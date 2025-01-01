Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1938

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1938 году

Место проведения Италия
Дата проведения 8 августа 1938 - 14 августа 1938
Кубок Вольпи / Лучший актер
Лесли Ховард
Пигмалион
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Норма Ширер
Норма Ширер
Мария-Антуанетта
Победитель
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Олимпия 7.8
Олимпия Olympia
Лени Рифеншталь
Победитель
Olympia Part Two: Festival of Beauty Olympia 2. Teil - Fest der Schönheit
Лени Рифеншталь
Победитель
Олимпия 7.8
Олимпия Olympia
Лени Рифеншталь
Победитель
Olympia Part Two: Festival of Beauty Olympia 2. Teil - Fest der Schönheit
Лени Рифеншталь
Победитель
Все номинанты
Белоснежка и семь гномов 7.7
Белоснежка и семь гномов Snow White and the Seven Dwarfs
William Cottrell, Уилфред Джексон, Larry Morey, Perce Pearce, Бен Шарпстин
Abused Confidence Abus de confiance
Анри Декуан
Five Scouts Gonin no sekkôhei
Tomotaka Tasaka
Yvette Yvette
Wolfgang Liebeneiner
Furlough on Parole Urlaub auf Ehrenwort
Karl Ritter
Набережная туманов 7.9
Набережная туманов Quai Des Brumes, Le
Марсель Карне
Узник Зенды 7.6
Узник Зенды The Prisoner of Zenda
Джон Кромуэлл
Prison sans barreaux Prison sans barreaux
Léonide Moguy
Иезавель 7.0
Иезавель Jezebel
Уильям Уайлер
Ziegfeld Follies Ziegfeld Follies
Lemuel Ayers, Рой Дель Рут, Роберт Льюис, Винсент Миннелли, Merrill Pye, Джордж Сидни, Чарльз Уолтерс
Kunku Kunku
Shantaram Rajaram Vankudre
Come on Ponciano ¡Ora Ponciano!
Gabriel Soria
Fahrendes Volk Fahrendes Volk
Жак Фейдер
Пигмалион 7.9
Пигмалион Pygmalion
Лесли Ховард, Энтони Асквит
Out on the Big Ranch Allá en el Rancho Grande
Fernando de Fuentes
Vivacious Lady Vivacious Lady
Джордж Стивенс
The Devil Is an Empress Le joueur d'échecs
Жан Древий
Péntek Rézi Péntek Rézi
Ladislao Vajda
Virginity Panenství
Отакар Вавра
Рэгтайм Бэнд Александра 6.9
Рэгтайм Бэнд Александра Alexander's Ragtime Band
Генри Кинг
Svet kde se zebrá Svet kde se zebrá
Miroslav Cikán
The Goldwyn Follies The Goldwyn Follies
Джордж Маршалл
Boy, the Noszty A Noszty fiú esete Tóth Marival
Steve Sekely
The Gossiper La chismosa
Luis Marquina, Enrique Ferrer Orsini
White Banners White Banners
Эдмунд Гулдинг
Break the News Break the News
Рене Клер
The Drum The Drum
Золтан Корда
Test Pilot Test Pilot
Виктор Флеминг
Мария-Антуанетта 7.4
Мария-Антуанетта Marie Antoinette
В.С. Ван Дайк
Model Husband Der Mustergatte
Wolfgang Liebeneiner
Covered Tracks Verwehte Spuren
Veit Harlan
The Rage of Paris The Rage of Paris
Генри Костер
The Merry Wives Cech panen kutnohorských
Отакар Вавра
A Woman's Face En kvinnas ansikte
Gustaf Molander
Children in the Wind Kaze no naka no kodomo
Hiroshi Shimizu
Filosofská historie Filosofská historie
Отакар Вавра
The Adventures of Tom Sawyer The Adventures of Tom Sawyer
Норман Таурог
Geniusz sceny Geniusz sceny
Romuald Gantkowski
Hordubalové Hordubalové
Мартин Фрич
The Curtain Rises Entrée des artistes
Марк Аллегре
Ballerina La mort du cygne
Jean Benoît-Lévy
Mother Carey's Chickens Mother Carey's Chickens
