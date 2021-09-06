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7 Prisioneiros
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7 Prisioneiros

7 Prisioneiros, 2021

2021 / Бразилия
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 11 ноября 2021
Премьера в мире 6 сентября 2021
Стрим-сервис Netflix
В ролях
Родриго Санторо
Родриго Санторо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 7 Prisioneiros 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix выпустил трейлер бразильского триллера «7 заключенных» На прошедшем Венецианском кинофестивале ленту наградили призом в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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16 сентября 2021 14:59
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