67-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября 2010 года. Жюри основного конкурса киносмотра возглавлял американский кинорежиссёр Квентин Тарантино.

Россия в рамках основного конкурса кинофестиваля была представлена фильмом екатеринбургского кинорежиссёра Алексея Федорченко «Овсянки». Кроме того, три российских короткометражных фильма были показаны в программе «Горизонты» — «Бриллианты» известного кинодеятеля Рустама Хамдамова, «Вдохновение» художников Галины Мызниковой и Сергея Проворова, а также «Слабый Рот Фронт» видеоартиста Виктора Алимпиева.

Главная награда кинофестиваля «Золотой лев» была присуждена фильму «Где-то» американского кинорежиссёра Софии Копполы (по словам Квентина Тарантино, это решение жюри было принято единогласно).

В состав жюри основного конкурса вошли: