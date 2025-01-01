Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1989

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1989 году

Место проведения Италия
Дата проведения 4 сентября 1989 - 15 сентября 1989
Золотой лев / Golden Lion
A City of Sadness Bei qing cheng shi
Хоу Сяосянь
Победитель
Все номинанты
Sitting on a Branch, Enjoying Myself Sedím na konári a je mi dobre
Юрай Якубиско
Christian Christian
Гэбриел Аксел
Screen One Screen One
Питер Холл For episode "She's Been Away (#1.5)
Blauäugig Blauäugig
Reinhard Hauff
И стал свет 7.3
И стал свет Et la lumière fut
Отар Иоселиани
Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny
Olga Narutskaya
Fallgropen Fallgropen
Вильгот Шёман
Воспоминания Желтого Дома 7.3
Воспоминания Желтого Дома Recordações da Casa Amarela
Жуан Сезар Монтейру
Suddenly, One Day Ek Din Achanak
Мринал Сен
New Year's Day New Year's Day
Генри Джэглом
Layla, Ma Raison Majnoun Layla
Taieb Louhichi
Island Island
Пол Кокс
Scugnizzi Scugnizzi
Нанни Лой
Berlin-Jerusalem Berlin-Yerushalaim
Амос Гитай
Love Me Not? M' agapas?
Giorgos Panousopoulos
Australia Australia
Jean-Jacques Andrien
Сон безумной обезьяны 5.4
Сон безумной обезьяны El sueño del mono loco
Фернандо Труэба
Crystal or Ash, Fire or Wind, as Long as It's Love In una notte di chiaro di luna
Лина Вертмюллер
What Time Is It? Che ora è
Этторе Скола
Смерть мастера чайной церемонии 6.9
Смерть мастера чайной церемонии Sen no Rikyu
Кэй Кумаи
I Want to Go Home I Want to Go Home
Ален Рене
La femme de Rose Hill La femme de Rose Hill
Ален Таннер
Кубок Вольпи / Лучший актер
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
What Time Is It?
Победитель
Массимо Троизи
What Time Is It?
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
I Want to Go Home I Want to Go Home
Jules Feiffer
Победитель
Career Golden Lion
Робер Брессон
Робер Брессон
Победитель
Grand Special Jury Prize
И стал свет 7.3
И стал свет Et la lumière fut
Отар Иоселиани
Победитель
Little Golden Lion
Screen One Screen One
Питер Холл For episode "She's Been Away (#1.5)". Tied with Scugnizzi (1989).
Победитель
Scugnizzi Scugnizzi
Нанни Лой Tied with Screen One (1985)For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Children and Cinema Award
Декалог
Декалог Dekalog
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
Elvira Notari Prize
Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny Muzh i doch' Tamary Aleksandrovny
Olga Narutskaya
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Декалог
Декалог Dekalog
Кшиштоф Кесьлевский
Победитель
FIPRESCI Prize / Critics Week
Love Without Pity Un monde sans pitié
Эрик Рошан
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Красный штрафной 7.1
Красный штрафной Palombella rossa
Нанни Моретти
Победитель
OCIC Award
What Time Is It? Che ora è
Этторе Скола
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Массимо Троизи
What Time Is It?
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
I Want to Go Home I Want to Go Home
Ален Рене
Победитель
Sergio Trasatti Award
Screen One Screen One
Питер Холл For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
UNESCO Award
A City of Sadness Bei qing cheng shi
Хоу Сяосянь
Победитель
UNICEF Award
Blauäugig Blauäugig
Reinhard Hauff
Победитель
Pietro Bianchi Award
Франческо Рози
Победитель
Золотая Озелла / Best Cinematography
Australia Australia
Giorgos Arvanitis
Победитель
Золотая Озелла / Best Score
Scugnizzi Scugnizzi
To the group of juvenile performers.
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Suddenly, One Day Ek Din Achanak
Мринал Сен
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Berlin-Jerusalem Berlin-Yerushalaim
Амос Гитай
Победитель
Воспоминания Желтого Дома 7.3
Воспоминания Желтого Дома Recordações da Casa Amarela
Жуан Сезар Монтейру
Победитель
И стал свет 7.3
И стал свет Et la lumière fut
Отар Иоселиани
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Массимо Троизи
What Time Is It?
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Screen One For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
Golden Ciak / Best Film
I Want to Go Home I Want to Go Home
Ален Рене
Победитель
Special Golden Ciak
A City of Sadness Bei qing cheng shi
Хоу Сяосянь For the artistic originality and sensitivity.
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Scugnizzi Scugnizzi
Нанни Лой
Победитель
Kodak-Cinecritica Award
Love Without Pity Un monde sans pitié
Эрик Рошан
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
Смерть мастера чайной церемонии 6.9
Смерть мастера чайной церемонии Sen no Rikyu
Кэй Кумаи Tied with Recordações da Casa Amarela (1989).
Победитель
Воспоминания Желтого Дома 7.3
Воспоминания Желтого Дома Recordações da Casa Amarela
Жуан Сезар Монтейру Tied with _Sen no Rikyu (1989)_.
Победитель
La Navicella Venezia Cinema Award
Screen One Screen One
Питер Холл For episode "She's Been Away (#1.5)".
Победитель
