu
Tao Chen
Mademoiselle Mademoiselle
Гийом Гуи
Daily Bread Pat-Lehem
Idan Hubel
The Baby Bacheh
Али Асгари
Ferdinand Knapp Ferdinand Knapp
Andrea Baldini
Era Apocrypha Era Apocrypha
Brendan Sweeney
Castillo y el Armado Castillo y el Armado
Pedro Harres
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Belluscone. Una storia siciliana Belluscone. Una storia siciliana
Франко Мареско
Победитель
Label Europa Cinemas
The Dinner I nostri ragazzi
Ивано Де Маттео
Победитель
Special Jury Prize
Sivas Sivas
Kaan Müjdeci
Победитель
International Critics' Week Award
Ничье дитя 7.6
Ничье дитя Ničije dete
Вук Ршумович
Победитель
Brian Award
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон
Победитель
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон
Победитель
Nazareno Taddei Award
Бёрдмэн 7.6
Бёрдмэн Birdman
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
L'Oreal Paris Award
Golden Mouse
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award / Best Actor
Элио Джермано
Элио Джермано
Leopardi
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award / Best Film
99 домов 7.3
99 домов 99 Homes
Рамин Бахрани
Победитель
Смотреть трейлер
Fondazione Mimmo Rotella Award
Black Souls Anime nere
Luigi Musini
Победитель
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
The Show Mas Go On The Show Mas Go On
Ра ди Мартино
Победитель
Green Drop Award
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына 7.2
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына Belye nochi pochtalyona Alekseya Tryapitsyna
Андрей Кончаловский
Победитель
Смотреть трейлер
Interfilm Award
Вдалеке от людей 7.7
Вдалеке от людей Loin des hommes / Far From Men
Дэвид Оельхоффен
Победитель
Смотреть трейлер
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Победитель
Persol Award
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Победитель
Silver Mouse
Что знает Оливия
Что знает Оливия Olive Kitteridge
Лиза Холоденко
Победитель
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Танцуя с Марией 6.1
Танцуя с Марией Dancing with Maria
Иван Джерголет
Победитель
Смотреть трейлер
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Animata resistenza Animata resistenza
Alberto Girotto, Francesco Montagner
Победитель
Все номинанты
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
Rüdiger Suchsland
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Необычный день 7.2
Необычный день Giornata particolare, Una
Этторе Скола
Победитель
Venezia Classici Award / Venice Days Award
Return to Ithaca Retour à Ithaque
Лоран Канте
Победитель
Все номинанты
The Dinner I nostri ragazzi
Ивано Де Маттео
One on One Ildaeil
Ким Ки Дук
Им удалось сбежать 6.3
Им удалось сбежать He ovat paenneet
Юкка-Пекка Валькеапяя
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон
Летние ночи 5.8
Летние ночи Les nuits d'été
Марио Фанфани
Messi Messi
Алекс де ла Иглесиа
The Smell of Us The Smell of Us
Ларри Кларк
Between 10 and 12 Tussen 10 en 12
Peter Hoogendoorn
Метаморфозы 5.4
Метаморфозы Métamorphoses
Кристоф Оноре
Смотреть трейлер
Labour of Love Asha Jaoar Majhe
Aditya Vikram Sengupta
The Goob The Goob
Guy Myhill
Patria Patria
Felice Farina
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон
Пока я не исчезну 7.2
Пока я не исчезну Before I Disappear
Шон Кристенсен
Смотреть трейлер
Пятый номер 6.7
Пятый номер El 5 de talleres
Адриан Биньес
Смотреть трейлер
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Бёрдмэн 7.6
Бёрдмэн Birdman
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Голодные сердца 6.6
Голодные сердца Hungry Hearts
Саверио Костанзо
Победитель
Смотреть трейлер
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Вдалеке от людей 7.7
Вдалеке от людей Loin des hommes / Far From Men
Дэвид Оельхоффен
Победитель
Смотреть трейлер
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Belluscone. Una storia siciliana Belluscone. Una storia siciliana
Франко Мареско
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
Шрам 7.2
Шрам The Cut
Фатих Акин
Победитель
Смотреть трейлер
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Бёрдмэн 7.6
Бёрдмэн Birdman
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
Soundtrack Stars Award / Critic's Choice
Alexandre Desplat
Победитель
Schermi di Qualità Award
Black Souls Anime nere
Франческо Мунци
Победитель
Fedeora Award / Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Aditya Vikram Sengupta
Labour of Love
Победитель
Fedeora Award / Best Euro-Mediterranean Film
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер
Победитель
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
Flapping in the Middle of Nowhere Dap cánh giua không trung
Diep Hoang Nguyen
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
One on One Ildaeil
Ким Ки Дук
Победитель
Fedeora Award / Best Screenwriter (International Film Critics Week)
Ничье дитя 7.6
Ничье дитя Ničije dete
Вук Ршумович
Победитель
International Award - Documentary / Final Cut in Venice
The Council Al majlis
Yahya Alabdallah
Победитель
Bisato d'Oro / Best Actor
Dogan Izci
Sivas
Победитель
Bisato d'Oro / Best Director
Simone Massi
L'attesa del maggio
Победитель
Bisato d'Oro / Best Film
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера 7.3
Немецкое кино: От Калигари до Гитлера Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen
Rüdiger Suchsland
Победитель
Piccioni Award
Leopardi Il giovane favoloso
Apparat To the soundtrack.
Победитель
AssoMusica Award
Italy in a Day Italy in a Day
Song: "Just One Day"
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Победитель
On the Bride's Side Io sto con la sposa
Antonio Augugliaro, Khaled Soliman al Nassiry, Gabriele del Grande
Победитель
BNL People's Choice Award
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон The film received 97,39% of positive votes.
Победитель
The Farewell Party Mita Tova
Tal Granit, Шэрон Меймон The film received 97,39% of positive votes.
Победитель
Best Innovative Budget Award
Italy in a Day Italy in a Day
Габриэле Сальваторес
Победитель
Cinecibo Award
The Dinner I nostri ragazzi
Ивано Де Маттео
Победитель
Bisato d'Oro - Special Mention
Animata resistenza Animata resistenza
Alberto Girotto, Francesco Montagner
Победитель
AKAI International Film Fest Award / Best Actor
Якопо Ольмо Антинори
Якопо Ольмо Антинори
The Dinner
Победитель
AKAI International Film Fest Award / Best Actress
Яя Форте
Яя Форте
Leopardi, La vita oscena, The Show Mas Go On
Победитель
Яя Форте
Яя Форте
Leopardi, La vita oscena, The Show Mas Go On
Победитель
AKAI International Film Fest Award / Best Director
Франческо Мунци
Black Souls
Победитель
AKAI International Film Fest Award / Best Film Criticism
Beatrice Fiorentino
Победитель
AKAI International Film Fest Award / Best Revelation
The Coffin in the Mountain Xin mi gong
Yukun Xin
Победитель
AKAI International Film Fest Award - Special Mention
Short Skin Short Skin - I dolori del giovane Edo
Дуччо Кьярини
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
231,3 миллиона часов чистого адреналина: зрители называют «Тайлера Рейка» лучшим боевиком Netflix, а вы смотрели?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше