Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1950

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1950 году

Место проведения Италия
Дата проведения 20 августа 1950 - 10 сентября 1950
Золотой лев / Golden Lion
Justice Is Done Justice est faite
Андре Кайатт
Победитель
Все номинанты
Frauenarzt Dr. Prätorius Frauenarzt Dr. Prätorius
Karl Peter Gillmann, Curt Goetz
Operation Disaster Morning Departure
Рой Уорд Бэйкер
Орфей 8.0
Орфей Orphée
Жан Кокто
The Blue Lamp The Blue Lamp
Бэзил Дирден
The Dancing Years The Dancing Years
Harold French
La noche del sábado La noche del sábado
Рафаэль Хиль
Caged Caged
Джон Кромуэлл
Don Juan Don Juan
José Luis Sáenz de Heredia
First Communion Prima comunione
Алессандро Блазетти
Frauenarzt Dr. Prätorius Frauenarzt Dr. Prätorius
Karl Peter Gillmann, Curt Goetz
La Ronde La ronde
Макс Офюльс
Les Misérables Caccia all'uomo
Риккардо Фреда
September Affair September Affair
Уильям Дитерле
Золушка 7.3
Золушка Cinderella
Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмильтон Ласки
Gone to Earth Gone to Earth
Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер
Вся королевская рать 7.4
Вся королевская рать All the King's Men
Роберт Россен
Days of Our Years Ce siècle a cinquante ans
Denise Tual, Werner Malbran, Roland Tual
Give Us This Day Give Us This Day
Эдвард Дмитрик
Bed for Two Rendez-vous avec la chance
Эмиль Э. Рейнерт
Франциск, менестрель Божий 7.3
Франциск, менестрель Божий Francesco, giullare di Dio
Роберто Росселлини
Days of Our Years Ce siècle a cinquante ans
Denise Tual, Werner Malbran, Roland Tual
Epilogue Epilog - Das Geheimnis der Orplid
Хельмут Койтнер
Асфальтовые джунгли 7.4
Асфальтовые джунгли The Asphalt Jungle
Джон Хьюстон
Смотреть трейлер
The Great Manhunt State Secret
Sidney Gilliat
Tomorrow Is Too Late Domani è troppo tardi
Léonide Moguy
Surcos de sangre Surcos de sangre
Уго дель Карриль
Panic in the Streets Panic in the Streets
Элиа Казан
Seven Days to Noon Seven Days to Noon
Джон Баултинг, Рой Боултинг
Стромболи, земля Божья 7.3
Стромболи, земля Божья Stromboli
Роберто Росселлини
El hombre sin rostro El hombre sin rostro
Juan Bustillo Oro
Life Begins Tomorrow La vie commence demain
Nicole Védrès
Tempesta su Parigi Tempesta su Parigi
Риккардо Фреда
Guarany Guarany
Риккардо Фреда
Once a Thief Once a Thief
W. Lee Wilder
Out of Evil Mi Klalah L'Brahah
Joseph Krumgold
Das vierte Gebot Das vierte Gebot
Эдуард Фон Борсоди
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Жан Деланнуа
My Father's House My Father's House
Herbert Kline, Joseph Lejtes
Une sortie du 'Rubis' Une sortie du 'Rubis'
Жак Ив Кусто
Over the Waves Sobre las olas
Ismael Rodríguez
Rosauro Castro Rosauro Castro
Роберто Гальвадон
Twelve Hours to Live È più facile che un cammello...
Луиджи Дзампа
Saint-Louis, ange de la paix Saint-Louis, ange de la paix
Robert Darène
Only a Mother Bara en mor
Альф Шёберг
OCIC Award
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Жан Деланнуа
Победитель
Pasinetti Award
Give Us This Day Give Us This Day
Эдвард Дмитрик
Победитель
International Award / Best Actor
Сэм Джаффе
Асфальтовые джунгли
Победитель
International Award / Best Actress
Элинор Паркер
Caged
Победитель
International Award / Best Cinematography
Only a Mother Bara en mor
Martin Bodin
Победитель
International Award / Best Production Design
La Ronde La ronde
Jean d'Eaubonne
Победитель
International Award / Best Score
Gone to Earth Gone to Earth
Brian Easdale
Победитель
International Award / Best Screenplay
La Ronde La ronde
Jacques Natanson, Макс Офюльс
Победитель
International Award
God Needs Men Dieu a besoin des hommes
Жан Деланнуа
Победитель
First Communion Prima comunione
Алессандро Блазетти
Победитель
Panic in the Streets Panic in the Streets
Элиа Казан
Победитель
Best Italian Film
Tomorrow Is Too Late Domani è troppo tardi
Léonide Moguy
Победитель
Special Jury Prize
Beaver Valley Beaver Valley
Уолт Дисней
Победитель
International Award - Documentary
Bezoek aan Picasso Bezoek aan Picasso
Paul Haesaerts
Победитель
International Award - Short Film
Millesimo di millimetro Millesimo di millimetro
Virgilio Sabel
Победитель
Les charmes de l'existence Les charmes de l'existence
Jean Grémillon, Pierre Kast
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
