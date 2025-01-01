Меню
Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2000 году

Место проведения Италия
Дата проведения 30 августа 2000 - 9 сентября 2000
Золотой лев / Golden Lion
The Circle Dayereh
Джафар Панахи
Победитель
Все номинанты
Platform Zhantai
Цзя Чжанкэ
Durian Durian Liu lian piao piao
Фрут Чань
Holy Tongue La lingua del santo
Карло Маццакурати
Пока не наступит ночь 7.3
Пока не наступит ночь Before Night Falls
Джулиан Шнабель
Our Lady of the Assassins La virgen de los sicarios
Барбет Шредер
The Isle Seom
Ким Ки Дук
The Goddess of 1967 The Goddess of 1967
Clara Law
Liam Liam
Стивен Фрирз
One Hundred Steps I cento passi
Марко Туллио Джордана
O Fantasma O Fantasma
Жуан Педру Родригиш
Доктор Т. и его женщины 5.6
Доктор Т. и его женщины Dr. T & The Women
Роберт Олтмен
Teeth Denti
Габриэле Сальваторес
The Wrestlers Uttara
Buddhadev Dasgupta
To Matthieu Selon Matthieu
Ксавье Бовуа
Word and Utopia Palavra e Utopia
Мануэль де Оливейра
Свобода 7.0
Свобода Freedom
Шарунас Бартас
Человек, который плакал 6.8
Человек, который плакал The Man Who Cried
Салли Поттер
Johnny the Partisan Il partigiano Johnny
Гуидо Кьеза
Комедия невинности 6.1
Комедия невинности Comédie de l'innocence
Рауль Руис
Серебряный лев / Лучший режиссер
Buddhadev Dasgupta
The Wrestlers
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Короткометражный фильм
A Telephone Call for Genevieve Snow A Telephone Call for Genevieve Snow
Peter Long
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Пока не наступит ночь
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Роуз Бирн
Роуз Бирн
The Goddess of 1967
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
One Hundred Steps I cento passi
Claudio Fava, Марко Туллио Джордана, Monica Zapelli
Победитель
One Hundred Steps I cento passi
Claudio Fava, Марко Туллио Джордана, Monica Zapelli
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Poetical Refugee La faute à Voltaire
Абделатиф Кешиш
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Меган Бернс
Liam
Победитель
Career Golden Lion
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Победитель
Grand Special Jury Prize
Пока не наступит ночь 7.3
Пока не наступит ночь Before Night Falls
Джулиан Шнабель
Победитель
Cinema of the Present - Lion of the Year
Все номинанты
Last Resort Last Resort
Павел Павликовский
Roman Summer Estate romana
Маттео Гарроне
The State I Am In Die innere Sicherheit
Кристиан Петцольд
Animals Crossing the Road Animali che attraversano la strada
Isabella Sandri
My Generation My Generation
Барбара Коппл
Москва 6.4
Москва Moskva
Александр Зельдович
Adanggaman Adanggaman
Roger Gnoan M'Bala
Placido Rizzotto Placido Rizzotto
Паскуале Шимека
В городе все спокойно 7.2
В городе все спокойно La ville est tranquille
Робер Гедигян
Samia Samia
Филлип Фокон
Возможные миры 6.7
Возможные миры Possible Worlds
Робер Лепаж
Полено 7.1
Полено Otesánek / Little Otik
Ян Шванкмайер
Thomas in Love Thomas est amoureux
Pierre-Paul Renders
Помни 7.9
Помни Memento
Кристофер Нолан
Смотреть трейлер
Everybody's Famous! Iedereen beroemd!
Доминик Дерюддер
Вместе 7.4
Вместе Tillsammans / Together
Лукас Мудиссон
Поллок 7.2
Поллок Pollock
Эд Харрис
Мошенники 6.1
Мошенники The Prime Gig
Грегори Мошер
Suspicious River Suspicious River
Линн Стопкевич
Waiting for the Messiah Esperando al mesías
Даниэль Бурман
Future Film Festival Digital Award
Время не ждет 6.8
Время не ждет Shun liu ni liu
Цуй Харк
Победитель
Little Golden Lion
One Hundred Steps I cento passi
Марко Туллио Джордана
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film
One Hundred Steps I cento passi
Марко Туллио Джордана
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film on the Relationship Man-Nature
Свобода 7.0
Свобода Freedom
Шарунас Бартас
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best First Film
День, когда я стала женщиной 7.3
День, когда я стала женщиной Roozi keh zan shodam
Марзия Махмальбаф
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
Poetical Refugee La faute à Voltaire
Абделатиф Кешиш
Победитель
'Cult Network Italia' Prize
Nights Noites
Cláudia Tomaz
Победитель
Children and Cinema Award
Johnny the Partisan Il partigiano Johnny
Гуидо Кьеза
Победитель
Don Quixote Award
Protagonisti, i diritti del '900 Protagonisti, i diritti del '900
Daniele Segre
Победитель
Elvira Notari Prize
FEDIC Award
Placido Rizzotto Placido Rizzotto
Паскуале Шимека
Победитель
FIPRESCI Prize / Best Feature
The Circle Dayereh
Джафар Панахи For its imaginative blending of content and form, to deal with the situation of women in any patriarchal society.
Победитель
FIPRESCI Prize / Best First Feature
Thomas in Love Thomas est amoureux
Pierre-Paul Renders For its innovative film language and humour, perfectly matching its theme of miscommunication.
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Word and Utopia Palavra e Utopia
Мануэль де Оливейра
Победитель
Isvema Award
День, когда я стала женщиной 7.3
День, когда я стала женщиной Roozi keh zan shodam
Марзия Махмальбаф
Победитель
Laterna Magica Prize
Thomas in Love Thomas est amoureux
Pierre-Paul Renders
Победитель
Netpac Award
Platform Zhantai
Цзя Чжанкэ For its poignant and subtle evocation of China's changing social mores and its symbolic treatment of a modern-day Long March.
Победитель
OCIC Award
Liam Liam
Стивен Фрирз
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Антонио Альбанезе
Антонио Альбанезе
Holy Tongue
Победитель
Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
Holy Tongue
Победитель
Антонио Альбанезе
Антонио Альбанезе
Holy Tongue
Победитель
Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
Holy Tongue
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Maryiam Palvin Almani
The Circle
Победитель
Monir Arab
The Circle
Победитель
Mojgan Faramarzi
The Circle
Победитель
Nargess Mamizadeh
The Circle
Победитель
Fatemeh Naghavi
The Circle
Победитель
Фереште Садре Орафай
Фереште Садре Орафай
The Circle
Победитель
Elham Saboktakin
The Circle
Победитель
Solmaz Panahi
The Circle
Победитель
Maedeh Tahmasebi
The Circle
Победитель
Khadijeh Moradi
The Circle
Победитель
Negar Ghadyani
The Circle
Победитель
Maryam Shayegan
The Circle
Победитель
Maryiam Palvin Almani
The Circle
Победитель
Monir Arab
The Circle
Победитель
Mojgan Faramarzi
The Circle
Победитель
Nargess Mamizadeh
The Circle
Победитель
Fatemeh Naghavi
The Circle
Победитель
Фереште Садре Орафай
Фереште Садре Орафай
The Circle
Победитель
Elham Saboktakin
The Circle
Победитель
Solmaz Panahi
The Circle
Победитель
Maedeh Tahmasebi
The Circle
Победитель
Khadijeh Moradi
The Circle
Победитель
Negar Ghadyani
The Circle
Победитель
Maryam Shayegan
The Circle
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
One Hundred Steps I cento passi
Марко Туллио Джордана
Победитель
Rota Soundtrack Award
Пока не наступит ночь 7.3
Пока не наступит ночь Before Night Falls
Carter Burwell
Победитель
Sergio Trasatti Award
The Circle Dayereh
Джафар Панахи
Победитель
UNESCO Award
День, когда я стала женщиной 7.3
День, когда я стала женщиной Roozi keh zan shodam
Марзия Махмальбаф
Победитель
UNICEF Award
The Circle Dayereh
Джафар Панахи
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Teeth Denti
Габриэле Сальваторес
Победитель
Pietro Bianchi Award
Джилло Понтекорво
Джилло Понтекорво
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Пока не наступит ночь 7.3
Пока не наступит ночь Before Night Falls
Джулиан Шнабель
Победитель
The Circle Dayereh
Джафар Панахи
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Our Lady of the Assassins La virgen de los sicarios
Барбет Шредер
Победитель
Netpac Award - Special Mention
The Isle Seom
Ким Ки Дук For its intense consistent and graphic metaphorical expression of love desire subjugation and sacrifice.
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Corto Cortissimo Short Film Competition
Все номинанты
The Tightrope Walker Swamohita
Sidharth Srinivasan
Best Short Film - Special Mention
The Rain Line Trajets
Faouzi Bensaïdi
Победитель
Sem Movimento Sem Movimento
Sandro Aguilar
Победитель
