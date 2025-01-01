Меню
Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1956 году

Место проведения Италия
Дата проведения 28 августа 1956 - 9 сентября 1956
Золотой лев / Golden Lion
Все номинанты
Через Париж 7.3
Через Париж La traversée de Paris
Клод Отан-Лара
Veliki i mali Veliki i mali
Vladimir Pogacic
Бирманская арфа 8.0
Бирманская арфа Biruma no tategoto
Кон Итикава
The Ogre of Athens O Drakos
Nikos Koundouros
Street of Shame Akasen chitai
Кэндзи Мидзогути
Автобусная остановка 6.1
Автобусная остановка Bus Stop
Джошуа Логан
Bigger Than Life Bigger Than Life
Николас Рэй
Empire in the Sun L'impero del sole
Enrico Gras
Жервеза 7.4
Жервеза Gervaise
Рене Клеман
The Awakening Suor Letizia
Марио Камерини
Attack Attack
Роберт Олдрич
Капитан из Кепеника 7.1
Капитан из Кепеника Der Hauptmann von Köpenick
Хельмут Койтнер
Главная улица 7.7
Главная улица Calle mayor
Хуан Антонио Бардем
The Rocket from Calabuch Calabuch
Луис Гарсия Берланга
Бессмертный гарнизон 7.0
Бессмертный гарнизон Bessmertnyy garnizon
Эдуард Тиссэ, Захар Аграненко
Torero Torero
Carlos Velo
Кубок Вольпи / Лучший актер
Бурвиль
Через Париж Unanimously.
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Мария Шелл
Жервеза Unanimously.
Победитель
FIPRESCI Prize
Главная улица 7.7
Главная улица Calle mayor
Хуан Антонио Бардем
Победитель
Жервеза 7.4
Жервеза Gervaise
Рене Клеман
Победитель
OCIC Award
The Rocket from Calabuch Calabuch
Луис Гарсия Берланга
Победитель
Pasinetti Award
Attack Attack
Роберт Олдрич
Победитель
San Giorgio Prize
Бирманская арфа 8.0
Бирманская арфа Biruma no tategoto
Кон Итикава
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Бирманская арфа 8.0
Бирманская арфа Biruma no tategoto
Кон Итикава
Победитель
New Cinema Award / Best Actor
Хайнц Рюман
Капитан из Кепеника
Победитель
New Cinema Award / Best Actress
Мария Шелл
Жервеза
Победитель
New Cinema Award / Best Film
Главная улица 7.7
Главная улица Calle mayor
Хуан Антонио Бардем
Победитель
Серебряный лев / Silver Lion
Special Mention
Главная улица 7.7
Главная улица Calle mayor
Хуан Антонио Бардем For the technical skills and moral sincerity.
Победитель
Бессмертный гарнизон 7.0
Бессмертный гарнизон Bessmertnyy garnizon
Эдуард Тиссэ, Захар Аграненко For the direction and cinematography.
Победитель
Empire in the Sun L'impero del sole
Franco Bernetti, Mario Craveri, Ubaldo Marelli, Giovanni Raffaldi For the cinematography.
Победитель
The Awakening Suor Letizia
Анна Маньяни For her performance.
Победитель
Street of Shame Akasen chitai
Кэндзи Мидзогути For its poignancy.
Победитель
Empire in the Sun L'impero del sole
Franco Bernetti, Mario Craveri, Ubaldo Marelli, Giovanni Raffaldi For the cinematography.
Победитель
Бирманская арфа 8.0
Бирманская арфа Biruma no tategoto
Кон Итикава For the nobility of its images.
Победитель
Torero Torero
Carlos Velo For the originality.
Победитель
Капитан из Кепеника 7.1
Капитан из Кепеника Der Hauptmann von Köpenick
Хайнц Рюман For his performance.
Победитель
Главная улица 7.7
Главная улица Calle mayor
Бетси Блэр For her performance.
Победитель
Best Foreign Documentary
On the Bowery On the Bowery
Lionel Rogosin
Победитель
