Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2020

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2020 году

Место проведения Италия
Дата проведения 2 сентября 2020 - 12 сентября 2020
Золотой лев / Лучший фильм
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Хлоя Чжао
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Notturno Notturno
Джанфранко Рози
Снега больше не будет 6.2
Снега больше не будет Sniegu juz nigdy nie bedzie
Малгожата Шумовска, Michal Englert
Смотреть трейлер
Куда ты идешь, Аида? 7.5
Куда ты идешь, Аида? Quo vadis, Aida?
Ясмила Жбанич
Дорогие товарищи! 7.8
Дорогие товарищи! Dorogie tovarishchi
Андрей Кончаловский
Смотреть трейлер
Мир грядущий 6.5
Мир грядущий The World to Come
Мона Фастволд Лерче
Ученик 6.9
Ученик The Disciple
Чайтанья Тамхане
And Tomorrow the Entire World Und morgen die ganze Welt
Юлия фон Хайнц
Снега больше не будет 6.2
Снега больше не будет Sniegu juz nigdy nie bedzie
Малгожата Шумовска, Michal Englert
Смотреть трейлер
Новый порядок 6.5
Новый порядок Nuevo orden
Мишель Франко
Смотреть трейлер
Тайна сестер Макалузо 5.8
Тайна сестер Макалузо Le sorelle Macaluso
Эмма Данте
Смотреть трейлер
Sun Children Khorshid
Маджид Маджиди
Наш отец 5.6
Наш отец Padrenostro
Клаудио Ноче
Смотреть трейлер
Любовники 5.1
Любовники Lovers / Amants
Николь Гарсия
Смотреть трейлер
Мисс Маркс 5.7
Мисс Маркс Miss Marx
Сузанна Никкьярелли
Жена шпиона 6.3
Жена шпиона Spy no Tsuma
Киёси Куросава
In Between Dying Sepelenmis ölümler arasinda
Hilal Baydarov
Ночь в Хайфе 5.2
Ночь в Хайфе Laila in Haifa
Амос Гитай
Фрагменты женщины 6.9
Фрагменты женщины Pieces of a Woman
Корнел Мундружо
Серебряный лев / Лучший режиссер
Киёси Куросава
Киёси Куросава
Жена шпиона
Победитель
Серебряный лев / Гран-при жюри
Новый порядок 6.5
Новый порядок Nuevo orden
Мишель Франко
Победитель
Смотреть трейлер
Кубок Вольпи / Лучший актер
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Наш отец
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Ученик 6.9
Ученик The Disciple
Чайтанья Тамхане
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Listen Listen
Ana Rocha
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Rouhollah Zamani
Sun Children
Победитель
Квир-лев
Мир грядущий 6.5
Мир грядущий The World to Come
Мона Фастволд Лерче
Победитель
Все номинанты
Saint-Narcisse Saint-Narcisse
Bruce La Bruce
And Tomorrow the Entire World Und morgen die ganze Welt
Юлия фон Хайнц
My Tender Matador Tengo Miedo Torero
Rodrigo Sepúlveda
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Ночь в Хайфе 5.2
Ночь в Хайфе Laila in Haifa
Амос Гитай
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
The Wasteland Dashte khamoush
Ахмад Бахрами
Победитель
Все номинанты
Tragic Jungle Selva trágica
Yulene Olaizola
Milestone Meel patthar
Иван Айр
Один на один 7.5
Один на один Nowhere Special
Уберто Пазолини
Смотреть трейлер
The Best Is Yet to Come Bu zhi bu xiu
Jing Wang
War and Peace Guerra e pace
Массимо Д’Анольфи, Мартина Паренти
Человек, который продал свою кожу 7.0
Человек, который продал свою кожу The Man Who Sold His Skin
Каутер Бен Ханья
Смотреть трейлер
Burning Casablanca Zanka Contact
Ismael El Iraki
The Third War La Troisième Guerre
Giovanni Aloi
Мейнстрим 5.4
Мейнстрим Mainstream
Джиа Коппола
Смотреть трейлер
Яблоки 6.3
Яблоки Apples
Христос Нику
Смотреть трейлер
Хищники 5.4
Хищники I predatori / The Predators
Пьетро Кастеллитто
Смотреть трейлер
Из рода зверей 6.2
Из рода зверей Genus pan lahi, hayop / Lahi, hayop
Лав Диас
Night of the Kings La nuit des rois
Philippe Lacôte
Gaza mon amour Gaza mon amour
Arab Nasser, Tarzan Nasser
Careless Crime Jenayat-e bi deghat
Shahram Mokri
The Furnace The Furnace
Roderick MacKay
Желтая кошка 6.0
Желтая кошка Sary mysyq
Адильхан Ержанов
Listen Listen
Ana Rocha
War and Peace Guerra e pace
Массимо Д’Анольфи, Мартина Паренти
Career Golden Lion
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Победитель
Энн Хуэй
Победитель
FEDIC Award / Best Film
Мисс Маркс 5.7
Мисс Маркс Miss Marx
Сузанна Никкьярелли
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Ученик 6.9
Ученик The Disciple
Чайтанья Тамхане
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
The Wasteland Dashte khamoush
Ахмад Бахрами
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Урок любви
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Элеонора Де Лука
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Viola Pusateri
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Алисса Мария Орландо
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Сузанна Пираино
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Anita Pomario
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Элеонора Де Лука
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Viola Pusateri
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Алисса Мария Орландо
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Сузанна Пираино
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Anita Pomario
Тайна сестер Макалузо
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Тайна сестер Макалузо 5.8
Тайна сестер Макалузо Le sorelle Macaluso
Эмма Данте
Победитель
Смотреть трейлер
UNICEF Award
Notturno Notturno
Джанфранко Рози
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Хлоя Чжао
Победитель
Смотреть трейлер
FEDIC Award - Special Mention
Assandira Assandira
Salvatore Mereu
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Yahya Mahayni
Человек, который продал свою кожу
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actress
Khansa Batma
Burning Casablanca
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Лав Диас
Лав Диас
Из рода зверей
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
Хищники 5.4
Хищники I predatori / The Predators
Пьетро Кастеллитто
Победитель
Смотреть трейлер
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Between You and Milagros Entre tú y Milagros
Mariana Saffon
Победитель
Все номинанты
The Shift The Shift
Laura Carreira
What Probably Would Have Happened, If I Hadn't Stayed at Home Was wahrscheinlich passiert wäre, wäre ich nicht zuhause geblieben
Willy Hans
The Game Das Spiel
Roman Hodel
Under Her Skin À fleur de peau
Meriem Mesraoua
Being My Mom Being My Mom
Жасмин Тринка
Live in Cloud-Cuckoo Land Mây Nhu'ng Không Mu'a
Vu Minh Nghia, Pham Hoang Minh Thy
Anita Anita
Sushma Khadepaun
Sogni al campo Sogni al campo
Magda Guidi, Mara Cerri
The Night Train Nattåget
Jerry Carlsson
Places Miegamasis rajonas
Vytautas Katkus
Live in Cloud-Cuckoo Land Mây Nhu'ng Không Mu'a
Vu Minh Nghia, Pham Hoang Minh Thy
Workshop Workshop
Judah Finnigan
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Listen Listen
Ana Rocha
Победитель
Young Cinema Award / Younger's in Movie
I sogni sospesi I sogni sospesi
Melania Dalla Costa
Победитель
Label Europa Cinemas / Best Film
Oasis Oaza
Иван Икик
Победитель
Special Jury Prize
Дорогие товарищи! 7.8
Дорогие товарищи! Dorogie tovarishchi
Андрей Кончаловский
Победитель
Смотреть трейлер
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Абель Феррара
Абель Феррара
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Новый порядок 6.5
Новый порядок Nuevo orden
Мишель Франко
Победитель
Смотреть трейлер
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Фрагменты женщины 6.9
Фрагменты женщины Pieces of a Woman
Корнел Мундружо
Победитель
Listen Listen
Ana Rocha, Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Победитель
Listen Listen
Ana Rocha, Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Notturno Notturno
Джанфранко Рози
Победитель
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Мисс Маркс 5.7
Мисс Маркс Miss Marx
Gatto Ciliegia Contro il Grande Freddo
Победитель
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Giorgio Moroder
Победитель
Bisato d'Oro / Best Cinematography
Империя комаров 5.1
Империя комаров Mosquito State
Eric Koretz A masterful work that gives life to a Kafkaesque reality, rendering us unable to escape our dreams and nightmares. A film full of metaphors and visions that, thanks to its photography, gives strange, but decisive and extreme, emotions.
Победитель
Bisato d'Oro / Best Film
Listen Listen
Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Победитель
Listen Listen
Aaron Brookner, Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Listen Listen
Ana Rocha
Победитель
Tragic Jungle Selva trágica
Yulene Olaizola
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Урок любви 6.1
Урок любви Non odiare
Мауро Манчини
Победитель
Notturno Notturno
Джанфранко Рози
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Luka Zunic
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Элеонора Де Лука
Победитель
Fair Play Cinema Award
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Хлоя Чжао
Победитель
Смотреть трейлер
Fair Play Cinema Award - Special Mention
City Hall City Hall
Фредерик Вайсман
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Dressmaker
Мисс Маркс 5.7
Мисс Маркс Miss Marx
Paola Seghetti
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Head of Camera and Electrical Department
Наш отец 5.6
Наш отец Padrenostro
Raffaele Alletto
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager in an Italian Film
Тайна сестер Макалузо 5.8
Тайна сестер Макалузо Le sorelle Macaluso
Christian Peritore
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Stunt Coordinator
Первый король Рима 6.5
Первый король Рима The First King / Il primo re
Emiliano Novelli
Победитель
Best VR Story
Все номинанты
Man Under Bridge Man Under Bridge
Hanna Marjo Västinsalo
Best VR Story / Virtual Reality Competition Campari Passion for the Cinema Award
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Человек, который продал свою кожу 7.0
Человек, который продал свою кожу The Man Who Sold His Skin
Каутер Бен Ханья
Победитель
Смотреть трейлер
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Американская «мечта» 5.8
Американская «мечта» Topside
Селин Хелд, Логан Джордж Recipient #3: Nora Mendis
Победитель
Смотреть трейлер
GdA Director's Award
Китобой 6.7
Китобой Kitoboy
Филипп Юрьев
Победитель
Смотреть трейлер
Verona Film Club Award
Bad Roads Pohani dorohy
Наталья Ворожбит
Победитель
Lanterna Magica Award
Sun Children Khorshid
Маджид Маджиди
Победитель
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Saint-Narcisse Saint-Narcisse
Bruce La Bruce
Победитель
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Мир грядущий 6.5
Мир грядущий The World to Come
Мона Фастволд Лерче
Победитель
Fanheart3 Award / VR Fan Experience
Baba Yaga Baba Yaga
Эрик Дарнелл, Mathias Chelebourg
Победитель
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
The Wasteland Dashte khamoush
Ахмад Бахрами
Победитель
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award - Special Mention
Китобой 6.7
Китобой Kitoboy
Филипп Юрьев
Победитель
Смотреть трейлер
Снега больше не будет 6.2
Снега больше не будет Sniegu juz nigdy nie bedzie
Малгожата Шумовска, Michal Englert
Победитель
Смотреть трейлер
Снега больше не будет 6.2
Снега больше не будет Sniegu juz nigdy nie bedzie
Малгожата Шумовска, Michal Englert
Победитель
Смотреть трейлер
RB Casting Award
Порочная связь 5.8
Порочная связь Lacci
Линда Кариди
Победитель
Смотреть трейлер
Best VR Immersive User Experience / Venice VR Expanded
Finding Pandora X Finding Pandora X
Kiira Benzing
Победитель
Все номинанты
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Terrain Terrain
Saschka Unseld, Lily Baldwin, Kumar Atre
Paper Birds Paper Birds
German Heller, Federico Carlini
Recoding Entropia Recoding Entropia
François Vautier
Paper Birds Paper Birds
German Heller, Federico Carlini
Venice Award for Best Virtual Reality / Virtual Reality Competition
Все номинанты
Om Devi: Sheroes Revolution Om Devi: Sheroes Revolution
Claudio Casale
Ajax All Powerful Ajax All Powerful
Ethan Shaftel
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Ghosts Hayaletler
Azra Deniz Okyay
Победитель
Все номинанты
Урок любви 6.1
Урок любви Non odiare
Мауро Манчини
Потопа не будет 6.6
Потопа не будет Tvano Nebus
Марат Саргсян
Патруль: По законам улиц 6.8
Патруль: По законам улиц Shorta
Frederik Louis Hviid, Anders Olholm
Смотреть трейлер
Американская «мечта» 5.8
Американская «мечта» Topside
Селин Хелд, Логан Джордж
Смотреть трейлер
Американская «мечта» 5.8
Американская «мечта» Topside
Селин Хелд, Логан Джордж
Смотреть трейлер
50 or Two Whales Meet on the Beach 50 (o Dos ballenas se encuentran en la playa)
Jorge Cuchi
Bad Roads Pohani dorohy
Наталья Ворожбит
Giornate degli Autori Award
Китобой 6.7
Китобой Kitoboy
Филипп Юрьев
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
My Tender Matador Tengo Miedo Torero
Rodrigo Sepúlveda
Residue Residue
Merawi Gerima
Mama Mama
Dongmei Li
200 метров 7.4
200 метров 200 metri / 200 Meters
Амин Найфе
Конференция 6.3
Конференция Konferentsiya
Иван И. Твердовский
Смотреть трейлер
Медовая сигара 6.1
Медовая сигара Cigare au miel
Kamir Aïnouz
Oasis Oaza
Иван Икик
Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени 6.5
Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre
Лили Хорват
Saint-Narcisse Saint-Narcisse
Bruce La Bruce
The Stonebreaker Spaccapietre
Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio
SIAE Award
Ферзан Озпетек
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше