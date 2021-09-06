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7 Prisioneiros
7 Prisioneiros
7 Prisioneiros, 2021
2021 / Бразилия
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
11 ноября 2021
Премьера в мире
6 сентября 2021
Стрим-сервис
Netflix
В ролях
Родриго Санторо
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix выпустил трейлер бразильского триллера «7 заключенных»
На прошедшем Венецианском кинофестивале ленту наградили призом в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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16 сентября 2021 14:59
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