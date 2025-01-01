Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1962

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1962 году

Место проведения Италия
Дата проведения 25 августа 1962 - 8 сентября 1962
Золотой лев / Лучший фильм
Все номинанты
Процесс 7.2
Процесс Le Proces
Орсон Уэллс
Ева 6.4
Ева Eva
Джозеф Лоузи
Золотой лев / Golden Lion
Иваново детство 7.7
Иваново детство Ivanovo detstvo
Андрей Тарковский Tied with Cronaca familiare (1962).
Победитель
Family Diary Cronaca familiare
Валерио Дзурлини Tied with Ivanovo detstvo (1962).
Победитель
Все номинанты
Любитель птиц из Алькатраса 7.8
Любитель птиц из Алькатраса Birdman Of Alcatraz
Джон Франкенхаймер
Love, Thy Name Be Sorrow Koiya koi nasuna koi
Tomu Uchida
Люди и звери 7.3
Люди и звери Lyudi i zveri
Сергей Герасимов
Мама Рома 7.9
Мама Рома Mamma roma
Пьер Паоло Пазолини
Лолита 6.5
Лолита Lolita
Стэнли Кубрик
Жить своей жизнью 8.1
Жить своей жизнью Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Жан-Люк Годар
Смотреть трейлер
Therese Thérèse Desqueyroux
Жорж Франжю
Term of Trial Term of Trial
Питер Гленвилл
Homage at Siesta Time Homenaje a la hora de la siesta
Леопольдо Торр Нильссон
Smog Smog
Франко Росси
Кубок Вольпи / Лучший актер
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Любитель птиц из Алькатраса
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Эмманюэль Рива
Эмманюэль Рива
Therese Unanimously.
Победитель
FIPRESCI Prize
Нож в воде 7.4
Нож в воде Nóz w wodzie
Роман Полански
Победитель
Italian Cinema Clubs Award
Мама Рома 7.9
Мама Рома Mamma roma
Пьер Паоло Пазолини
Победитель
OCIC Award
Term of Trial Term of Trial
Питер Гленвилл
Победитель
Pasinetti Award / Competition
Жить своей жизнью 8.1
Жить своей жизнью Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Жан-Люк Годар
Победитель
Смотреть трейлер
Pasinetti Award / Parallel Sections
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
San Giorgio Prize
Любитель птиц из Алькатраса 7.8
Любитель птиц из Алькатраса Birdman Of Alcatraz
Джон Франкенхаймер
Победитель
Special Jury Prize
Жить своей жизнью 8.1
Жить своей жизнью Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Жан-Люк Годар
Победитель
Смотреть трейлер
New Cinema Award / Best Actor
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
Therese
Победитель
New Cinema Award / Best Actress
Анна Маньяни
Мама Рома
Победитель
New Cinema Award / Best Film
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Best First Work
David and Lisa David and Lisa
Фрэнк Перри The film was shown out of competition.
Победитель
Flooded Out Los inundados
Fernando Birri The film was shown out of competition.
Победитель
Award of the City of Imola
Una storia milanese Una storia milanese
Eriprando Visconti
Победитель
Award of the City of Imola - Special Mention
Scorched Skin Pelle viva
Giuseppe Fina
Победитель
Cinema 60 Award
A Man for Burning Un uomo da bruciare
Valentino Orsini, Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Победитель
Award of the City of Venice
Family Diary Cronaca familiare
Валерио Дзурлини
Победитель
Catholic Cinema Clubs Award
Family Diary Cronaca familiare
Валерио Дзурлини
Победитель
