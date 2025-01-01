Меню
Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2010 году

Место проведения Италия
Дата проведения 1 сентября 2010 - 11 сентября 2010

67-й Венецианский международный кинофестиваль проходил с 1 по 11 сентября 2010 года. Жюри основного конкурса киносмотра возглавлял американский кинорежиссёр Квентин Тарантино.

Россия в рамках основного конкурса кинофестиваля была представлена фильмом екатеринбургского кинорежиссёра Алексея Федорченко «Овсянки». Кроме того, три российских короткометражных фильма были показаны в программе «Горизонты» — «Бриллианты» известного кинодеятеля Рустама Хамдамова, «Вдохновение» художников Галины Мызниковой и Сергея Проворова, а также «Слабый Рот Фронт» видеоартиста Виктора Алимпиева.

Главная награда кинофестиваля «Золотой лев» была присуждена фильму «Где-то» американского кинорежиссёра Софии Копполы (по словам Квентина Тарантино, это решение жюри было принято единогласно).

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Квентин Тарантино, кинорежиссёр, сценарист, актёр
  • Гильермо Арриага, сценарист, кинорежиссёр
  • Лука Гуаданьино, кинорежиссёр, сценарист
  • Ингеборга Дапкунайте, актриса
  • Арно Деплешен, кинорежиссёр, сценарист
  • Габриэле Сальваторес, кинорежиссёр, сценарист
  • Дэнни Эльфман, композитор, музыкант
Золотой лев / Golden Lion
Где-то 6.5
Где-то Somewhere
София Коппола
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Норвежский лес 7.0
Норвежский лес Norwegian Wood / Noruwei no mori
Чан Ань Хунг
Смотреть трейлер
По версии Барни 7.6
По версии Барни Barney's Version
Ричард Дж. Льюис
Смотреть трейлер
Овсянки 6.3
Овсянки Ovsyanki
Алексей Федорченко
Смотреть трейлер
Отчаянная домохозяйка 7.0
Отчаянная домохозяйка Potiche
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Детектив Ди и тайна призрачного пламени 6.6
Детектив Ди и тайна призрачного пламени Di Renjie: Tong tian di guo
Цуй Харк
Необходимое убийство 6.1
Необходимое убийство Essential Killing
Ежи Сколимовский
Любовь втроем 5.9
Любовь втроем 3
Том Тыквер
Смотреть трейлер
We Believed Noi credevamo
Марио Мартоне
Мирал 6.2
Мирал Miral
Джулиан Шнабель
Смотреть трейлер
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Даррен Аронофски
Смотреть трейлер
13 убийц 7.6
13 убийц Jûsan-nin no shikaku
Такаси Миике
Смотреть трейлер
Черная Венера 6.8
Черная Венера Vénus noire
Абделатиф Кешиш
Road to Nowhere Road to Nowhere
Монте Хеллман
Аттенберг 5.8
Аттенберг Attenberg
Афина Рахель Цангари
Post Mortem Post Mortem
Пабло Ларраин
Four Lovers Happy Few
Антони Кордье
Одиночество простых чисел 6.3
Одиночество простых чисел La solitudine dei numeri primi
Саверио Костанзо
Обход Мика 6.6
Обход Мика Meek`s Cutoff
Келли Райхардт
Смотреть трейлер
Страсть 6.2
Страсть La passione
Карло Маццакурати
Смотреть трейлер
Печальная баллада для трубы 6.8
Печальная баллада для трубы Balada triste de trompeta
Алекс де ла Иглесиа
Смотреть трейлер
The Ditch Jiabiangou
Ван Бин
Паршивая овца 6.8
Паршивая овца La pecora nera
Асканио Челестини
Promises Written in Water Promises Written in Water
Винсент Галло
Серебряный лев / Лучший режиссер
Алекс де ла Иглесиа
Алекс де ла Иглесиа
Печальная баллада для трубы
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Винсент Галло
Винсент Галло
Необходимое убийство
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Ариана Лабед
Ариана Лабед
Аттенберг
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Печальная баллада для трубы 6.8
Печальная баллада для трубы Balada triste de trompeta
Алекс де ла Иглесиа
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Majority Çogunluk
Серен Юдже
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Мила Кунис
Мила Кунис
Черный лебедь
Победитель
Квир-лев
In the Future En el futuro
Мауро Андрицци
Победитель
Все номинанты
Et in terra pax Et in terra pax
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Аттенберг 5.8
Аттенберг Attenberg
Афина Рахель Цангари
Et in terra pax Et in terra pax
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Lisetta Carmi, un'anima in cammino Lisetta Carmi, un'anima in cammino
Daniele Segre
Four Lovers Happy Few
Антони Кордье
Черный лебедь 8.1
Черный лебедь Black Swan
Даррен Аронофски
Смотреть трейлер
Отчаянная домохозяйка 7.0
