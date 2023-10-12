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Дыра
Il buco
Дыра, 2021
2021 / Германия / Франция / Италия
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Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Август 1961 года. После изучения всех пещер Северной Италии спелеологическая группа отправляется на юг, чтобы найти неизвестные ранее пещеры.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2021
Возраст
18+
Режиссер
Микеланджело Фраммартино
В ролях
Никола Ланца
Антонио Ланца
Леонардо ЛаРокка
Все актеры и съемочная группа
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6.7
IMDb
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«Дыра» в кинотеатрах
чт
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