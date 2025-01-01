Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2015

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2015 году

Место проведения Италия
Дата проведения 2 сентября 2015 - 12 сентября 2015

72-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции со 2 по 12 сентября 2015 года с мексиканским кинорежиссёром Альфонсо Куароном в качестве председателя жюри Основного конкурса. «Эверест» стал фильмом открытия, а драма «Мистер Сикс» режиссёра Гуань Ху — стал фильмом закрытия. Также на фестивале показана обновлённая версия фильма «Амаркорд» Федерико Феллини.

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Альфонсо Куарон, мексиканский кинорежиссёр (председатель)
  • Элизабет Бенкс, американская актриса и кинорежиссёр
  • Диана Крюгер, немецкая актриса
  • Эммануэль Каррер, французский писатель, сценарист и кинорежиссёр
  • Нури Бильге Джейлан, турецкий кинорежиссёр
  • Павел Павликовский, польский кинорежиссёр
  • Франческо Мунци, итальянский кинорежиссёр
  • Хоу Сяосянь, тайваньский кинорежиссёр
  • Линн Рэмси, шотландский сценарист и кинорежиссёр; «Горизонты»
Золотой лев / Golden Lion
Оттуда 6.5
Оттуда Desde allá
Лоренцо Вигас
Победитель
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Том Хупер
Помнить 7.2
Помнить Remember
Атом Эгоян
Франкофония 7.0
Франкофония Francofonia
Александр Сокуров
Бегемот 7.6
Бегемот Bei xi mo shou
Жао Лианг
Rabin, the Last Day Le dernier jour d'Yitzhak Rabin
Амос Гитай
За вашу любовь 6.0
За вашу любовь Per amor vostro
Джузеппе Гаудино
Большой всплеск 6.3
Большой всплеск A Bigger Splash
Лука Гуаданьино
Аномализа 7.2
Аномализа Anomalisa
Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон
11 минут 5.7
11 минут 11 minut
Ежи Сколимовский
Ожидание 6.6
Ожидание L'Attesa
Пьеро Мессина
Горностай 6.6
Горностай L’hermine
Кристиан Венсан
Безродные звери 7.7
Безродные звери Beasts of No Nation
Кэри Фукунага
Frenzy Abluka
Эмин Элпер
Клан 6.7
Клан El Clan
Пабло Траперо
Кровь моей крови 5.8
Кровь моей крови Sangue del mio sangue
Марко Беллоккьо
Маргарита 6.9
Маргарита Marguerite
Ксавье Джанноли
Looking for Grace Looking for Grace
Сью Брукс
The Endless River The Endless River
Оливер Херманус
Собачье сердце 7.2
Собачье сердце Heart of a Dog
Лори Андерсон
Равные 6.8
Равные Equals
Дрейк Доримус
Серебряный лев / Лучший режиссер
Пабло Траперо
Клан
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Фабрис Лукини
Фабрис Лукини
Горностай
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Валерия Голино
Валерия Голино
За вашу любовь
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Горностай 6.6
Горностай L’hermine
Кристиан Венсан
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Детство лидера 6.2
Детство лидера The Childhood of a Leader
Брэйди Корбет
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Abraham Attah
Безродные звери
Победитель
Квир-лев
Девушка из Дании 7.2
Девушка из Дании The Danish Girl
Том Хупер
Победитель
Bleak Street La calle de la amargura
Артуро Рипстейн
1000 глаз доктора Маддина 6.7
1000 глаз доктора Маддина The 1000 Eyes of Dr. Maddin
Ив Монтмайер
В Джексон-Хайтс 7.2
В Джексон-Хайтс In Jackson Heights
Фредерик Вайсман
Afternoon Na ri xia wu
Цай Минлян
Оттуда 6.5
Оттуда Desde allá
Лоренцо Вигас
Дженис: Маленькая девочка грустит 7.4
Дженис: Маленькая девочка грустит Janis: Little Girl Blue
Эми Берг
Helmut Berger, Actor Helmut Berger, Actor
Андреас Хорват
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Том МакКарти
Человек 8.4
Человек Human
Янн Артюс-Бертран
Arianna Arianna
Карло Лаванья
Маргарита 6.9
Маргарита Marguerite
Ксавье Джанноли
Why Hast Thou Forsaken Me Lama Azavtani
Hadar Morag
Baby Bump Baby Bump
Куба Шекаж
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Free in Deed Free in Deed
Джейк Махаффи
Победитель
Italian Gangsters Italian Gangsters
Ренато Де Мария
Война 7.0
Война Krigen / A War
Тобиас Линдхольм
Interruption Interruption
Йоргос Зойс
Овцы в траве 6.2
Овцы в траве Pecore in erba
Альберто Кавилья
Madame Courage Madame Courage
Мерзак Аллуаш
Tharlo Tharlo
Пема Цеден
A Monster with a Thousand Heads Un monstruo de mil cabezas
Родриго Пла
Mountain Ha'har
Yaelle Kayam
Убей меня, пожалуйста 5.9
Убей меня, пожалуйста Mate-me por favor / Kill Me Please
Анита Роша да Сильвейра
Taj Mahal Taj Mahal
Nicolas Saada
Visaaranai Visaranai
Ветримааран
Why Hast Thou Forsaken Me Lama Azavtani
Hadar Morag
Wednesday, May 9 Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht
Вахид Джалильванд
Детство лидера 6.2
Детство лидера The Childhood of a Leader
Брэйди Корбет
A Copy of My Mind A Copy of My Mind
Джоко Анвар
Land Legs Tempête
Самюэль Колларде
Neon Bull Boi Neon
Гэбриел Маскаро
Война 5.9
Война Man Down
Дито Монтиель
Лучший европейский короткометражный фильм
E.T.E.R.N.I.T. E.T.E.R.N.I.T.
Giovanni Aloi
Победитель
Career Golden Lion
Бертран Тавернье
Бертран Тавернье
Победитель
Grand Special Jury Prize
Аномализа 7.2
Аномализа Anomalisa
Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Аномализа 7.2
Аномализа Anomalisa
Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон
Победитель
FEDIC Award
Не будь злым 7.3
Не будь злым Non essere cattivo
Клаудио Калигари
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Кровь моей крови 5.8
Кровь моей крови Sangue del mio sangue
Марко Беллоккьо
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Wednesday, May 9 Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht
Вахид Джалильванд
Победитель
FIPRESCI Prize / Special Mention
Детство лидера 6.2
Детство лидера The Childhood of a Leader
Брэйди Корбет
Победитель
Laterna Magica Prize
Blanka Blanka
Kohki Hasei
Победитель
Mimmo Rotella Foundation Award / Best Producer
Andrea Iervolino
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Лука Маринелли
Лука Маринелли
Не будь злым
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Валерия Голино
Валерия Голино
За вашу любовь
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Не будь злым 7.3
Не будь злым Non essere cattivo
Клаудио Калигари
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
La prima luce La prima luce
Vincenzo Marra, Риккардо Скамарчио To the director and leading actor of the film.
Победитель
La prima luce La prima luce
Vincenzo Marra, Риккардо Скамарчио To the director and leading actor of the film.
Победитель
La prima luce La prima luce
Vincenzo Marra
Победитель
SIGNIS Award
Бегемот 7.6
Бегемот Bei xi mo shou
Жао Лианг
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Ожидание 6.6
Ожидание L'Attesa
Пьеро Мессина
Победитель
Lina Mangiacapre Award
Собачье сердце 7.2
Собачье сердце Heart of a Dog
Лори Андерсон
Победитель
Open Prize
Harry&#39;s Bar 7.2
Harry's Bar Harry's Bar
Карлотта Черкветти
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
Ожидание 6.6
Ожидание L'Attesa
Пьеро Мессина
Победитель
Human Rights Film Network Award
Rabin, the Last Day Le dernier jour d'Yitzhak Rabin
Амос Гитай
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Actor
Dominique Leborne
Land Legs
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Детство лидера
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Belladonna Belladonna
Дубравка Турич
Победитель
Group Violence Violence en réunion
Karim Boukercha
55 Pills 55 Pastillas
Sebastián Muro
En defensa propia En defensa propia
Mariana Arriaga
Oh Gallow Lay Oh Gallow Lay
Julian Wayser
It Seems to Hang On It Seems to Hang On
Kevin Jerome Everson
Monkey Hou
Jie Shen
E.T.E.R.N.I.T. E.T.E.R.N.I.T.
Giovanni Aloi
Backyards Dvorista
Ivan Salatic
New Eyes New Eyes
Hiwot Getaneh
Tarântula Tarântula
Али Муритиба, Marja Calafange
Seide Seide
Эльнура Осмоналиева
Tarântula Tarântula
Али Муритиба, Marja Calafange
Champ des possibles Champ des possibles
Cristina Picchi
The Young Man Who Came from the Chee River Jer gun muer rao jer gun
Wichanon Somunjarn
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Neon Bull Boi Neon
Гэбриел Маскаро
Победитель
Label Europa Cinemas
Едва я открою глаза 6.8
Едва я открою глаза À peine j'ouvre les yeux / As I open my eyes
Лэйла Бузид
Победитель
Special Jury Prize
Frenzy Abluka
Эмин Элпер
Победитель
Queer Lion - Special Mention
Baby Bump Baby Bump
Куба Шекаж
Победитель
International Critics' Week Award
Танна 6.9
Танна Tanna
Бентли Дин, Мартин Батлер
Победитель
Танна 6.9
Танна Tanna
Бентли Дин, Мартин Батлер
Победитель
Light Years Light Years
Esther May Campbell
Поездка 5.6
Поездка Banat (Il Viaggio)
Адриано Валерио
Motherland Ana Yurdu
Senem Tüzen
The Return The Return
Green Zeng
The Black Hen Kalo Pothi
Min Bahadur Bham
Гора 6.4
Гора Montanha
Жоау Салавиза
Brian Award
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Том МакКарти
Победитель
Nazareno Taddei Award
Маргарита 6.9
Маргарита Marguerite
Ксавье Джанноли
Победитель
L'Oreal Paris Award
Golden Mouse
Rabin, the Last Day Le dernier jour d'Yitzhak Rabin
Амос Гитай
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award
Помнить 7.2
Помнить Remember
Атом Эгоян
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Award
Франкофония 7.0
Франкофония Francofonia
Александр Сокуров
Победитель
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Не будь злым 7.3
Не будь злым Non essere cattivo
Клаудио Калигари
Победитель
Green Drop Award
Бегемот 7.6
Бегемот Bei xi mo shou
Жао Лианг
Победитель
Оттуда 6.5
Оттуда Desde allá
Лоренцо Вигас
Большой всплеск 6.3
Большой всплеск A Bigger Splash
Лука Гуаданьино
Равные 6.8
Равные Equals
Дрейк Доримус
Помнить 7.2
Помнить Remember
Атом Эгоян
Кровь моей крови 5.8
Кровь моей крови Sangue del mio sangue
Марко Беллоккьо
Безродные звери 7.7
Безродные звери Beasts of No Nation
Кэри Фукунага
Frenzy Abluka
Эмин Элпер
Аномализа 7.2
Аномализа Anomalisa
Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон
The Endless River The Endless River
Оливер Херманус
Клан 6.7
Клан El Clan
Пабло Траперо
За вашу любовь 6.0
За вашу любовь Per amor vostro
Джузеппе Гаудино
Маргарита 6.9
Маргарита Marguerite
Ксавье Джанноли
Горностай 6.6
Горностай L’hermine
Кристиан Венсан
Франкофония 7.0
Франкофония Francofonia
Александр Сокуров
11 минут 5.7
11 минут 11 minut
Ежи Сколимовский
Собачье сердце 7.2
Собачье сердце Heart of a Dog
Лори Андерсон
Ожидание 6.6
Ожидание L'Attesa
Пьеро Мессина
Looking for Grace Looking for Grace
Сью Брукс
Rabin, the Last Day Le dernier jour d'Yitzhak Rabin
Амос Гитай
Interfilm Award
Wednesday, May 9 Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht
Вахид Джалильванд
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
Победитель
Silver Mouse
В центре внимания 7.7
В центре внимания Spotlight
Том МакКарти
Победитель
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Овцы в траве 6.2
Овцы в траве Pecore in erba
Альберто Кавилья
Победитель
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
1000 глаз доктора Маддина 6.7
1000 глаз доктора Маддина The 1000 Eyes of Dr. Maddin
Ив Монтмайер
Победитель
Helmut Berger, Actor Helmut Berger, Actor
Андреас Хорват
For the Love of a Man For the Love of a Man
Rinku Kalsy
Mifune: The Last Samurai Mifune: The Last Samurai
Стивен Окадзаки
Alfredo Bini, ospite inatteso Alfredo Bini, ospite inatteso
Simone Isola
Behind the White Glasses Dietro gli occhiali bianchi
Valerio Ruiz
A Flickering Truth A Flickering Truth
Пьетра Бретткелли
Jacques Tourneur le médium: filmer l'invisible Jacques Tourneur le médium: filmer l'invisible
Alain Mazars
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Сало, или 120 дней Содома 5.9
Сало, или 120 дней Содома Salo, or The 120 Days of Sodom / Salò o le 120 giornate di Sodoma
Пьер Паоло Пазолини
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Ожидание 6.6
Ожидание L'Attesa
Пьеро Мессина
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Film
Frenzy Abluka
Эмин Элпер
Победитель
Arca CinemaGiovani Award / Best Italian Film
Овцы в траве 6.2
Овцы в траве Pecore in erba
Альберто Кавилья
Победитель
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Безродные звери 7.7
Безродные звери Beasts of No Nation
Кэри Фукунага
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
11 минут 5.7
11 минут 11 minut
Ежи Сколимовский
Победитель
Soundtrack Stars Award
Равные 6.8
Равные Equals
Дрейк Доримус
Победитель
Большой всплеск 6.3
Большой всплеск A Bigger Splash
Лука Гуаданьино
Победитель
Schermi di Qualità Award
Не будь злым 7.3
Не будь злым Non essere cattivo
Клаудио Калигари
Победитель
Fedeora Award / Best Actress in a Debut Film (Venice Days)
Ondina Quadri
Arianna
Победитель
Fedeora Award / Best Cinematography (International Film Critics Week)
Танна 6.9
Танна Tanna
Бентли Дин
Победитель
Fedeora Award / Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Ruchika Oberoi
Island City
Победитель
Fedeora Award / Best Euro-Mediterranean Film
Франкофония 7.0
Франкофония Francofonia
Александр Сокуров
Победитель
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
The Black Hen Kalo Pothi
Min Bahadur Bham
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Underground Fragrance Underground Fragrance
Peng Fei Song
Победитель
Long Live the Bride Viva la sposa
Асканио Челестини
Память воды 6.1
Память воды La Memoria del Agua
Матиас Бизе
Early Winter Early Winter
Михаэль Роуэ
Едва я открою глаза 6.8
Едва я открою глаза À peine j'ouvre les yeux / As I open my eyes
Лэйла Бузид
Island City Island City
Ruchika Oberoi
Маменькин сынок 5.7
Маменькин сынок Lolo
Жюли Дельпи
La prima luce La prima luce
Vincenzo Marra
6.6
Клезмер Klezmer
Петр Хшан
Arianna Arianna
Карло Лаванья
Bisato d'Oro / Best Director
Эмин Элпер
Frenzy
Победитель
AssoMusica Award
Не будь злым 7.3
Не будь злым Non essere cattivo
Riccardo Sinigallia Song: "A cuor leggero"
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Film in a Foreign Language
Blanka Blanka
Kohki Hasei
Победитель
Sorriso Diverso Venezia Award / Best Italian Film
Не будь злым 7.3
Не будь злым Non essere cattivo
Клаудио Калигари
Победитель
Best Innovative Budget Award
Большой всплеск 6.3
Большой всплеск A Bigger Splash
Лука Гуаданьино
Победитель
Persol Tribute Visionary Talent Award
Джонатан Демме
Джонатан Демме
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Soundtrack Stars Lifetime Achievement Award
Никола Пьовани
Победитель
Amnesty International Italia Award
Visaaranai Visaranai
Ветримааран
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best Actress in a Debut Film
Ondina Quadri
Arianna
Победитель
NuovoImaie Talent Award / Best Italian Actor in a Debut Film
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Не будь злым
Победитель
Saturnia Prize
Питер Муллан
Питер Муллан
Победитель
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Film
Bangland Bangland
Lorenzo Berghella
Победитель
