72-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции со 2 по 12 сентября 2015 года с мексиканским кинорежиссёром Альфонсо Куароном в качестве председателя жюри Основного конкурса. «Эверест» стал фильмом открытия, а драма «Мистер Сикс» режиссёра Гуань Ху — стал фильмом закрытия. Также на фестивале показана обновлённая версия фильма «Амаркорд» Федерико Феллини.
В состав жюри основного конкурса вошли:
- Альфонсо Куарон, мексиканский кинорежиссёр (председатель)
- Элизабет Бенкс, американская актриса и кинорежиссёр
- Диана Крюгер, немецкая актриса
- Эммануэль Каррер, французский писатель, сценарист и кинорежиссёр
- Нури Бильге Джейлан, турецкий кинорежиссёр
- Павел Павликовский, польский кинорежиссёр
- Франческо Мунци, итальянский кинорежиссёр
- Хоу Сяосянь, тайваньский кинорежиссёр
- Линн Рэмси, шотландский сценарист и кинорежиссёр; «Горизонты»