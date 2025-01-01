Меню
Место проведения
Италия
Дата проведения
31 августа 2022 - 10 сентября 2022
Золотой лев / Лучший фильм
7.5
Вся красота и кровопролитие
All the Beauty and the Bloodshed
Лора Пойтрас
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Аргентина, 1985
Argentina, 1985
Сантьяго Митре
7.2
Личная жизнь
Love Life
Кодзи Фукада
Смотреть трейлер
7.3
Сын
The Son
Флориан Зеллер
Смотреть трейлер
7.1
Повелитель муравьёв
Il signore delle formiche
Джанни Амелио
5.9
Белый шум
White Noise
Ноа Баумбак
Смотреть трейлер
6.6
Грани любви
Les enfants des autres
Ребекка Злотовски
Смотреть трейлер
7.9
Кит
The Whale
Даррен Аронофски
Смотреть трейлер
7.8
Тар
TÁR
Тодд Филд
Смотреть трейлер
6.2
Моника
Monica
6.2
Моника
Monica
Андреа Паллаоро
6.6
Бардо
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Смотреть трейлер
6.5
Необъятность
L'immensità
Эмануэле Криалезе
6.6
Вечная дочь
The Eternal Daughter
Джоанна Хогг
Смотреть трейлер
5.8
Наши связи
Les miens
Рошди Зем
7.3
За стеной
Shab, Dakheli, Divar.
Вахид Джалильванд
6.0
Пара
Un couple
Фредерик Вайсман
7.4
Целиком и полностью
Bones and All
Лука Гуаданьино
Смотреть трейлер
7.2
Без медведей
Khers nist
Джафар Панахи
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Смотреть трейлер
6.3
Блондинка
Blonde
Эндрю Доминик
Смотреть трейлер
5.1
Кьяра
Chiara
Сузанна Никкьярелли
6.2
Моника
Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
6.1
Сент-Омер
Saint Omer
Элис Диоп
6.7
Афина
Athena
Ромен Гаврас
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Filming Italy Award / Best Actress (Miglior attrice protagonista)
Франческа Киллеми
Che Dio ci aiuti
Победитель
Filming Italy Award / International Award
Джан Яман
Победитель
Серебряный лев / Лучший режиссер
Лука Гуаданьино
Целиком и полностью
Победитель
Серебряный лев / Гран-при жюри
6.1
Сент-Омер
Saint Omer
Элис Диоп
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Колин Фаррелл
Банши Инишерина
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Кейт Бланшетт
Тар
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
8.0
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Мартин МакДона
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
6.1
Сент-Омер
Saint Omer
Toufik Ayadi, Christophe Barral, Элис Диоп
Победитель
Все номинанты
7.0
Грустная Джин
Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Показать всех номинантов
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Тейлор Расселл
Целиком и полностью
Победитель
Квир-лев
6.3
Из моей кожи
Aus meiner Haut
Алекс Шаад
Победитель
Все номинанты
7.1
Повелитель муравьёв
Il signore delle formiche
Джанни Амелио
7.3
Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Нэнси Буирски
Смотреть трейлер
7.0
Грустная Джин
Blue Jean
Джорджия Окли
6.2
Моника
Monica
6.6
Происхождение зла
L'origine du mal
Себастьян Марньер
Смотреть трейлер
Casa Susanna
Casa Susanna
Sébastien Lifshitz
7.5
Вся красота и кровопролитие
All the Beauty and the Bloodshed
Лора Пойтрас
Смотреть трейлер
6.7
The Fabulous Ones
Le favolose
Роберта Торре
7.8
Тар
TÁR
Тодд Филд
Смотреть трейлер
6.2
Моника
Monica
Андреа Паллаоро
6.5
Необъятность
L'immensità
Эмануэле Криалезе
Wolf and Dog
Lobo e Cão
Клаудия Варежао
7.0
Айсмайер
Eismayer
Дэвид Вагнер
6.9
Хлеб и соль
Chleb i sól
Дамиан Коцур
Ordinary Failures
Bezná selhání
Cristina Grosan
The Damned Don't Cry
Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
Three Nights a Week
Trois nuits par semaine
Florent Gouëlou
7.1
Анхель69
Anhell69
Тео Монтойя
7.9
Кит
The Whale
Даррен Аронофски
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
World War III
Jang-e jahani sevom
Houman Seyyedi
Победитель
Все номинанты
Burning Hearts
Ti mangio il cuore
Пиппо Маццапеза
For My Country
Pour la France
Рашид Хами
7.3
Невинность
Innocence
Гай Давиди
6.8
Вера
Vera
Райнер Фриммель, Тицца Кови
6.7
Жертва
Obet
Михал Блашко
7.3
Тренке-Лаукен. Часть 1
Trenque Lauquen
Laura Citarella
6.6
Лёгкая добыча
La syndicaliste
Жан-Поль Саломе
Смотреть трейлер
6.6
Самый счастливый человек в мире
Najsrekjniot chovek na svetot
Теона Стругар Митевска
6.6
На Север
To the North
Михай Минкан
6.6
На периферии
En los márgenes
Хуан Диего Ботто
Princess
Princess
Roberto De Paolis
The Bride
A Noiva
Сержио Трефо
7.6
Люксембург, Люксембург
Luxembourg, Luxembourg
Антонио Лукич
6.9
Некий мужчина
Aru otoko
Kei Ishikawa
7.4
Автобиография
Autobiography
Макбул Мубарак
6.3
Белая
Blanquita
Фернандо Гуццони
6.9
Хлеб и соль
Chleb i sól
Дамиан Коцур
Показать всех номинантов
Career Golden Lion
Катрин Денев
Победитель
Пол Шредер
Победитель
FEDIC Award / Best Film
Gli ultimi giorni dell'umanità
Gli ultimi giorni dell'umanità
Энрико Гецци, Alessandro Gagliardo
Победитель
Gli ultimi giorni dell'umanità
Gli ultimi giorni dell'umanità
Энрико Гецци, Alessandro Gagliardo
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
7.7
Аргентина, 1985
Argentina, 1985
Сантьяго Митре
Победитель
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
7.4
Автобиография
Autobiography
Макбул Мубарак
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
6.3
Засуха
Siccità
Паоло Вирдзи
Победитель
UNICEF Award
6.7
Афина
Athena
Ромен Гаврас
Победитель
Смотреть трейлер
SIGNIS Award
5.1
Кьяра
Chiara
Сузанна Никкьярелли
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
7.7
Аргентина, 1985
Argentina, 1985
Сантьяго Митре
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Мохсен Танабанде
World War III
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actress
Vera Gemma
Вера
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Райнер Фриммель
Вера
Победитель
Тицца Кови
Вера
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
6.3
Белая
Blanquita
Фернандо Гуццони
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Snow in September
Snow in September
Lkhagvadulam Purev-Ochir
Победитель
Все номинанты
The Moisture
Rutubet
Turan Haste
The Fruit Tree
The Fruit Tree
Isabelle Tollenaere
Love Forever
Love Forever
Clare Young
Please Hold the Line
Please Hold the Line
Tan Ce Ding
III
III
Salomé Villeneuve
Everything at Once
Alt på en gang
Henrik Dyb Zwart
Christopher at Sea
Christopher at Sea
Tom Brown
My Girl Friend
Sahbety
Kawthar Younis
Tria: Del sentimento del tradire
Tria: Del sentimento del tradire
Giulia Grandinetti
Nocomodo
Nocomodo
Lola Halifa-Legrand
A Companion for Amateur Cinematographers: Vol. I
Manuale di cinematografia per dilettanti - Vol. I
Federico Di Corato
Показать всех номинантов
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
6.9
Хлеб и соль
Chleb i sól
Дамиан Коцур
Победитель
Best Italian Film / ARCA
6.2
Моника
Monica
Победитель
Special Jury Prize
7.2
Без медведей
Khers nist
Джафар Панахи
Победитель
Brian Award
7.1
Повелитель муравьёв
Il signore delle formiche
Джанни Амелио
Победитель
Green Drop Award
5.9
Белый шум
White Noise
Ноа Баумбак
Победитель
Смотреть трейлер
Interfilm Award / 10th INTERFILM Award for Promoting Interreligious Dialogue
7.9
Кит
The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Смотреть трейлер
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
7.8
Фрагменты рая
Fragments of Paradise
К.Д. Дэвисон
Победитель
Все номинанты
7.6
Серджо Леоне - Итальянский человек, изобретающий Америку
Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America
Francesco Zippel
The Ghost of Richard Harris
The Ghost of Richard Harris
Adrian Sibley
Ragtag
Ragtag
Giuseppe Boccassini
6.9
Кинотеатр Годара
Godard, seul le cinéma
Cyril Leuthy
Jerry Schatzberg, portrait paysage
Jerry Schatzberg, portrait paysage
Pierre Filmon
8.8
Франко Дзеффирелли. Конформист-бунтарь
Franco Zeffirelli conformista ribelle
Ансельма Делл’Олло
7.3
Отчаянные души, Темный город и легенда о полуночном ковбое
Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy
Нэнси Буирски
Смотреть трейлер
7.5
Бонни
Bonnie
Саймон Валлон
Показать всех номинантов
Venezia Classici Award / Best Restored Film
7.3
Рожденный убивать
Koroshi no rakuin
Победитель
Все номинанты
A Confucian Confusion
Du li shi dai
Crazy Desire
La voglia matta
Profound Desires of the Gods
Kamigami no fukaki yokubô
7.6
Шахматисты
Shatranj ke khilari
The Elusive Corporal
Le caporal épinglé
7.4
Курица на ветру
Kaze no naka no mendori
7.8
Ухо
Ucho
Cavalcade
Cavalcade
The Black Cat
The Black Cat
6.6
Контракт рисовальщика
The Draughtsman`s Contract
7.0
Поход на Рим
Marcia su Roma, La
7.1
Теорема
Teorema
7.1
Братан
Bratan
Therese and Isabelle
Therese and Isabelle
Canyon Passage
Canyon Passage
7.2
Мои маленькие влюбленные
Mes petites amoureuses
Teresa the Thief
Teresa la ladra
Показать всех номинантов
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
7.9
Кит
The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Смотреть трейлер
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
6.7
Афина
Athena
Ромен Гаврас
Победитель
Смотреть трейлер
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
6.2
Моника
Monica
Андреа Паллаоро
Победитель
6.2
Моника
Monica
Eleonora Granata-Jenkinson
Победитель
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Nuclear Now
Nuclear Now
Оливер Стоун
Победитель
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
6.3
Засуха
Siccità
Franco Piersanti
Победитель
Soundtrack Stars Award / Lifetime Achievement Award
Stefano Bollani
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Dirty, Difficult, Dangerous
Dirty, Difficult, Dangerous
Wissam Charaf
Победитель
Все номинанты
6.7
Последняя королева
La dernière reine
Адила Бендимерад, Damien Ounouri
Смотреть трейлер
Padre Pio
Padre Pio
Anthony Sarracco
7.0
Грустная Джин
Blue Jean
Джорджия Окли
Ordinary Failures
Bezná selhání
Cristina Grosan
Stonewalling
Stonewalling
Рюдзи Оцука, Хуан Цзи
Wolf and Dog
Lobo e Cão
Клаудия Варежао
The Damned Don't Cry
Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
The Maiden
The Maiden
Graham Foy
Bentu
Bentu
Salvatore Mereu
Stonewalling
Stonewalling
Рюдзи Оцука, Хуан Цзи
Показать всех номинантов
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
7.9
Кит
The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Смотреть трейлер
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
5.1
Кьяра
Chiara
Сузанна Никкьярелли
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Leonardo Maltese
Повелитель муравьёв
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Маргерита Маццукко
Кьяра
Победитель
UNIMED Award
6.6
Бардо
BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
7.1
Повелитель муравьёв
Il signore delle formiche
Cesare Pascarella
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Costume Tailoring
5.1
Кьяра
Chiara
Laura Montaldi
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Manager
7.1
Повелитель муравьёв
Il signore delle formiche
Barbara Busso
Победитель
Campari Passion for the Cinema Award
Smithers Foundation Award / Ambassador of Hope
7.5
Вся красота и кровопролитие
All the Beauty and the Bloodshed
Лора Пойтрас
Победитель
Смотреть трейлер
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
6.1
Сент-Омер
Saint Omer
Элис Диоп
Победитель
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
7.1
Анхель69
Anhell69
Тео Монтойя
Победитель
GdA Director's Award
Wolf and Dog
Lobo e Cão
Клаудия Варежао
Победитель
Все номинанты
5.0
Молодой Папа
Padre Pio
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Verona Film Club Award
7.1
Анхель69
Anhell69
Тео Монтойя
Победитель
Lanterna Magica Award
Nezouh
Nezouh
Soudade Kaadan
Победитель
Lizzani Award
5.1
Кьяра
Chiara
Сузанна Никкьярелли
Победитель
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
6.4
Не беспокойся, дорогая
Don't Worry Darling
Оливия Уайлд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.7
Дикие сны
Dreamin' Wild
Уильям Полад
Смотреть трейлер
5.7
Умереть за доллар
Dead for A Dollar
Уолтер Хилл
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
RB Casting Award
7.1
Повелитель муравьёв
Il signore delle formiche
Leonardo Maltese
Победитель
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
7.0
Айсмайер
Eismayer
Дэвид Вагнер
Победитель
Все номинанты
5.8
Собачий род
Dogborn
Изабелла Карбонелл
5.8
Пока жарит солнце
Tant que le soleil frappe
Philippe Petit
6.3
Из моей кожи
Aus meiner Haut
Алекс Шаад
Have You Seen This Woman?
Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
Have You Seen This Woman?
Da li ste videli ovu zenu?
Dusan Zoric, Matija Gluscevic
7.1
Анхель69
Anhell69
Тео Монтойя
6.8
На всю катушку
Margini
Никколо Фальсетти
Показать всех номинантов
Grand Prize Venice International Critics' Week / Jury Special Mention
7.1
Анхель69
Anhell69
Тео Монтойя
Победитель
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Nezouh
Nezouh
Soudade Kaadan
Победитель
Все номинанты
Without Her
Bi roya
Arian Vazirdaftari
7.0
Валерия выходит замуж
Valeria Mithatenet
Michal Vinik
Ghost Night
Notte fantasma
Фульвио Рисулео
Hanging Gardens
Janain mualaqa
Ahmed Yassin Aldaradji
Red Shoes
Zapatos rojos
Carlos Eichelmann Kaiser
6.6
Происхождение зла
L'origine du mal
Себастьян Марньер
Смотреть трейлер
7.1
Голиаф
Goliaf
Адильхан Ержанов
Смотреть трейлер
6.5
Аманда
Amanda
Каролина Кавалли
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Director
Maria Guidone
Albertine Where Are You?
Победитель
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Sapling
Puiet
Lorenzo Fabbro, Bronte Stahl
Победитель
Все номинанты
Albertine Where Are You?
Albertine Where Are You?
Maria Guidone
Remains
Resti
Federico Fadiga
Like Snails
Come le lumache
Margherita Panizon
Nostos
Nostos
Mauro Zingarelli
Lucid Room
La stanza lucida
Chiara Caterina
Reginetta
Reginetta
Federico Russotto
Показать всех номинантов
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Technical Contribution
Reginetta
Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Победитель
Reginetta
Reginetta
Davide Michelangeli, Federico Russotto, Sebastian Bonolis, Eugenio Bonemazzi, Beatrice Del Conte, Margherita Dotti
Победитель
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Уолтер Хилл
Победитель
HFPA Special Prize
6.9
Горный лук
Gornyi luk
Эльдар Шибанов
Победитель
5.4
С меня хватит!
Come le tartarughe
Моника Дуго
Победитель
7.1
Palimpsest
Hanna Marjo Västinsalo
Победитель
6.9
Banu
Tahmina Rafaella
Победитель
Venice Immersive / Best Experience
The Man Who Couldn't Leave
The Man Who Couldn't Leave
Синин Чэнь
Победитель
Все номинанты
All Unsaved Progress Will Be Lost
All Unsaved Progress Will Be Lost
Melanie Courtinat
Shiineui Bang Poet's room
Shiineui Bang Poet's room
Bomsok Ku
Framerate: Pulse of the Earth
Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Uncanny Alley
Uncanny Alley
Rick Treweek
All That Remains
All That Remains
Quintero Craig
From the Main Square
From the Main Square
Pedro Harres
Stay Alive My Son
Stay Alive My Son
Victoria Bousis
Gumball Dreams
Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Ascenders
Ascenders
Jonathan Astruc
Reimagined Volume I: Nyssa
Reimagined Volume I: Nyssa
Julie Cavaliere
Peaky Blinders: The King's Ransom
Peaky Blinders: The King's Ransom
Тим Джонс, Russell Harding
Okawari
Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Typeman
Typeman
Keisuke Itoh
Sorella's Story
Sorella's Story
Péter Hegedüs
Namuanki
Namuanki
Kevin Scott Mack
Fight Back
Fight Back
Céline Tricart
Mandala - A Brief Moment in Time
Mandala - A Brief Moment in Time
Thomas Villepoux
Rock Paper Scissors
Rock Paper Scissors
Alex Ruhl
Darkening
Darkening
Ondrej Moravec
Okawari
Okawari
Landia Egal, Amaury La Burthe
Red Tail
Red Tail
Fish Wang
Rencontre(s)
Rencontre(s)
Mathias Chelebourg
Gumball Dreams
Gumball Dreams
Deirdre V. Lyons, Christopher Lane Davis
Kindred
Kindred
Bambou Kenneth
Peaky Blinders: The King's Ransom
Peaky Blinders: The King's Ransom
Тим Джонс, Russell Harding
Framerate: Pulse of the Earth
Framerate: Pulse of the Earth
Matthew Shaw, William Trossell
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid
Eurydice, Een Afdailing in Oneindigheid
Celine Daemen
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Dazzle: A Re-assembly of Bodies
Ruth Gibson, Bruno Martelli, Alexa Pollmann, Bine Roth
Eggscape
Eggscape
German Heller
Thank You for Sharing Your World
Thank You for Sharing Your World
Yû Sakudô
Показать всех номинантов
Venice Immersive / Grand Jury Prize
From the Main Square
From the Main Square
Pedro Harres
Победитель
Все номинанты
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Показать всех номинантов
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Все номинанты
Peaky Blinders: The King's Ransom
Peaky Blinders: The King's Ransom
Russell Harding
Показать всех номинантов
Venice Immersive / Special Jury Prize
Eggscape
Eggscape
German Heller
Победитель
Все номинанты
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Mrs Benz: Voyage of Discovery
Eloise Singer
Показать всех номинантов
Green Drop Award - Special Mention
6.3
Засуха
Siccità
Паоло Вирдзи
Победитель
Premio CinemaSarà Award
7.9
Кит
The Whale
Даррен Аронофски
Победитель
Смотреть трейлер
Authors under 40 Award / Best Director
Изабелла Карбонелл
Ordinary Failures
Победитель
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Победитель
Изабелла Карбонелл
Ordinary Failures
Победитель
Cristina Grosan
Ordinary Failures
Победитель
Giornate Degli Autori's People Choice Award
7.0
Грустная Джин
Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Победитель
7.0
Грустная Джин
Blue Jean
Джорджия Окли, Hélène Sifre
Победитель
amfAR Award / Award of Courage
Ферзан Озпетек
Победитель
