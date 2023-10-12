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Дыра
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Il buco

Дыра, 2021

2021 / Германия / Франция / Италия
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О фильме
Август 1961 года. После изучения всех пещер Северной Италии спелеологическая группа отправляется на юг, чтобы найти неизвестные ранее пещеры.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Микеланджело Фраммартино
В ролях
Никола Ланца
Антонио Ланца
Леонардо ЛаРокка
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.7 IMDb
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Постер фильма Дыра 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:45 от 570 ₽
Полное расписание и билеты
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«Дыра» в кинотеатрах

чт 12
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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19:45 от 570 ₽
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