Rowland V. Lee
Bouquets from Nicholas L'innocent
Maurice Cammage
Пигмалион 7.9
Пигмалион Pygmalion
Лесли Ховард, Энтони Асквит
Ramuntcho Ramuntcho
René Barberis
Белоснежка и семь гномов 7.7
Белоснежка и семь гномов Snow White and the Seven Dwarfs
William Cottrell, Уилфред Джексон, Larry Morey, Perce Pearce, Бен Шарпстин
Halka Halka
Juliusz Gardan
Magda Heimat
Карл Фрелих
Sky Pirates Sky Pirates
Джордж Пэл
Mussolini Cup / Best Italian Film
Luciano Serra, Pilot Luciano Serra, pilota
Goffredo Alessandrini
Победитель
Все номинанты
Under the Southern Cross Sotto la croce del sud
Guido Brignone
They've Kidnapped a Man Hanno rapito un uomo
Gennaro Righelli
7.0
История одной жизни (Джузеппе Верди) Giuseppe Verdi
Кармине Галлоне
Medal
Natur und Technik Natur und Technik
Ulrich K.T. Schultz
Победитель
Grand Biennale Art Trophy
Белоснежка и семь гномов 7.7
Белоснежка и семь гномов Snow White and the Seven Dwarfs
Уолт Дисней
Победитель
Plate / Best Documentary
The River The River
Pare Lorentz
Победитель
Nella luce di Roma Nella luce di Roma
Победитель
Plate / Best Educative or Scientific Film
Der Bienenstaat Der Bienenstaat
Ulrich K.T. Schultz
Победитель
Plate / Best Short - Fiction
Karakoram Karakoram
Henry de Ségogne
Победитель
Armonie pucciniane Armonie pucciniane
Giorgio Ferroni
Победитель
Sv. Istvan Sv. Istvan
Победитель
Special Recommendation
Fahrendes Volk Fahrendes Volk
Жак Фейдер For its overall artistic contribution.
Победитель
A Woman's Face En kvinnas ansikte
Gustaf Molander For its overall artistic contribution.
Победитель
The Rage of Paris The Rage of Paris
Победитель
They've Kidnapped a Man Hanno rapito un uomo
Победитель
Break the News Break the News
For its story.
Победитель
Vivacious Lady Vivacious Lady
Джордж Стивенс For its overall artistic contribution.
Победитель
Furlough on Parole Urlaub auf Ehrenwort
Karl Ritter For the direction.
Победитель
Model Husband Der Mustergatte
Хайнц Рюман For his acting.
Победитель
Under the Southern Cross Sotto la croce del sud
For its technical merit..
Победитель
Michelangelo: Life of a Titan Michelangelo
Curt Oertel For the direction.
Победитель
Набережная туманов 7.9
Набережная туманов Quai Des Brumes, Le
Марсель Карне For the direction.
Победитель
Out on the Big Ranch Allá en el Rancho Grande
Fernando de Fuentes For its overall artistic contribution.
Победитель
Geniusz sceny Geniusz sceny
Ludwik Solski For his acting.
Победитель
Иезавель 7.0
Иезавель Jezebel
Уильям Уайлер For its overall artistic contribution.
Победитель
Thema's van de inspiratie Thema's van de inspiratie
Charles Dekeukeleire For its overall artistic contribution.
Победитель
Fascist Party Cup / Best Foreign Film
The Adventures of Tom Sawyer The Adventures of Tom Sawyer
Норман Таурог
Победитель
Fascist Party Cup / Best Italian Film
7.0
История одной жизни (Джузеппе Верди) Giuseppe Verdi
Кармине Галлоне
Победитель
Education Ministry Cup
Magda Heimat
Карл Фрелих
Победитель
Popular Culture Ministry Cup
Prison sans barreaux Prison sans barreaux
Léonide Moguy
Победитель
Five Scouts Gonin no sekkôhei
Tomotaka Tasaka
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше