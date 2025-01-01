Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2023

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2023 году

Место проведения Италия
Дата проведения 30 августа 2023 - 9 сентября 2023
Золотой лев / Лучший фильм
Бедные-несчастные 7.9
Бедные-несчастные Poor Things
Йоргос Лантимос
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Память 6.6
Память Memory
Мишель Франко
Смотреть трейлер
Присцилла: Элвис и я 7.0
Присцилла: Элвис и я Priscilla
София Коппола
Смотреть трейлер
Предчувствие 6.5
Предчувствие La Bête
Бертран Бонелло
Смотреть трейлер
Истоки 7.1
Истоки Origin
Ава ДюВерней
Смотреть трейлер
Команданте 6.7
Команданте Comandante
Эдоардо Де Анджелис
Убийца 7.2
Убийца The Killer
Дэвид Финчер
Смотреть трейлер
Теория всего 6.1
Теория всего Die Theorie von Allem
Тимм Крёгер
Догмен 7.1
Догмен DogMan
Люк Бессон
Смотреть трейлер
Меч короля 7.6
Меч короля Bastarden
Николай Арсель
Смотреть трейлер
Женщина из… 6.8
Женщина из… Kobieta z...
Малгожата Шумовска, Michal Englert
(Не)бывшие 6.5
(Не)бывшие Hors-saison
Стефан Бризе
Смотреть трейлер
Граф 6.4
Граф El Conde
Пабло Ларраин
Смотреть трейлер
Энеа 6.1
Энеа Enea
Пьетро Кастеллитто
Зло не существует 7.1
Зло не существует Aku wa sonzai shinai
Рюсукэ Хамагути
Смотреть трейлер
Феррари 7.1
Феррари Ferrari
Майкл Манн
Смотреть трейлер
Долгожданный рассвет 5.5
Долгожданный рассвет Finalmente L'alba
Саверио Костанзо
Смотреть трейлер
Любо 6.6
Любо Lubo
Джорджо Диритти
Маэстро 6.6
Маэстро Maestro
Брэдли Купер
Смотреть трейлер
Адажио 6.8
Адажио Adagio
Стефано Соллима
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Смотреть трейлер
Холли 6.1
Холли Holly
Фин Трох
Смотреть трейлер
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Смотреть трейлер
Best Director / Venice Horizons Award
Все номинанты
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Серебряный лев / Лучший режиссер
Маттео Гарроне
Маттео Гарроне
Я — капитан
Победитель
Серебряный лев / Гран-при жюри
Зло не существует 7.1
Зло не существует Aku wa sonzai shinai
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
Кубок Вольпи / Лучший актер
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Память
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Присцилла: Элвис и я
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Граф 6.4
Граф El Conde
Пабло Ларраин, Guillermo Calderón
Победитель
Смотреть трейлер
Премия "Горизонты" за лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Dive Dive
Rino Piccolo
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Love Is a Gun Ai shi yi ba qiang
Ли Хунчи
Победитель
Все номинанты
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Hollywoodgate 7.0
Hollywoodgate
Ibrahim Nash'at
Смотреть трейлер
Квир-лев
Домоводство для начинающих 7.2
Домоводство для начинающих Domakinstvo za Pocetnici
Goran Stolevski
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Лето с Кармен 6.9
Лето с Кармен To kalokairi tis Karmen
Zacharias Mavroeidis
Pet Shop Days Pet Shop Days
Olmo Schnabel
Без сердца 6.6
Без сердца Sem Coração
Nara Normande, Tião
Маэстро 6.6
Маэстро Maestro
Брэдли Купер
Смотреть трейлер
Догмен 7.1
Догмен DogMan
Люк Бессон
Смотреть трейлер
Árni Árni
Dorka Vermes
Женщина из… 6.8
Женщина из… Kobieta z...
Малгожата Шумовска, Michal Englert
About Last Year About Last Year
Morena Terranova, Beatrice Surano, Dunja Lavecchia
Le mie poesie non cambieranno il mondo Le mie poesie non cambieranno il mondo
Франческо Пикколо, Annalena Benini
Fragments of a Life Loved Frammenti di un percorso amoroso
Chloe Barreau
Жизнь не соревнование, но я выигрываю 6.4
Жизнь не соревнование, но я выигрываю Life Is Not a Competition, But I'm Winning
Julia Fuhr Mann
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Bill Douglas - My Best Friend Bill Douglas - My Best Friend
Jack Archer
Рай полыхает 6.7
Рай полыхает Paradiset brinner
Mika Gustafson
Malqueridas Malqueridas
Tana Gilbert
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Объяснение всему 7.6
Объяснение всему Magyarázat mindenre
Габор Реис
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
El Paraiso 6.6
El Paraiso
Enrico Maria Artale
Без сердца 6.6
Без сердца Sem Coração
Nara Normande, Tião
Домоводство для начинающих 7.2
Домоводство для начинающих Domakinstvo za Pocetnici
Goran Stolevski
Смотреть трейлер
Открытое небо 6.3
Открытое небо A Cielo Abierto
Santiago Arriaga, Mariana Arriaga
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Ибо ночь придет 6.2
Ибо ночь придет En attendant la nuit
Céline Rouzet
Рай полыхает 6.7
Рай полыхает Paradiset brinner
Mika Gustafson
Shadow of Fire Hokage
Синья Цукамото
Татами 7.5
Татами Tatami
Гай Наттив, Зара Амир Эбрахими
Смотреть трейлер
The Featherweight 6.1
The Featherweight
Robert Kolodny
An Endless Sunday 5.8
An Endless Sunday Una sterminata domenica
Alain Parroni
Город ветров 6.8
Город ветров Ser ser salhi
Lkhagvadulam Purev-Ochir
За горами 6.2
За горами Oura el jbel
Мохамед Бен Аттия
The Red Suitcase The Red Suitcase
Fidel Devkota
Hesitation Wound 6.6
Hesitation Wound Tereddüt Çizgisi
Selman Nacar
Бензиновая радуга 6.4
Бензиновая радуга Gasoline Rainbow
Тернер Росс, Билл Росс
Нигде 6.7
Нигде Invelle
Simone Massi
Career Golden Lion
Лилиана Кавани
Победитель
Тони Люн Чу Вай
Тони Люн Чу Вай
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Best Young Actor
Seydou Sarr
Я — капитан
Победитель
FEDIC Award / Best Film
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
FEDIC Award / Best Short
We Should All Be Futurists We Should All Be Futurists
Angela Norelli
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Зло не существует 7.1
Зло не существует Aku wa sonzai shinai
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
FIPRESCI Prize / Orizzonti and Parallel Sections
An Endless Sunday 5.8
An Endless Sunday Una sterminata domenica
Alain Parroni
Победитель
Netpac Award
Shadow of Fire Hokage
Синья Цукамото
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
UNESCO Award
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
SIGNIS Award
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
SIGNIS Award - Honorable Mention
Меч короля 7.6
Меч короля Bastarden
Николай Арсель
Победитель
Смотреть трейлер
Pietro Bianchi Award
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
Anna Anna
Марко Амента
Победитель
Passione Critica Passione Critica
Patrizia Pistagnesi, Simone Isola, Franco Montini
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Tergel Bold-Erdene
Город ветров
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actress
Маргарита Роза Де Франциско
El Paraiso
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Mika Gustafson
Рай полыхает
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Screenplay
El Paraiso 6.6
El Paraiso
Enrico Maria Artale
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
A Short Trip A Short Trip
Erenik Beqiri
Победитель
Все номинанты
If the Sun Drowned Into an Ocean of Clouds Et si le soleil plongeait dans l'océan des nues
Wissam Charaf
In the Shadow of the Cypress In the Shadow of the Cypress
Hossein Molayemi, Shirin Sohani
Cross My Heart and Hope to Die Cross My Heart and Hope to Die
Sam Manacsa
Bogotá Story Bogotá Story
Esteban Pedraza
Sentimental Stories Sentimental Stories
Xandra Popescu
Short Story Duan pian gushi
Ланг Ву
The Meatseller The Meatseller
Margherita Giusti
Wander to Wonder Wander to Wonder
Nina Gantz
Area Boy Area Boy
Iggy London
Aitana Aitana
Marina Alberti
Sea Salt Sea Salt
Leila Basma
Dive Dive
Aldo Iuliano
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
An Endless Sunday 5.8
An Endless Sunday Una sterminata domenica
Alain Parroni
Победитель
Label Europa Cinemas / Giornate degli Autori
Photophobia 6.5
Photophobia
Иван Острочевски, Pavol Pekarcik
Победитель
Special Jury Prize
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Победитель
Смотреть трейлер
Brian Award
Татами 7.5
Татами Tatami
Гай Наттив, Зара Амир Эбрахими
Победитель
Смотреть трейлер
Best First Film / Best First film
Все номинанты
Aylan Baby Aylan Baby
Omer Sarikaya
Green Drop Award
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Победитель
Смотреть трейлер
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Thank You Very Much Thank You Very Much
Alex Braverman
Победитель
Все номинанты
Bill Douglas - My Best Friend Bill Douglas - My Best Friend
Jack Archer
Dario Argento: Panico 7.0
Dario Argento: Panico
Симоне Скафиди
Смотреть трейлер
Frank Capra: Mr America 7.1
Frank Capra: Mr America
Matthew Wells
Мишель Гондри: DIY 7.5
Мишель Гондри: DIY Michel Gondry, Do it Yourself !
François Nemeta
Un'altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe De Santis Un'altra Italia era possibile, il cinema di Giuseppe De Santis
Steve Della Casa
Landrián Landrián
Эрнесто Даранас
Hitchcock's Pro-Nazi Film? Le Film pro-nazi d'Hitchcock
Дафна Бевир
Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art
Fred Riedel
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Moving Ohikkoshi
Победитель
Все номинанты
От всего сердца 6.5
От всего сердца One From the Heart
Создания 6.4
Создания Les créatures
Изгоняющий дьявола 8.2
Изгоняющий дьявола The Exorcist
Смотреть трейлер
The Hunt La caza
The Wayward Wife La provinciale
The Working Girls The Working Girls
There Was a Father Chichi ariki
Last Cannibal World Ultimo mondo cannibale
Harmonica Saz Dahani
King & Country King and Country
Life of a Shock Force Worker Slike iz zivota udarnika
Rebecca of Sunnybrook Farm Rebecca of Sunnybrook Farm
Тени забытых предков 7.3
Тени забытых предков Tini zabutykh predkiv
Кроваво-красный 7.2
Кроваво-красный Profundo carmesí
Андрей Рублев 7.8
Андрей Рублев Andrey Rublyov
Самая красивая 7.8
Самая красивая Bellissima
Bugis Street Yao jie huang hou
Дни для жатвы 7.4
Дни для жатвы Days of Heaven
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Победитель
Смотреть трейлер
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Победитель
Смотреть трейлер
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film in Venice
El Paraiso 6.6
El Paraiso
Enrico Maria Artale
Победитель
Soundtrack Stars Award / Best Soundtrack
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Andrea Farri
Победитель
Смотреть трейлер
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Song
Romantiche Romantiche
Levante Song: "Leggera"
Победитель
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Soundtrack
Убийца 7.2
Убийца The Killer
Trent Reznor, Atticus Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Адажио 6.8
Адажио Adagio
Subsonica
Победитель
Bisato d'Oro / Best Film
Теория всего 6.1
Теория всего Die Theorie von Allem
Тимм Крёгер
Победитель
Bisato d'Oro / Best Screenplay
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Dormitory 7.2
Dormitory Yurt
Nehir Tuna
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
The Penitent The Penitent
Luca Barbareschi
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actor
Gianmarco Franchini
Адажио
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best New Young Actress
Сара Чокка
Сара Чокка
Волчица Нина
Победитель
UNIMED Award
Бедные-несчастные 7.9
Бедные-несчастные Poor Things
Йоргос Лантимос
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Camera Operator
Долгожданный рассвет 5.5
Долгожданный рассвет Finalmente L'alba
Massimiliano Kuveiller
Победитель
Смотреть трейлер
La Pellicola d'Oro Award / Best Production Director
Claudia Cravotta
Я — капитан
Победитель
La Pellicola d'Oro Award / Best Set Designer
Команданте 6.7
Команданте Comandante
Simona Balducci
Победитель
Campari Passion for the Cinema Award
Mario Serandrei - Hotel Saturnia & International Award for the Best Technical Contribution
Malqueridas Malqueridas
Tana Gilbert
Победитель
GdA Director's Award
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца 6.9
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ариан Луи-Сейз
Победитель
Смотреть трейлер
Verona Film Club Award
Клад 6.7
Клад Hoard
Luna Carmoon
Победитель
Lanterna Magica Award
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
Lizzani Award
Нигде 6.7
Нигде Invelle
Simone Massi
Победитель
Fanheart3 Award / Graffetta d'Oro for Best Film
Догмен 7.1
Догмен DogMan
Люк Бессон
Победитель
Смотреть трейлер
Fanheart3 Award / Nave d'Argento for Best OTP
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца 6.9
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ариан Луи-Сейз
Победитель
Смотреть трейлер
Fanheart3 Award / XR Fan Experience
Gargoyle Doyle Gargoyle Doyle
Ethan Shaftel
Победитель
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Зло не существует 7.1
Зло не существует Aku wa sonzai shinai
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
Grand Prize Venice International Critics' Week / Best Film
Malqueridas Malqueridas
Tana Gilbert
Победитель
Все номинанты
Sky Peals Sky Peals
Moin Hussain
Вурдалак 5.6
Вурдалак Le Vourdalak
Адриен Бо
Смотреть трейлер
About Last Year About Last Year
Morena Terranova, Beatrice Surano, Dunja Lavecchia
Клад 6.7
Клад Hoard
Luna Carmoon
Жизнь не соревнование, но я выигрываю 6.4
Жизнь не соревнование, но я выигрываю Life Is Not a Competition, But I'm Winning
Julia Fuhr Mann
Love Is a Gun Ai shi yi ba qiang
Ли Хунчи
Grand Prize Venice International Critics' Week / Jury Special Mention
Вурдалак 5.6
Вурдалак Le Vourdalak
Ариана Лабед
Победитель
Смотреть трейлер
Клад 6.7
Клад Hoard
Saura Lightfoot-Leon
Победитель
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Felicità Felicità
Микаела Рамаццотти
Победитель
Все номинанты
Forever-Forever 6.7
Forever-Forever
Anna Buryachkova
6.8
Phantom Youth Bota jonë
Луана Байрами
Последний наемник 7.2
Последний наемник In the Land of Saints and Sinners
Роберт Лоренц
Смотреть трейлер
Pet Shop Days Pet Shop Days
Olmo Schnabel
Украденный 7.7
Украденный Stolen
Karan Tejpal
Мечтатель 6.6
Мечтатель L'homme d'argile
Anaïs Tellenne
The Rescue: The Weight of the World El rapto
Daniela Goggi
День схватки 7.2
День схватки Day of the Fight
Джек Хьюстон
SIC@SIC Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica / Best Short Film
Все номинанты
Pinoquo Pinoquo
Federico Demattè
We Should All Be Futurists We Should All Be Futurists
Angela Norelli
Ender's Line La linea del terminatore
Gabriele Biasi
Group Picture Foto di gruppo
Tommaso Frangini
It Isn't So It Isn't So
Fabrizio Paterniti Martello
The Lost Memories of Trees Las memorias perdidas de los árboles
Antonio La Camera
Lost Love De l'amour perdu
Lorenzo Quagliozzi
Giornate degli Autori Award
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца 6.9
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ариан Луи-Сейз
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Лето с Кармен 6.9
Лето с Кармен To kalokairi tis Karmen
Zacharias Mavroeidis
Сидони в Японии 6.4
Сидони в Японии Sidonie au Japon
Élise Girard
Смотреть трейлер
Snow in Midsummer Snow in Midsummer
Keat Aun Chong
Океаны - настоящие континенты 7.4
Океаны - настоящие континенты Los océanos son los verdaderos continentes
Tommaso Santambrogio
Всю ночь 6.4
Всю ночь Quitter la nuit
Delphine Girard
Молоко 6.2
Молоко Melk
Stefanie Kolk
Following the Sound Kanata no uta
Kyoshi Sugita
Foremost by Night 6.0
Foremost by Night Sobre todo de noche
Víctor Iriarte
Бэкстейдж 6.2
Бэкстейдж Backstage
Khalil Benkirane, Afef Ben Mahmoud
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
Победитель
Venice Immersive / Grand Jury Prize
Songs for a Passerby Songs for a Passerby
Celine Daemen
Победитель
Venice Immersive / Immersive Achievement Prize
Emperor Empereur
Ilan Cohen, Marion Burger
Победитель
Venice Immersive / Special Jury Prize
Flow Flow
Adriaan Lokman
Победитель
Premio CinemaSarà Award
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Победитель
Смотреть трейлер
Authors under 40 Award / Best Directing and Screenwriting
Клад 6.7
Клад Hoard
Luna Carmoon
Победитель
Authors under 40 Award / Best Screenwriting
Рай полыхает 6.7
Рай полыхает Paradiset brinner
Mika Gustafson
Победитель
Authors under 40 Award / Special Mention for Editing
Malqueridas Malqueridas
Javiera Velozo, Tana Gilbert
Победитель
Authors under 40 Award / Special Mention for Screenwriting
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца 6.9
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Ариан Луи-Сейз, Christine Doyon
Победитель
Смотреть трейлер
Venice Immersive Grand Prize
Все номинанты
Flow Flow
Adriaan Lokman
Gargoyle Doyle Gargoyle Doyle
Ethan Shaftel
PEPITOS: The Beak Saga PEPITOS: The Beak Saga
Ruxandra Popescu
Frequency Syuhasuu
Ellie Ohmiya
Perennials Perennials
Zoe Roellin
Shadowtime Shadowtime
Deniz Tortum, Sister Sylvester
Horse Canyon Horse Canyon
NProwler
Aufwind Aufwind
Florian Siebert
Body of Mine Body of Mine
Cameron Kostopoulos
COMFORTLESS COMFORTLESS
Джина Ким
Chen Xiang VR Chen Xiang VR
Yuejun Liu, Nann Wu, Tao Shi, Jingqiu Xu
Complex 7 Complex 7
Fins
Emperor Empereur
Ilan Cohen, Marion Burger
Finally Me Finalmente eu
Marcio Sal
Floating with Spirits Floating with Spirits
Juanita Onzaga
Songs for a Passerby Songs for a Passerby
Celine Daemen
Spots of Light Spots of Light
Адам Вайнгрод
The Imaginary Friend The Imaginary Friend
Steye Hallema
Tulpamancer Tulpamancer
Matthew Niederhauser, Marc Da Costa
Wallace & Gromit in: The Grand Getaway Wallace & Gromit in: The Grand Getaway
Bram Ttwheam, Finbar Hawkins
Letters from Drancy Letters from Drancy
Darren Emerson
ONEROOM-BABEL ONEROOM-BABEL
Sanghee Lee
Peupler (Populate) Peupler (Populate)
Maya Mouawad, Cyril Laurier
Remember this Place: 31°20'46''N 34°46'46''E Remember this Place: 31°20'46''N 34°46'46''E
Patricia Echeverria Liras
Sen Sen
Keisuke Itoh
HOME HOME
Temsuyanger Longkumer
Jim Henson's the Storyteller: The Seven Ravens Jim Henson's the Storyteller: The Seven Ravens
Paul Raphaël, Félix Lajeunesse
My Name Is O90 My Name Is O90
Siyeon Kim
Le Vie Dell'Immagine Award
Ширин Нешат
Победитель
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Зло не существует 7.1
Зло не существует Aku wa sonzai shinai
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
Ca' Foscari Young Jury Award
Зло не существует 7.1
Зло не существует Aku wa sonzai shinai
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Зелёная граница 6.7
Зелёная граница Zielona granica
Агнешка Холланд
Победитель
Смотреть трейлер
Robert Bresson Award
Марио Мартоне
Марио Мартоне
Победитель
The Film Club Audience Award
Клад 6.7
Клад Hoard
Luna Carmoon
Победитель
ImpACT Award
Я — капитан 7.2
Я — капитан Io capitano
Маттео Гарроне
Победитель
Смотреть трейлер
Premio Kinéo / Best International Actress
Демет Оздемир
Демет Оздемир
The Kinéo Award is a historic collateral event of the La Biennale Venezia. Demet Özdemir received the Kinéo Award for her career with the Best International Actress Award
Победитель
Cinema & Arts Award
Бэкстейдж 6.2
Бэкстейдж Backstage
Khalil Benkirane, Afef Ben Mahmoud
Победитель
Безумные съёмки 6.3
Безумные съёмки Making Of
Седрик Кан
Победитель
Cinema & Arts Award - Special Mention
Snow in Midsummer Snow in Midsummer
Keat Aun Chong
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
