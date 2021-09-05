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Павлиний рай
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Il paradiso del pavone

Павлиний рай, 2021

2021 / Италия / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

В прохладный зимний день к прибрежному морскому домику съезжается большая семья, чтобы отпраздновать день рождения её матриарха, сильной и волевой Нены, живущей с мужем, подругой-экономкой и её взрослой дочерью, принявшей обет молчания. Недосказанность, скрытность, утаивание информации свойственны и другим членам семейства, где каждый — подчёркнуто эгоцентричен, травмирован и одинок, выключен из общего поля и не способен к сопереживанию. В гнетущей атмосфере тесных комнат, с трудом вмещающих высокую концентрацию подавленных переживаний, по капле приумножается напряжение, рвущееся на свободу. Гротескным выражением общей неуместности и чужеродности становится домашний павлин Пако, питомец маленькой внучки героини, который даст толчок к падению покровов и откровенному взгляду друг другу в глаза.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 5 сентября 2021
Режиссер
Лаура Биспури
В ролях
Доминик Санда
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Майя Санса
Майя Санса
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Павлиний рай 2 постера
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