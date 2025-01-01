Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2022

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2022 году

Место проведения Италия
Дата проведения 31 августа 2022 - 10 сентября 2022
Золотой лев / Лучший фильм
Вся красота и кровопролитие 7.5
Вся красота и кровопролитие All the Beauty and the Bloodshed
Лора Пойтрас
Победитель
Все номинанты
Аргентина, 1985 7.7
Аргентина, 1985 Argentina, 1985
Сантьяго Митре
Личная жизнь 7.2
Личная жизнь Love Life
Кодзи Фукада
Сын 7.3
Сын The Son
Флориан Зеллер
Повелитель муравьёв 7.1
Повелитель муравьёв Il signore delle formiche
Джанни Амелио
Белый шум 5.9
Белый шум White Noise
Ноа Баумбак
Грани любви 6.6
Грани любви Les enfants des autres
Ребекка Злотовски
Кит 7.9
Кит The Whale
Даррен Аронофски
Тар 7.8
Тар TÁR
Тодд Филд
Моника 6.2
Моника Monica
Моника 6.2
Моника Monica
Андреа Паллаоро
Бардо 6.6
Бардо BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Необъятность 6.5
Необъятность L'immensità
Эмануэле Криалезе
Вечная дочь 6.6
Вечная дочь The Eternal Daughter
Джоанна Хогг
Наши связи 5.8
Наши связи Les miens
Рошди Зем
За стеной 7.3
За стеной Shab, Dakheli, Divar.
Вахид Джалильванд
6.0
Пара Un couple
Фредерик Вайсман
Целиком и полностью 7.4
Целиком и полностью Bones and All
Лука Гуаданьино
Без медведей 7.2
Без медведей Khers nist
Джафар Панахи
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Блондинка 6.3
Блондинка Blonde
Эндрю Доминик
5.1
Кьяра Chiara
Сузанна Никкьярелли
Моника 6.2
Моника Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
Сент-Омер 6.1
Сент-Омер Saint Omer
Элис Диоп
Афина 6.7
Афина Athena
Ромен Гаврас
Filming Italy Award / Best Actress (Miglior attrice protagonista)
Франческа Киллеми
Франческа Киллеми
Che Dio ci aiuti
Победитель
Filming Italy Award / International Award
Джан Яман
Джан Яман
Победитель
Серебряный лев / Лучший режиссер
Лука Гуаданьино
Лука Гуаданьино
Целиком и полностью
Победитель
Серебряный лев / Гран-при жюри
Сент-Омер 6.1
Сент-Омер Saint Omer
Элис Диоп
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Банши Инишерина
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Тар
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Банши Инишерина 8.0
Банши Инишерина The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Сент-Омер 6.1
Сент-Омер Saint Omer
Toufik Ayadi, Christophe Barral, Элис Диоп
Победитель
Все номинанты
Грустная Джин 7.0
Грустная Джин Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл
Целиком и полностью
Победитель
Квир-лев
Из моей кожи 6.3
Из моей кожи Aus meiner Haut
Алекс Шаад
Победитель
Все номинанты
Повелитель муравьёв 7.1
Повелитель муравьёв Il signore delle formiche
Джанни Амелио
Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое 7.3
Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Нэнси Буирски
Грустная Джин 7.0
Грустная Джин Blue Jean
Джорджия Окли
Моника 6.2
Моника Monica
Происхождение зла 6.6
Происхождение зла L'origine du mal
Себастьян Марньер
Casa Susanna Casa Susanna
Sébastien Lifshitz
Вся красота и кровопролитие 7.5
Вся красота и кровопролитие All the Beauty and the Bloodshed
Лора Пойтрас
The Fabulous Ones 6.7
The Fabulous Ones Le favolose
Роберта Торре
Тар 7.8
Тар TÁR
Тодд Филд
Моника 6.2
Моника Monica
Андреа Паллаоро
Необъятность 6.5
Необъятность L'immensità
Эмануэле Криалезе
Wolf and Dog Lobo e Cão
Клаудия Варежао
Айсмайер 7.0
Айсмайер Eismayer
Дэвид Вагнер
Хлеб и соль 6.9
Хлеб и соль Chleb i sól
Дамиан Коцур
Ordinary Failures Bezná selhání
Cristina Grosan
The Damned Don't Cry Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
Three Nights a Week Trois nuits par semaine
Florent Gouëlou
Анхель69 7.1
Анхель69 Anhell69
Тео Монтойя
Кит 7.9
Кит The Whale
Даррен Аронофски
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
World War III Jang-e jahani sevom
Houman Seyyedi
Победитель
Все номинанты
Burning Hearts Ti mangio il cuore
Пиппо Маццапеза
For My Country Pour la France
Рашид Хами
Невинность 7.3
Невинность Innocence
Гай Давиди
Вера 6.8
Вера Vera
Райнер Фриммель, Тицца Кови
Жертва 6.7
Жертва Obet
Михал Блашко
Тренке-Лаукен. Часть 1 7.3
Тренке-Лаукен. Часть 1 Trenque Lauquen
Laura Citarella
Лёгкая добыча 6.6
Лёгкая добыча La syndicaliste
Жан-Поль Саломе
Самый счастливый человек в мире 6.6
Самый счастливый человек в мире Najsrekjniot chovek na svetot
Теона Стругар Митевска
На Север 6.6
На Север To the North
Михай Минкан
На периферии 6.6
На периферии En los márgenes
Хуан Диего Ботто
Princess Princess
Roberto De Paolis
The Bride A Noiva
Сержио Трефо
Люксембург, Люксембург 7.6
Люксембург, Люксембург Luxembourg, Luxembourg
Антонио Лукич
Некий мужчина 6.9
Некий мужчина Aru otoko
Kei Ishikawa
Автобиография 7.4
Автобиография Autobiography
Макбул Мубарак
Белая 6.3
Белая Blanquita
Фернандо Гуццони
Хлеб и соль 6.9
Хлеб и соль Chleb i sól
Дамиан Коцур
Career Golden Lion
Катрин Денев
Катрин Денев
Победитель
Пол Шредер
Пол Шредер
Победитель
FEDIC Award / Best Film
Gli ultimi giorni dell'umanità Gli ultimi giorni dell'umanità
Энрико Гецци, Alessandro Gagliardo
Победитель
Gli ultimi giorni dell'umanità Gli ultimi giorni dell'umanità
Энрико Гецци, Alessandro Gagliardo
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Аргентина, 1985 7.7
Аргентина, 1985 Argentina, 1985
Сантьяго Митре
Победитель
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
Автобиография 7.4
Автобиография Autobiography
Макбул Мубарак
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Засуха 6.3
Засуха Siccità
Паоло Вирдзи
Победитель
UNICEF Award
Афина 6.7
Афина Athena
Ромен Гаврас
Победитель
SIGNIS Award
5.1
Кьяра Chiara
Сузанна Никкьярелли
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Аргентина, 1985 7.7
Аргентина, 1985 Argentina, 1985
Сантьяго Митре
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Мохсен Танабанде
Мохсен Танабанде
World War III
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actress
Vera Gemma
Вера
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Райнер Фриммель
Вера
Победитель
Тицца Кови
Вера
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
Белая 6.3
Белая Blanquita
Фернандо Гуццони
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Snow in September Snow in September
Lkhagvadulam Purev-Ochir
Победитель
Все номинанты
The Moisture Rutubet
Turan Haste
The Fruit Tree The Fruit Tree
Isabelle Tollenaere
Love Forever Love Forever
Clare Young
Please Hold the Line Please Hold the Line
Tan Ce Ding
III III
Salomé Villeneuve
Everything at Once Alt på en gang
Henrik Dyb Zwart
Christopher at Sea Christopher at Sea
Tom Brown
My Girl Friend Sahbety
Kawthar Younis
Tria: Del sentimento del tradire Tria: Del sentimento del tradire
Giulia Grandinetti
Nocomodo Nocomodo
Lola Halifa-Legrand
A Companion for Amateur Cinematographers: Vol. I Manuale di cinematografia per dilettanti - Vol. I
Federico Di Corato
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Хлеб и соль 6.9
Хлеб и соль Chleb i sól
Дамиан Коцур
Победитель
Best Italian Film / ARCA
Моника 6.2
Моника Monica
Победитель
Special Jury Prize
Без медведей 7.2
Без медведей Khers nist
Джафар Панахи
Победитель
Brian Award
Повелитель муравьёв 7.1
Повелитель муравьёв Il signore delle formiche
Джанни Амелио
Победитель
Green Drop Award
Белый шум 5.9
Белый шум White Noise
Ноа Баумбак
Победитель
Interfilm Award / 10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
Кит 7.9
Кит The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Фрагменты рая 7.8
Фрагменты рая Fragments of Paradise
К.Д. Дэвисон
Победитель
Все номинанты
Серджо Леоне - Итальянский человек, изобретающий Америку 7.6
Серджо Леоне - Итальянский человек, изобретающий Америку Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America
Francesco Zippel
The Ghost of Richard Harris The Ghost of Richard Harris
Adrian Sibley
Ragtag Ragtag
Giuseppe Boccassini
Кинотеатр Годара 6.9
Кинотеатр Годара Godard, seul le cinéma
Cyril Leuthy
Jerry Schatzberg, portrait paysage Jerry Schatzberg, portrait paysage
Pierre Filmon
Франко Дзеффирелли. Конформист-бунтарь 8.8
Франко Дзеффирелли. Конформист-бунтарь Franco Zeffirelli conformista ribelle
Ансельма Делл’Олло
Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое 7.3
Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Нэнси Буирски
Бонни 7.5
Бонни Bonnie
Саймон Валлон
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Рожденный убивать 7.3
Рожденный убивать Koroshi no rakuin
Победитель
Все номинанты
A Confucian Confusion Du li shi dai
Crazy Desire La voglia matta
Profound Desires of the Gods Kamigami no fukaki yokubô
Шахматисты 7.6
Шахматисты Shatranj ke khilari
The Elusive Corporal Le caporal épinglé
Курица на ветру 7.4
Курица на ветру Kaze no naka no mendori
Ухо 7.8
Ухо Ucho
Cavalcade Cavalcade
The Black Cat The Black Cat
Контракт рисовальщика 6.6
Контракт рисовальщика The Draughtsman`s Contract
7.0
Поход на Рим Marcia su Roma, La
Теорема 7.1
Теорема Teorema
Братан 7.1
Братан Bratan
Therese and Isabelle Therese and Isabelle
Canyon Passage Canyon Passage
Мои маленькие влюбленные 7.2
Мои маленькие влюбленные Mes petites amoureuses
Teresa the Thief Teresa la ladra
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Кит 7.9
Кит The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Афина 6.7
Афина Athena
Ромен Гаврас
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Моника 6.2
Моника Monica
Андреа Паллаоро
Победитель
Моника 6.2
Моника Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
Победитель
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Nuclear Now Nuclear Now
Оливер Стоун
Победитель
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Засуха 6.3
Засуха Siccità
Franco Piersanti
Победитель
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Stefano Bollani
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Dirty, Difficult, Dangerous Dirty, Difficult, Dangerous
Wissam Charaf
Победитель
Все номинанты
Последняя королева 6.7
Последняя королева La dernière reine
Адила Бендимерад, Damien Ounouri
Padre Pio Padre Pio
Anthony Sarracco
Грустная Джин 7.0
Грустная Джин Blue Jean
Джорджия Окли
Ordinary Failures Bezná selhání
Cristina Grosan
Stonewalling Stonewalling
Рюдзи Оцука, Хуан Цзи
Wolf and Dog Lobo e Cão
Клаудия Варежао
The Damned Don't Cry Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
The Maiden The Maiden
Graham Foy
Bentu Bentu
Salvatore Mereu
