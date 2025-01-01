Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1932

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1932 году

Место проведения Италия
Дата проведения 6 августа 1932 - 21 августа 1932
Audience Referendum / Best Technical Perfection
Девушки в униформе 7.6
Девушки в униформе Mädchen in Uniform
Leontine Sagan
Победитель
Audience Referendum / IN-COMPETITION
Все номинанты
The Champ The Champ
Кинг Видор
Под чужим именем 6.9
Под чужим именем Das Lied einer Nacht
Анатоль Литвак
Франкенштейн 8.0
Франкенштейн Frankenstein
Джеймс Уэйл
Смотреть трейлер
Student's Hotel Hôtel des étudiants
Viktor Tourjansky
Гранд-отель 7.4
Гранд-отель Grand Hotel
Эдмунд Гулдинг
What Scoundrels Men Are! Gli uomini, che mascalzoni...
Марио Камерини
Two Happy Hearts Due cuori felici
Baldassarre Negroni
In the Name of the Law Au nom de la loi
Морис Тоурнер
The Yellow Ticket The Yellow Ticket
Рауль Уолш
Broken Lullaby Broken Lullaby
Эрнст Любич
Zwei Menschen Zwei Menschen
Erich Waschneck
Congress Dances Der Kongreß tanzt
Erik Charell
And Quiet Flows the Don Tikhiy Don
Иван Правов, Ольга Преображенская
The Devil to Pay! The Devil to Pay!
Джордж Фицморис
Земля 7.6
Земля Zemlya
Александр Довженко
And Quiet Flows the Don Tikhiy Don
Иван Правов, Ольга Преображенская
Azaïs Azaïs
René Hervil
The Crowd Roars The Crowd Roars
Ховард Хоукс
Po horách, po dolách Po horách, po dolách
Karel Plicka
Strange Interlude Strange Interlude
Роберт З. Леонард
Голубой свет 6.8
Голубой свет Das Blaue Licht
Лени Рифеншталь
Forbidden Forbidden
Фрэнк Капра
Дэвид Голдер 7.0
Дэвид Голдер David Golder
Жюльен Дювивье
White Track 6.4
White Track Bialy slad
Adam Krzeptowski
Bring 'Em Back Alive Bring 'Em Back Alive
Clyde E. Elliott
Faithful Hearts The Faithful Heart
Виктор Савилл
Audience Referendum / Most Amusing Film
Свободу нам! 7.5
Свободу нам! À nous la liberté
Рене Клер
Победитель
Audience Referendum / Most Convincing Director
Николай Экк
Путевка в жизнь
Победитель
Audience Referendum / Most Favorite Actor
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Доктор Джекилл и мистер Хайд
Победитель
Audience Referendum / Most Favorite Actress
Хелен Хэйс
The Sin of Madelon Claudet
Победитель
Audience Referendum / Most Original Story (Fantasy)
Доктор Джекилл и мистер Хайд 8.0
Доктор Джекилл и мистер Хайд Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Рубен Мамулян
Победитель
Audience Referendum / Most Touching Film
The Sin of Madelon Claudet The Sin of Madelon Claudet
Эдгар Селвин
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше