Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1988

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1988 году

Место проведения Италия
Дата проведения 29 августа 1988 - 9 сентября 1988
Золотой лев / Golden Lion
The Legend of the Holy Drinker La leggenda del santo bevitore
Эрманно Ольми
Победитель
Все номинанты
Once More Once More
Поль Веккиали
Burning Secret Burning Secret
Эндрю Биркин
A Very Old Man with Enormous Wings Un señor muy viejo con unas alas enormes
Fernando Birri
Madame Sousatzka Madame Sousatzka
Джон Шлезингер
The Tribulations of Balthazar Kober Niezwykla podróz Baltazara Kobera
Войцех Хас
Caro Gorbaciov Caro Gorbaciov
Карло Лиццани
Dedé Mamata Dedé Mamata
Rodolfo Brandão
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Усман Сембен, Thierno Faty Sow
Chess King Qi wang
Wenji Teng
Eldorádó Eldorádó
Géza Bereményi
Gli invisibili Gli invisibili
Pasquale Squitieri
Hard Times Tempos Difíceis
Жуан Ботелью
Haunted Summer Haunted Summer
Иван Пассер
Lights and Shadows Luces y sombras
Jaime Camino
Женщины на грани нервного срыва 7.0
Женщины на грани нервного срыва Mujeres al borde de un ataque de nervios
Педро Альмодовар
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос
Женское дело 7.5
Женское дело Une affaire de femmes
Клод Шаброль
Модернисты 6.6
Модернисты The Moderns
Алан Рудольф
Всё меняется 7.0
Всё меняется Things Change
Дэвид Мэмет
Straight for the Heart À corps perdu
Леа Пул
Черный монах 6.8
Черный монах Chyornyy monakh
Иван Дыховичный
Кубок Вольпи / Лучший актер
Дон Амичи
Дон Амичи
Всё меняется
Победитель
Джо Мантенья
Джо Мантенья
Всё меняется
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Madame Sousatzka Tied with Isabelle Huppert for Une affaire de femmes (1988).
Победитель
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Женское дело Tied with Shirley MacLaine for Madame Sousatzka (1988).
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Женщины на грани нервного срыва 7.0
Женщины на грани нервного срыва Mujeres al borde de un ataque de nervios
Педро Альмодовар
Победитель
Career Golden Lion
Йорис Ивенс
Победитель
Grand Special Jury Prize
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Усман Сембен, Thierno Faty Sow
Победитель
Children and Cinema Award
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Усман Сембен, Thierno Faty Sow
Победитель
Elvira Notari Prize
Codice privato Codice privato
Франческо Мазелли
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Hard Times Tempos Difíceis
Жуан Ботелью Tied with Topio stin omihli (1988).
Победитель
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос Tied with Tempos Difíceis (1988).
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Высокие надежды 7.4
Высокие надежды High Hopes
Майк Ли Tied with Malenkaya Vera (1988).
Победитель
Маленькая Вера 7.4
Маленькая Вера Malenkaya Vera
Василий Пичул Tied with High Hopes (1988).
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Once More Once More
Поль Веккиали Tied with The Last Temptation of Christ (1988).
Победитель
Последнее искушение Христа 7.1
Последнее искушение Христа The Last Temptation of Christ
Мартин Скорсезе Tied with _Encore (1988)_.
Победитель
OCIC Award
The Legend of the Holy Drinker La leggenda del santo bevitore
Эрманно Ольми Tied with Topio stin omihli (1988).
Победитель
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос Tied with La leggenda del santo bevitore (1988).
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Дон Амичи
Дон Амичи
Всё меняется
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Codice privato
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос
Победитель
Sergio Trasatti Award
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос
Победитель
UNESCO Award
A Little Monastery in Tuscany Un petit monastère en Toscane
Победитель
UNICEF Award
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Усман Сембен, Thierno Faty Sow
Победитель
Pietro Bianchi Award
Джузеппе Де Сантис
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос
Победитель
Cinecritica Award
Давайте потеряемся 7.8
Давайте потеряемся Let's Get Lost
Bruce Weber
Победитель
Золотая Озелла / Best Cinematography
Черный монах 6.8
Черный монах Chyornyy monakh
Vadim Yusov
Победитель
Золотая Озелла / Best Costume and Production Design
Burning Secret Burning Secret
Bernd Lepel
Победитель
Золотая Озелла / Best Score
A Very Old Man with Enormous Wings Un señor muy viejo con unas alas enormes
Pablo Milanés, Gianni Nocenzi, José María Vitier
Победитель
A Very Old Man with Enormous Wings Un señor muy viejo con unas alas enormes
Pablo Milanés, Gianni Nocenzi, José María Vitier
Победитель
Elvira Notari Prize - Special Mention
Those Whom Death Refused Mortu Nega
Flora Gomes
Победитель
C.I.C.A.E. Award - Special Mention
Those Whom Death Refused Mortu Nega
Flora Gomes
Победитель
Children and Cinema Award - Special Mention
Dominick and Eugene Dominick and Eugene
Роберт М. Янг
Победитель
Большой 7.6
Большой Big
Пенни Маршалл
Победитель
Кто подставил кролика Роджера 8.2
Кто подставил кролика Роджера Who Framed Roger Rabbit?
Роберт Земекис
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Женское дело 7.5
Женское дело Une affaire de femmes
Клод Шаброль
Победитель
Iguana Iguana
Монте Хеллман
Победитель
A Little Monastery in Tuscany Un petit monastère en Toscane
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Burning Secret
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Кармен Маура
Женщины на грани нервного срыва
Победитель
Golden Ciak / Best Film
Женское дело 7.5
Женское дело Une affaire de femmes
Клод Шаброль
Победитель
New Cinema Award
Gli invisibili Gli invisibili
Pasquale Squitieri
Победитель
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Усман Сембен, Thierno Faty Sow
Победитель
New Cinema Award - Special Mention
A Little Monastery in Tuscany Un petit monastère en Toscane
Победитель
Prize of the Students of the University 'La Sapienza'
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос
Победитель
Ghosts... of the Civil Dead Ghosts... of the Civil Dead
Джон Хиллкоут
Победитель
Sergio Trasatti Award - Special Mention
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Усман Сембен, Thierno Faty Sow
Победитель
Special Golden Ciak
The Camp at Thiaroye Camp de Thiaroye
Усман Сембен, Thierno Faty Sow Tied with _Encore (1988)_.
Победитель
Once More Once More
Поль Веккиали Tied with _Camp de Thiaroye (1987)_.
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Caro Gorbaciov Caro Gorbaciov
Карло Лиццани
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
Пейзаж в тумане 7.9
Пейзаж в тумане Landscape in the mist / Topio stin omichli
Тео Ангелопулос
Победитель
Special Mention
Burning Secret Burning Secret
David Eberts For the acting.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше