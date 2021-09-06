7 Prisioneiros, 2021

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о выходе в прокат 8.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 2021 Премьера онлайн 11 ноября 2021 Премьера в мире 6 сентября 2021 Стрим-сервис Netflix В ролях Родриго Санторо Все актеры и съемочная группа 2 постера

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