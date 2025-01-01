Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2013

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2013 году

Место проведения Италия
Дата проведения 28 августа 2013 - 7 сентября 2013
Золотой лев / Golden Lion
Священная римская кольцевая 6.3
Священная римская кольцевая Sacro GRA
Джанфранко Рози
Победитель
Все номинанты
Ветер крепчает 7.7
Ветер крепчает Kaze tachinu / The Wind Rises
Хаяо Миядзаки
Смотреть трейлер
The Unknown Known The Unknown Known
Эррол Моррис
Шаги в ночи 6.3
Шаги в ночи Night Moves
Келли Райхардт
Смотреть трейлер
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Смотреть трейлер
Stray Dogs Jiao you
Цай Минлян
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Эмма Данте
Том на ферме 7.2
Том на ферме Tom à la ferme
Ксавье Долан
Смотреть трейлер
Парклэнд 6.5
Парклэнд Parkland
Питер Ландесман
Смотреть трейлер
The Rooftops Es-Stouh
Мерзак Аллуаш
Теорема Зеро 6.7
Теорема Зеро The Zero Theorem
Терри Гиллиам
Смотреть трейлер
Джо 6.9
Джо Joe
Дэвид Гордон Грин
Смотреть трейлер
Жена полицейского 6.2
Жена полицейского Die Frau des Polizisten
Филип Грёнинг
Госпожа жестокость 7.1
Госпожа жестокость Miss Violence
Александрос Авранас
Тропы 7.1
Тропы Tracks
Джон Керран
Смотреть трейлер
Дитя божье 5.7
Дитя божье Child of God
Джеймс Франко
Смотреть трейлер
Intrepido: A Lonely Hero L'intrepido
Джанни Амелио
Побудь в моей шкуре 5.9
Побудь в моей шкуре Under the Skin
Джонатан Глейзер
Смотреть трейлер
Ana Arabia Ana Arabia
Амос Гитай
Ревность 6.6
Ревность La jalousie
Филипп Гаррель
Серебряный лев / Лучший режиссер
Александрос Авранас
Госпожа жестокость
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Темис Пану
Госпожа жестокость
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Елена Котта
Елена Котта
A Street in Palermo
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стив Куган, Джефф Поуп
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Белая тень 6.4
Белая тень White Shadow
Noaz Deshe
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Джо
Победитель
Квир-лев
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Julia Julia
J. Jackie Baier
Убей своих любимых 7.0
Убей своих любимых Kill Your Darlings
Джон Крокидас
Смотреть трейлер
Salvation Army L'armée du salut
Abdellah Taïa
Gerontophilia Gerontophilia
Bruce La Bruce
Том на ферме 7.2
Том на ферме Tom à la ferme
Ксавье Долан
Смотреть трейлер
Ещё три свадьбы 6.2
Ещё три свадьбы Tres bodas de más
Хавьер Руис Кальдера
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Эмма Данте
Small Homeland Piccola patria
Alessandro Rossetto
Eastern Boys Eastern Boys
Робен Кампийо
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Eastern Boys Eastern Boys
Робен Кампийо
Победитель
Все номинанты
Меня зовут Хм-м-м 5.5
Меня зовут Хм-м-м Je m'appelle Hmmm...
Агнес Б.
Fish & Cat Mahi va gorbeh
Shahram Mokri
Первый снег 6.4
Первый снег La prima neve
Андреа Сегре
Medeas Medeas
Андреа Паллаоро
Little Brother Bauyr
Серик Апрымов
Wolfskinder Wolfskinder
Rick Ostermann
Почему ты не играешь в аду? 7.1
Почему ты не играешь в аду? Jigoku de naze warui
Сион Соно
Смотреть трейлер
Таинство 6.1
Таинство The Sacrament
Тай Уэст
Смотреть трейлер
The Life After La vida después
David Pablos
Тихая жизнь 7.4
Тихая жизнь Still Life
Уберто Пазолини
Смотреть трейлер
Пало-Альто 6.3
Пало-Альто Palo Alto
Джиа Коппола
Смотреть трейлер
The Third Half Il terzo tempo
Enrico Maria Artale
Мы - лучшие! 7.1
Мы - лучшие! Vi är bäst!
Лукас Мудиссон
Смотреть трейлер
Несколько девушек 6.1
Несколько девушек Algunas chicas
Сантьяго Палавесино
Small Homeland Piccola patria
Alessandro Rossetto
Ruin Ruin
Amiel Courtin-Wilson, Michael Cody
Лучший европейский короткометражный фильм
Houses with Small Windows Houses with Small Windows
Bülent Öztürk
Победитель
Career Golden Lion
Уильям Фридкин
Уильям Фридкин
Победитель
Grand Special Jury Prize
Stray Dogs Jiao you
Цай Минлян
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Гравитация 7.6
Гравитация Gravity
Альфонсо Куарон
Победитель
Смотреть трейлер
FEDIC Award
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Matteo Oleotto
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Том на ферме 7.2
Том на ферме Tom à la ferme
Ксавье Долан
Победитель
Смотреть трейлер
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Встреча выпускников 6.9
Встреча выпускников Återträffen
Анна Оделл
Победитель
Mimmo Rotella Foundation Award
Intrepido: A Lonely Hero L'intrepido
Джанни Амелио
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Антонио Альбанезе
Антонио Альбанезе
Intrepido: A Lonely Hero
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Елена Котта
Елена Котта
A Street in Palermo
Победитель
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
A Street in Palermo
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Тихая жизнь 7.4
Тихая жизнь Still Life
Уберто Пазолини
Победитель
Смотреть трейлер
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Теорема Зеро 6.7
Теорема Зеро The Zero Theorem
Терри Гиллиам
Победитель
Смотреть трейлер
Pasinetti Award - Special Mention
The Third Half Il terzo tempo
Enrico Maria Artale
Победитель
Валенса 6.5
Валенса Wałęsa. Człowiek z nadziei
Мария Розария Омаджо For her performance.
Победитель
SIGNIS Award
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
SIGNIS Award - Honorable Mention
Ana Arabia Ana Arabia
Амос Гитай
Победитель
Lina Mangiacapre Award
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Эмма Данте
Победитель
Open Prize
Venezia salva Venezia salva
Serena Nono
Победитель
Audience Award (Critics' Week) / Best Film (International Film Critics Week)
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Matteo Oleotto
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Тихая жизнь 7.4
Тихая жизнь Still Life
Уберто Пазолини
Победитель
Смотреть трейлер
FEDIC Award - Special Mention
L'arte della felicità L'arte della felicità
Alessandro Rak
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Director
Уберто Пазолини
Уберто Пазолини
Тихая жизнь
Победитель
Премия "Горизонты" / Best Short Film
Kush Kush
Shubhashish Bhutiani
Победитель
Все номинанты
Minesh Minesh
Shalin Sirkar
Un pensiero kalasnikov Un pensiero kalasnikov
Giorgio Bosisio
Houses with Small Windows Houses with Small Windows
Bülent Öztürk
La gallina La gallina
Manel Raga Raga
Death for a Unicorn Death for a Unicorn
Francesca Reverdito, Riccardo Bernasconi
Death for a Unicorn Death for a Unicorn
Francesca Reverdito, Riccardo Bernasconi
Quello Che Resta Quello Che Resta
Valeria Allievi
The Audition The Audition
Michael Haussman
Toutes les belles choses Toutes les belles choses
Cécile Bicler
Balcony Ballkoni
Lendita Zeqiraj
Aningaaq Aningaaq
Хонас Куарон
Cold Snap Cold Snap
Leo Woodhead
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Ruin Ruin
Amiel Courtin-Wilson, Michael Cody
Победитель
Премия "Горизонты" / Special Prize
Fish & Cat Mahi va gorbeh
Shahram Mokri
Победитель
Young Cinema Award / Best Film in Competition
Госпожа жестокость 7.1
Госпожа жестокость Miss Violence
Александрос Авранас
Победитель
Young Cinema Award / Best Italian Film
L'arte della felicità L'arte della felicità
Alessandro Rak
Победитель
Label Europa Cinemas
Сладкая жизнь 6.7
Сладкая жизнь La belle vie
Жан Деницот
Победитель
Special Jury Prize
Жена полицейского 6.2
Жена полицейского Die Frau des Polizisten
Филип Грёнинг
Победитель
Lina Mangiacapre Award - Special Mention
Ukraine Is Not a Brothel Ukraine Is Not a Brothel
Китти Грин
Победитель
Traitors Traitors
Шон Гуллетт
Победитель
Brian Award
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Джо 6.9
Джо Joe
Дэвид Гордон Грин
Победитель
Смотреть трейлер
Nazareno Taddei Award
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
L'Oreal Paris Award
Golden Mouse
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
Vittorio Veneto Film Festival Award
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Con il fiato sospeso Con il fiato sospeso
Costanza Quatriglio
Победитель
Green Drop Award
Ana Arabia Ana Arabia
Амос Гитай
Победитель
Interfilm Award
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Этторе Скола
Этторе Скола
Победитель
Persol Award
Анджей Вайда
Анджей Вайда
Победитель
Silver Mouse
At Berkeley At Berkeley
Фредерик Вайсман
Победитель
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Тихая жизнь 7.4
Тихая жизнь Still Life
Уберто Пазолини
Победитель
Смотреть трейлер
Venezia Classici Award / Best Documentary on Cinema
Double Play: James Benning and Richard Linklater Double Play: James Benning et Richard Linklater
Гейб Клингер
Победитель
Venezia Classici Award / Best Restored Film
Собственность уже больше не кража 7.1
Собственность уже больше не кража La Proprietà non è più un furto
Элио Петри
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Священная римская кольцевая 6.3
Священная римская кольцевая Sacro GRA
Джанфранко Рози
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Филомена 7.6
Филомена Philomena
Стивен Фрирз
Победитель
Смотреть трейлер
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
At Berkeley At Berkeley
Фредерик Вайсман
Победитель
Magic Lantern Award
Intrepido: A Lonely Hero L'intrepido
Джанни Амелио
Победитель
Golden Mouse - Special Mention
Stray Dogs Jiao you
Цай Минлян
Победитель
Gillo Pontecorvo-Arte e Industria Award
Walter Veltroni
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award - Special Mention
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Эмма Данте
Победитель
Soundtrack Stars Award
A Street in Palermo Via Castellana Bandiera
Эмма Данте
Победитель
Soundtrack Stars Award - Special Mention / Best Contemporary Actor
Рюити Сакамото
Победитель
Schermi di Qualità Award
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Matteo Oleotto
Победитель
Label Europa Cinemas - Special Mention
Otchuzhdenie Otchuzhdenie
Milko Lazarov
Победитель
Fedeora Award / Best Cinematography (International Film Critics Week)
The Quispe Girls Las Niñas Quispe
Inti Briones
Победитель
Fedeora Award / Best Director of a Debut Film (Venice Days)
Milko Lazarov
Otchuzhdenie
Победитель
Fedeora Award / Best Euro-Mediterranean Film
Госпожа жестокость 7.1
Госпожа жестокость Miss Violence
Александрос Авранас
Победитель
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
Class Enemy Razredni sovraznik
Rok Bicek
Победитель
Все номинанты
Trap Street Shuiyin jie
Вивиан Цюй
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Bethlehem Bethlehem
Юваль Адлер
Победитель
Все номинанты
Siddharth Siddharth
Ричи Мехта
Трупное окоченение 6.1
Трупное окоченение Geung si
Джуно Мак
Смотреть трейлер
Сладкая жизнь 6.7
Сладкая жизнь La belle vie
Жан Деницот
Nobody's Home Köksüz
Дэниз Аксай
The Reconstruction La reconstrucción
Хуан Таратуто
Убей своих любимых 7.0
Убей своих любимых Kill Your Darlings
Джон Крокидас
Смотреть трейлер
Любовь в пустыне 5.7
Любовь в пустыне May in the Summer
Шерин Дабис
Мой класс 6.7
Мой класс La mia classe
Даниэле Гальяноне
Traitors Traitors
Шон Гуллетт
Gerontophilia Gerontophilia
Bruce La Bruce
Fedeora Award - Special Mention / International Film Critics Week
Zoran, My Nephew the Idiot Zoran, il mio nipote scemo
Джузеппе Баттистон For his performance.
Победитель
Встреча выпускников 6.9
Встреча выпускников Återträffen
Анна Оделл For complete author's work.
Победитель
Fedeora Award - Special Mention / Venice Days
Сладкая жизнь 6.7
Сладкая жизнь La belle vie
Жан Деницот
Победитель
Bianchi Award
Энцо Д’Ало
Победитель
Ambiente WWF Award
Амазония: инструкция по выживанию 6.7
Амазония: инструкция по выживанию Amazonia
Тьерри Рагоберт
Победитель
Смотреть трейлер
Best Innovative Budget Award
Medeas Medeas
Андреа Паллаоро
Победитель
Kush Kush
Shubhashish Bhutiani
Победитель
The Third Half Il terzo tempo
Enrico Maria Artale
Победитель
S.I.A.E. Award for Emrging Talent / Best Short Film
Secchi Secchi
Эдоардо Натоли
Победитель