Stonewalling Stonewalling
Рюдзи Оцука, Хуан Цзи
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Кит 7.9
Кит The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
5.1
Кьяра Chiara
Сузанна Никкьярелли
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Leonardo Maltese
Повелитель муравьёв
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Маргерита Маццукко
Кьяра
Победитель
UNIMED Award
Бардо 6.6
Бардо BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
Повелитель муравьёв 7.1
Повелитель муравьёв Il signore delle formiche
Cesare Pascarella
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Tailoring
5.1
Кьяра Chiara
Laura Montaldi
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager
Повелитель муравьёв 7.1
Повелитель муравьёв Il signore delle formiche
Barbara Busso
Победитель
Campari Passion for the Cinema Award
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
Вся красота и кровопролитие 7.5
Вся красота и кровопролитие All the Beauty and the Bloodshed
Лора Пойтрас
Победитель
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Сент-Омер 6.1
Сент-Омер Saint Omer
Элис Диоп
Победитель
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Анхель69 7.1
Анхель69 Anhell69
Тео Монтойя
Победитель
GdA Director's Award
Wolf and Dog Lobo e Cão
Клаудия Варежао
Победитель
Все номинанты
Молодой Папа 5.0
Молодой Папа Padre Pio
Verona Film Club Award
Анхель69 7.1
Анхель69 Anhell69
Тео Монтойя
Победитель
Lanterna Magica Award
Nezouh Nezouh
Soudade Kaadan
Победитель
Lizzani Award
5.1
Кьяра Chiara
Сузанна Никкьярелли
Победитель
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Не беспокойся, дорогая 6.4
Не беспокойся, дорогая Don't Worry Darling
Оливия Уайлд
Победитель
Все номинанты
Дикие сны 6.7
Дикие сны Dreamin' Wild
Уильям Полад
Умереть за доллар 5.7
Умереть за доллар Dead for A Dollar
Уолтер Хилл
RB Casting Award
Повелитель муравьёв 7.1
Повелитель муравьёв Il signore delle formiche
Leonardo Maltese
Победитель
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Айсмайер 7.0
Айсмайер Eismayer
Дэвид Вагнер
Победитель
Все номинанты
Собачий род 5.8
Собачий род Dogborn
Изабелла Карбонелл
Пока жарит солнце 5.8
Пока жарит солнце Tant que le soleil frappe
Philippe Petit
Из моей кожи 6.3
Из моей кожи Aus meiner Haut
Алекс Шаад
Have You Seen This Woman? Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
Have You Seen This Woman? Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
Анхель69 7.1
Анхель69 Anhell69
Тео Монтойя
На всю катушку 6.8
На всю катушку Margini
Никколо Фальсетти
Grand Prize Venice International Critics' Week / Jury Special Mention
Анхель69 7.1
Анхель69 Anhell69
Тео Монтойя
Победитель
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nezouh Nezouh
Soudade Kaadan
Победитель
Все номинанты
Without Her Bi roya
Arian Vazirdaftari
Валерия выходит замуж 7.0
Валерия выходит замуж Valeria Mithatenet
Michal Vinik
Ghost Night Notte fantasma
Фульвио Рисулео
Hanging Gardens Janain mualaqa
Ahmed Yassin Aldaradji
Red Shoes Zapatos rojos
Carlos Eichelmann Kaiser
Происхождение зла 6.6
Происхождение зла L'origine du mal
Себастьян Марньер
Голиаф 7.1
Голиаф Goliaf
Адильхан Ержанов
Аманда 6.5
Аманда Amanda
Каролина Кавалли
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Maria Guidone
Albertine Where Are You?
Победитель
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Sapling Puiet
Lorenzo Fabbro, Bronte Stahl
Победитель
Все номинанты
Albertine Where Are You? Albertine Where Are You?
Maria Guidone
Remains Resti
Federico Fadiga
Like Snails Come le lumache
Margherita Panizon
Nostos Nostos
Mauro Zingarelli
Lucid Room La stanza lucida
Chiara Caterina
Reginetta Reginetta
Federico Russotto
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Reginetta Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Победитель
Reginetta Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Победитель
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Уолтер Хилл
Уолтер Хилл
Победитель
HFPA Special Prize
Горный лук 6.9
Горный лук Gornyi luk
Эльдар Шибанов
Победитель
С меня хватит! 5.4
С меня хватит! Come le tartarughe
Моника Дуго
Победитель
Palimpsest 7.1
Palimpsest
Hanna Marjo Västinsalo
Победитель
Banu 6.9
Banu
Tahmina Rafaella
Победитель
Venice Immersive / Best Experience
The Man Who Couldn't Leave The Man Who Couldn't Leave
Синин Чэнь
Победитель
Все номинанты
All Unsaved Progress Will Be Lost All Unsaved Progress Will Be Lost
Melanie Courtinat
Shiineui Bang Poet's room Shiineui Bang Poet's room
Bomsok Ku
Framerate: Pulse of the Earth Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Uncanny Alley Uncanny Alley
Rick Treweek
All That Remains All That Remains
Quintero Craig
From the Main Square From the Main Square
Pedro Harres
Stay Alive My Son Stay Alive My Son
Victoria Bousis
Gumball Dreams Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Ascenders Ascenders
Jonathan Astruc
Reimagined Volume I: Nyssa Reimagined Volume I: Nyssa
Julie Cavaliere
Peaky Blinders: The King's Ransom Peaky Blinders: The King's Ransom
Тим Джонс, Russell Harding
Okawari Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Typeman Typeman
Keisuke Itoh
Sorella's Story Sorella's Story
Péter Hegedüs
Namuanki Namuanki
Kevin Scott Mack
Fight Back Fight Back
Céline Tricart
Mandala - A Brief Moment in Time Mandala - A Brief Moment in Time
Thomas Villepoux
Rock Paper Scissors Rock Paper Scissors
Alex Ruhl
Darkening Darkening
Ondrej Moravec
Okawari Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Red Tail Red Tail
Fish Wang
Rencontre(s) Rencontre(s)
Mathias Chelebourg
Gumball Dreams Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Kindred Kindred
Bambou Kenneth
Peaky Blinders: The King's Ransom Peaky Blinders: The King's Ransom
Тим Джонс, Russell Harding
Framerate: Pulse of the Earth Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Mrs Benz: Voyage of Discovery Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid
Celine Daemen
Dazzle: A Re-assembly of Bodies Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Dazzle: A Re-assembly of Bodies Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Eggscape Eggscape
German Heller
Thank You for Sharing Your World Thank You for Sharing Your World
Yû Sakudô
Venice Immersive / Grand Jury Prize
From the Main Square From the Main Square
Pedro Harres
Победитель
Все номинанты
Mrs Benz: Voyage of Discovery Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Все номинанты
Peaky Blinders: The King's Ransom Peaky Blinders: The King's Ransom
Russell Harding
Venice Immersive / Special Jury Prize
Eggscape Eggscape
German Heller
Победитель
Все номинанты
Mrs Benz: Voyage of Discovery Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Green Drop Award - Special Mention
Засуха 6.3
Засуха Siccità
Паоло Вирдзи
Победитель
Premio CinemaSarà Award
Кит 7.9
Кит The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Authors under 40 Award / Best Director
Изабелла Карбонелл
Ordinary Failures
Победитель
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Победитель
Изабелла Карбонелл
Ordinary Failures
Победитель
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Победитель
Giornate Degli Autori's People Choice Award
Грустная Джин 7.0
Грустная Джин Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Победитель
Грустная Джин 7.0
Грустная Джин Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Победитель
amfAR Award / Award of Courage
Ферзан Озпетек
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