Отчаянная домохозяйка Potiche
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Любовь втроем 5.9
Любовь втроем 3
Том Тыквер
Смотреть трейлер
The Sleeping Beauty La belle endormie
Катрин Брейя
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Summer of Goliath Verano de Goliat
Nicolás Pereda
Победитель
Все номинанты
El Sicario, Room 164 El Sicario, Room 164
Джанфранко Рози
Anti Gas Skin Bangdokpi
Ким Гок, Ким Сон
We Were Communists Sheoeyin Kenna
Maher Abi Samra
Nainsukh Nainsukh
Амит Дутта
Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione) Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione)
Джузеппе Гаудино, Isabella Sandri
Каракремада 5.7
Каракремада Caracremada
Луис Гальтер
Jean Gentil Jean Gentil
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
The Sleeping Beauty La belle endormie
Катрин Брейя
Dharma Guns (La succession Starkov) Dharma Guns (La succession Starkov)
Франсуа-Жак Оссанг
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
Cold Fish Tsumetai nettaigyo
Сион Соно
The Nine Muses The Nine Muses
John Akomfrah
The Sword and the Rose A Espada e a Rosa
Джоао Николау
Zelal Zelal
Marianne Khoury
News from Nowhere News from Nowhere
Пол Мориси
Robinson in Ruins Robinson in Ruins
Patrick Keiller
Anti Gas Skin Bangdokpi
Ким Гок, Ким Сон
Фильм Оки 7.0
Фильм Оки Ok-hui-ui yeonghwa
Хон Сан-су
Guest Guest
Хосе Луис Герин
5.5
Семья Малаволья Malavoglia
Паскуале Шимека
Jean Gentil Jean Gentil
Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione) Per questi stretti morire (ovvero cartografia di una passione)
Джузеппе Гаудино, Isabella Sandri
Career Golden Lion
Джон Ву
Джон Ву
Победитель
Little Golden Lion
По версии Барни 7.6
По версии Барни Barney's Version
Ричард Дж. Льюис
Победитель
Смотреть трейлер
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Необходимое убийство 6.1
Необходимое убийство Essential Killing
Ежи Сколимовский
Победитель
FEDIC Award
Dark Love L'amore buio
Антонио Капуано
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Овсянки 6.3
Овсянки Ovsyanki
Алексей Федорченко
Победитель
Смотреть трейлер
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
El Sicario, Room 164 El Sicario, Room 164
Джанфранко Рози
Победитель
Laterna Magica Prize
Dark Love L'amore buio
Антонио Капуано
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Pasinetti Award / Best Actress
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Одиночество простых чисел
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Аурелиано Амадей
Победитель
UNESCO Award
Мирал 6.2
Мирал Miral
Джулиан Шнабель
Победитель
Смотреть трейлер
UNICEF Award
Мирал 6.2
Мирал Miral
Джулиан Шнабель
Победитель
Смотреть трейлер
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
13 убийц 7.6
13 убийц Jûsan-nin no shikaku
Такаси Миике
Победитель
Смотреть трейлер
Pasinetti Award - Special Mention
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Claudio Bonivento, Джорджо Коланджели, Tilde Corsi, Джанни Ромоли, Каролина Крешентини, Виничио Маркиони To the cast and the producers of the film.
Победитель
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Claudio Bonivento, Джорджо Коланджели, Tilde Corsi, Джанни Ромоли, Каролина Крешентини, Виничио Маркиони To the cast and the producers of the film.
Победитель
SIGNIS Award
Обход Мика 6.6
Обход Мика Meek`s Cutoff
Келли Райхардт
Победитель
Смотреть трейлер
SIGNIS Award - Honorable Mention
Овсянки 6.3
Овсянки Ovsyanki
Алексей Федорченко
Победитель
Смотреть трейлер
Award of the City of Rome / Best Film
Passione Passione
Джон Туртурро
Победитель
Lina Mangiacapre Award
Аттенберг 5.8
Аттенберг Attenberg
Афина Рахель Цангари
Победитель
C.I.C.A.E. Award
The Sleeping Beauty La belle endormie
Катрин Брейя
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Medium Length Film
Out Tse
Roee Rosen
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Coming Attractions Coming Attractions
Петер Черкасски
Победитель
Все номинанты
The Agent The Agent
Винсент Галло
John's Gone John's Gone
Джошуа Сэфди, Бен Сэфди
720 Degrees 720 Degrees
Ishtiaque Zico
Venice Horizons Award - Special Mention
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
Победитель
The Forgotten Space The Forgotten Space
Noël Burch, Allan Sekula
Победитель
Young Cinema Award / Best Film in Competition
Печальная баллада для трубы 6.8
Печальная баллада для трубы Balada triste de trompeta
Алекс де ла Иглесиа
Победитель
Смотреть трейлер
Young Cinema Award / Best Italian Film
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Аурелиано Амадей
Победитель
Kodak Award
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Аурелиано Амадей
Победитель
Label Europa Cinemas
Кусочки льда 6.2
Кусочки льда Le bruit des glaçons
Бертран Блие
Победитель
Best Short Film / Documentary
Coming Attractions Coming Attractions
Петер Черкасски
Победитель
Золотая Озелла / Outstanding Technical Contribution
Овсянки 6.3
Овсянки Ovsyanki
Mikhail Krichman For the cinematography.
Победитель
Смотреть трейлер
Biografilm Award / Documentary
Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса 6.8
Я все еще здесь: Потерянный год Хоакина Феникса I'm Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix
Кейси Аффлек
Победитель
Смотреть трейлер
El Sicario, Room 164 El Sicario, Room 164
Победитель
Biografilm Award / Fiction
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Аурелиано Амадей
Победитель
Special Jury Prize
Необходимое убийство 6.1
Необходимое убийство Essential Killing
Ежи Сколимовский
Победитель
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
The Accordion The Accordion
Джафар Панахи
Победитель
International Critics' Week Award
По ту сторону 7.0
По ту сторону Svinalängorna
Пернилла Аугуст
Победитель
Все номинанты
Martha Martha
Marcelino Islas Hernández
Homeland Hora proelefsis
Силлас Цумеркас
Afraid of the Dark (Bruises) Hai paura del buio
Массимо Коппола
Angel & Tony Angèle et Tony
Alix Delaporte
Brian Award
5.6
Утерянные поцелуи I baci mai dati
Роберта Торре
Победитель
3-D Award / Most Creative 3D Film Stereoscopic Film of the Year
Аватар 8.4
Аватар Avatar
Джеймс Кэмерон Tied with Chris Sanders and Dean DeBlois for How to Train Your Dragon (2010).
Победитель
Смотреть трейлер
Как приручить дракона 8.3
Как приручить дракона How to Train Your Dragon
Дин Деблуа, Крис Сандерс Tied with James Cameron for Avatar (2009).
Победитель
Смотреть трейлер
AIF - For Film Fest Award
Dark Love L'amore buio
Антонио Капуано
Победитель
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
По ту сторону 7.0
По ту сторону Svinalängorna
Пернилла Аугуст
Победитель
Controcampo Italiano Prize
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Аурелиано Амадей Unanimously.
Победитель
Все номинанты
A Woman A Woman
Джада Колагранде
Into Paradiso Into Paradiso
Паола Ранди
5.6
Утерянные поцелуи I baci mai dati
Роберта Торре
Первое назначение 6.3
Первое назначение Il primo incarico
Джорджия Чечере
Смотреть трейлер
Gianni Astrei Award
Dark Love L'amore buio
Антонио Капуано
Победитель
Nazareno Taddei Award
Овсянки 6.3
Овсянки Ovsyanki
Алексей Федорченко
Победитель
Смотреть трейлер
Controcampo Italiano Prize - Special Mention
Двадцать сигарет 7.1
Двадцать сигарет 20 sigarette
Виничио Маркиони For his performance.
Победитель
Special Lion for the Overall Work
Монте Хеллман
Победитель
Equal Opportunity Award
Черная Венера 6.8
Черная Венера Vénus noire
Абделатиф Кешиш
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Мани Ратнам
Победитель
Award of the City of Venice
Pumzi Pumzi
Wanuri Kahiu
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Кусочки льда 6.2
Кусочки льда Le bruit des glaçons
Бертран Блие
Победитель
Все номинанты
The Happy Poet The Happy Poet
Paul Gordon
The Place in Between Notre étrangère
Sarah Bouyain
Majority Çogunluk
Серен Юдже
Et in terra pax Et in terra pax
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Dark Love L'amore buio
Антонио Капуано
Детские голоса 7.3
Детские голоса Pequeñas voces
Jairo Eduardo Carrillo, Оскар Андраде
Смотреть трейлер
Черный океан 5.4
Черный океан Noir ocean
Марион Генсель
Cielo senza terra Cielo senza terra
Джованни Мадерна, Sara Pozzoli
Цирк "Колумбия" 6.6
Цирк "Колумбия" Cirkus Columbia
Данис Танович
Смотреть трейлер
Et in terra pax Et in terra pax
Маттео Ботруньо, Даньеле Колуччини
Пожары 8.2
Пожары Incendies
Дени Вильнев
Смотреть трейлер
The Life of Fish La Vida de los Peces
Матиас Бизе
Cielo senza terra Cielo senza terra
Джованни Мадерна, Sara Pozzoli
Детские голоса 7.3
Детские голоса Pequeñas voces
Jairo Eduardo Carrillo, Оскар Андраде
Смотреть трейлер
Fedeora Award - Special Mention / Venice Days
Пожары 8.2
Пожары Incendies
Дени Вильнев
Победитель
Смотреть трейлер
