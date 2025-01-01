71-й Венецианский международный кинофестиваль прошёл в Венеции, Италия, с 27 августа по 6 сентября 2014 года. Смотр открылся чёрной комедией Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бёрдмэн». Почётными «Золотыми львами» за жизненный вклад в мировое киноискусство награждены монтажёр Тельма Шунмейкер и режиссёр Фредерик Уайзмен.

Главного приза, «Золотого льва», удостоена шведская философская драма «Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни» (реж. — Рой Андерссон), «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил российский постановщик Андрей Кончаловский, создавший экзистенциальную ленту «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

В состав жюри основного конкурса вошли: