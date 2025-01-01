Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1986

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1986 году

Место проведения Италия
Дата проведения 30 августа 1986 - 10 сентября 1986
Золотой лев / Golden Lion
Зеленый луч 7.7
Зеленый луч Rayon vert, Le
Эрик Ромер
Победитель
Все номинанты
Linna Linna
Jaakko Pakkasvirta
X X
Oddvar Einarson
Чужая белая и рябой 6.9
Чужая белая и рябой Chuzhaya belaya i ryaboy
Сергей Соловьев
A King and His Movie La película del rey
Карлос Сорин
Romance Romance
Massimo Mazzucco
The Journey Die Reise
Маркус Имхоф
Храни меня, мой талисман 6.9
Храни меня, мой талисман Khrani menya, moy talisman
Роман Балаян
Werther Werther
Пилар Миро
The Bastard Brother of God El hermano bastardo de Dios
Benito Rabal
Regalo di Natale Regalo di Natale
Пупи Авати
Пчеловод 7.3
Пчеловод O Melissokomos
Тео Ангелопулос
Волк на пороге 6.1
Волк на пороге Oviri
Хеннинг Карлсен
Отечество 6.2
Отечество Fatherland
Кен Лоуч
Комната с видом 7.3
Комната с видом A Room With a View
Джеймс Айвори
On Valentine's Day On Valentine's Day
Ken Harrison
Final Take: The Golden Age of Movies Kinema no tenchi
Ёдзи Ямада
'Round Midnight 'Round Midnight
Бертран Тавернье
Idö van Idö van
Péter Gothár
La puritaine La puritaine
Жак Дуайон
A Tale of Love Storia d'amore
Франческо Мазелли
Амороса 5.8
Амороса Amorosa
Мэй Зеттерлинг
Das Schweigen des Dichters Das Schweigen des Dichters
Peter Lilienthal
Career Golden Lion
Паоло Тавиани
Паоло Тавиани
Победитель
Витторио Тавиани
Победитель
Grand Special Jury Prize
Чужая белая и рябой 6.9
Чужая белая и рябой Chuzhaya belaya i ryaboy
Сергей Соловьев Tied with Storia d'amore (1986).
Победитель
A Tale of Love Storia d'amore
Франческо Мазелли Tied with Chuzhaya belaya i ryaboy (1986).
Победитель
FIPRESCI Prize
Зеленый луч 7.7
Зеленый луч Rayon vert, Le
Эрик Ромер
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Вальтер Киари
Romance
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Мари Ривьер
Зеленый луч
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
'Round Midnight 'Round Midnight
Бертран Тавернье
Победитель
UNICEF Award
Отечество 6.2
Отечество Fatherland
Кен Лоуч
Победитель
Pietro Bianchi Award
Луиджи Коменчини
Победитель
Special Jury Prize
X X
Oddvar Einarson
Победитель
Venice TV Prize
The Blessed Ones De två saliga
Ингмар Бергман Tied with Il cugino americano (1986).
Победитель
Blood Ties Il cugino americano
Джакомо Баттиато Tied with De två saliga (1986).
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Вальтер Киари
Romance
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Валерия Голино
Валерия Голино
A Tale of Love
Победитель
Golden Ciak / Best Film
Зеленый луч 7.7
Зеленый луч Rayon vert, Le
Эрик Ромер
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal / Best Film
Acta General de Chile Acta General de Chile
Победитель
De Sica Award
45th Parallel 45º parallelo
Attilio Concari
Победитель
Venice Authors Prize - Special Mention
Embriók Embriók
Pál Zolnay
Победитель
Стрелочник 6.6
Стрелочник Wisselwachter, De
Йос Стеллинг
Победитель
Venice Authors Prize
Acta General de Chile Acta General de Chile
Мигель Литтин Tied with Miss Mary (1986).
Победитель
Miss Mary Miss Mary
María Luisa Bemberg Tied with Acta General de Chile (1986).
Победитель
Best First Work
A King and His Movie La película del rey
Карлос Сорин
Победитель
Best Actor
Regalo di Natale Regalo di Natale
Карло Делле Пьяне
Победитель
Best Actress
A Tale of Love Storia d'amore
Валерия Голино
Победитель
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Acta General de Chile Acta General de Chile
Мигель Литтин
Победитель
De Sica Award - Special Mention
45th Parallel 45º parallelo
Валерия Д Обичи For her performance.
Победитель
