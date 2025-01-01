Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1965

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1965 году

Место проведения Италия
Дата проведения 24 августа 1965 - 6 сентября 1965
Золотой лев / Лучший фильм
Все номинанты
Джульетта и духи 7.7
Джульетта и духи Gulietta degli spiriti
Федерико Феллини
Золотой лев / Golden Lion
Туманные звезды Большой Медведицы 7.2
Туманные звезды Большой Медведицы Vaghe stelle dell'Orsa...
Лукино Висконти
Победитель
Все номинанты
Three Rooms in Manhattan Trois chambres à Manhattan
Марсель Карне
Красная борода 8.3
Красная борода Akahige
Акира Куросава
The Coward Kapurush
Сатьяджит Рай
Simon of the Desert Simón del desierto
Луис Бунюэль
Good Times, Wonderful Times Good Times, Wonderful Times
Lionel Rogosin
Любовные похождения блондинки 7.1
Любовные похождения блондинки Lasky Jedne Plavovlasky
Милош Форман
Мне двадцать лет 7.8
Мне двадцать лет
Марлен Хуциев
Безумный Пьеро 7.6
Безумный Пьеро Pierrot le Fou
Жан-Люк Годар
Mickey One Mickey One
Артур Пенн
Верность 7.5
Верность Vernost
Пётр Тодоровский
Кубок Вольпи / Лучший актер
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Красная борода Unanimously.
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Three Rooms in Manhattan Unanimously.
Победитель
UNICRIT Award
Twenty Hours Húsz óra
Золтан Фабри
Победитель
FIPRESCI Prize
Гертруда 7.3
Гертруда Gertrud
Карл Теодор Дрейер
Победитель
Simon of the Desert Simón del desierto
Луис Бунюэль
Победитель
OCIC Award
Красная борода 8.3
Красная борода Akahige
Акира Куросава
Победитель
Lion of San Marco / Best Children's Film - Television
Charley Charley
Alan Ball, Джимми Т Мураками
Победитель
Lion of San Marco / Best Documentary
Zacharovannye ostrova Zacharovannye ostrova
Александр Згуриди
Победитель
Lion of San Marco / Best Documentary - Television
Philippe Pétain: Processo a Vichy Philippe Pétain: Processo a Vichy
Лилиана Кавани
Победитель
Lion of San Marco / Best Film about Adolescence
The Searching Eye The Searching Eye
Saul Bass
Победитель
Lion of San Marco
Escape in the Wind Utek do vetru
Václav Táborsky
Победитель
Enter Hamlet Enter Hamlet
Победитель
Tjorven, Batsman, and Moses Tjorven, Båtsman och Moses
Олле Хелльбом
Победитель
The Snowy Day The Snowy Day
Mal Wittman
Победитель
Silver Medal
Daylight Robbery Daylight Robbery
Darryl Read For the best acting performance.
Победитель
San Giorgio Prize
Красная борода 8.3
Красная борода Akahige
Акира Куросава
Победитель
Special Jury Prize
Мне двадцать лет 7.8
Мне двадцать лет
Марлен Хуциев Tied with Simón del desierto (1965).
Победитель
Modiga mindre män Modiga mindre män
Leif Krantz
Победитель
Simon of the Desert Simón del desierto
Луис Бунюэль Tied with Mne dvadtsat let (1965).
Победитель
New Cinema Award / Best Actor
Валентин Попов
Мне двадцать лет
Победитель
New Cinema Award / Best Actress
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Three Rooms in Manhattan
Победитель
New Cinema Award / Best Film
Туманные звезды Большой Медведицы 7.2
Туманные звезды Большой Медведицы Vaghe stelle dell'Orsa...
Лукино Висконти
Победитель
Best First Work
Верность 7.5
Верность Vernost
Пётр Тодоровский
Победитель
Lion of San Marco - Grand Prize
Морозко 7.2
Морозко Morozko
Александр Роу
Победитель
Смотреть трейлер
San Michele Award
The Whacky Mixed-Up Carabiniers Che cosa, che cosa... scusi signorina
Felix G. Palmer
Победитель
Golden Rudder
A Man Named John E venne un uomo
Эрманно Ольми
Победитель
Award of the City of Imola
Кулаки в кармане 7.6
Кулаки в кармане I pugni in tasca
Марко Беллоккьо
Победитель
Plaque Lion St. Marc
Time Piece Time Piece
Джим Хенсон
Победитель
Год проведения
Номинации

