Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1985

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1985 году

Место проведения Италия
Дата проведения 26 августа 1985 - 6 сентября 1985
Золотой лев / Лучший фильм
Все номинанты
The Burmese Harp Biruma no tategoto
Кон Итикава
Золотой лев / Golden Lion
Без крыши, вне закона 7.6
Без крыши, вне закона Sans toit ni loi
Аньес Варда
Победитель
Все номинанты
Glissando 7.1
Glissando
Mircea Daneliuc
Pervola, sporen in de sneeuw Pervola, sporen in de sneeuw
Orlow Seunke
The Feather Fairy Perinbaba
Юрай Якубиско
Полиция 6.5
Полиция Police
Морис Пиала
Family Without a Dinner Table Shokutaku no nai ie
Масаки Кобаяси
Los paraísos perdidos Los paraísos perdidos
Basilio Martín Patino
Изгнание Гарделя 7.1
Изгнание Гарделя Tangos, l'exil de Gardel
Фернандо Э. Соланас
Танго нашего детства 7.2
Танго нашего детства Mer mankutyan tangon
Albert Mkrtchyan
Жизнь прекрасна 7.7
Жизнь прекрасна Zivot je lep
Боро Драшкович
Stone Years Petrina hronia
Пантелис Вулгарис
Réquiem por un campesino español Réquiem por un campesino español
Francesc Betriu
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Джон Хьюстон
No Man's Land No Man's Land
Ален Таннер
Легенда 6.4
Легенда Legend
Ридли Скотт
Bekçi Bekçi
Ali Özgentürk
Mamma Ebe Mamma Ebe
Карло Лиццани
Парад планет 7.0
Парад планет Parad planet
Вадим Абдрашитов
Dust Dust
Марион Генсель
Woman of Wonders La donna delle meraviglie
Alberto Bevilacqua
Vergeßt Mozart Vergeßt Mozart
Милослав Лютер
The Satin Slipper Le soulier de satin
Мануэль де Оливейра
The Lightship The Lightship
Ежи Сколимовский
Career Golden Lion
Федерико Феллини
Федерико Феллини
For his career achievements.
Победитель
Grand Special Jury Prize
Изгнание Гарделя 7.1
Изгнание Гарделя Tangos, l'exil de Gardel
Фернандо Э. Соланас
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Без крыши, вне закона 7.6
Без крыши, вне закона Sans toit ni loi
Аньес Варда
Победитель
FIPRESCI Prize / Critics Week
Вчера 7.7
Вчера Yesterday
Радослав Пивоварски
Победитель
OCIC Award
Без крыши, вне закона 7.6
Без крыши, вне закона Sans toit ni loi
Аньес Варда
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
The Lightship
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Барбара Де Росси
Mamma Ebe
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Изгнание Гарделя 7.1
Изгнание Гарделя Tangos, l'exil de Gardel
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Sergio Trasatti Award
The Satin Slipper Le soulier de satin
Мануэль де Оливейра
Победитель
UNICEF Award
Изгнание Гарделя 7.1
Изгнание Гарделя Tangos, l'exil de Gardel
Фернандо Э. Соланас
Победитель
Pietro Bianchi Award
Марио Моничелли
Победитель
Special Jury Prize
The Lightship The Lightship
Ежи Сколимовский
Победитель
Venice TV Prize
Les lendemains qui chantent Les lendemains qui chantent
Jacques Fansten Tied with Countdown to Looking Glass (1984).
Победитель
Countdown to Looking Glass Countdown to Looking Glass
Fred Barzyk Tied with Les lendemains qui chantent (1985).
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Letter to Brezhnev Letter to Brezhnev
Chris Bernard
Победитель
Stone Years Petrina hronia
Пантелис Вулгарис
Победитель
Golden Ciak / Best Actor
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
The Lightship
Победитель
Golden Ciak / Best Actress
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Dust
Победитель
Golden Ciak / Best Film
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Джон Хьюстон
Победитель
Sergio Trasatti Award - Special Mention
The Feather Fairy Perinbaba
Юрай Якубиско
Победитель
De Sica Award
L'amara scienza L'amara scienza
Nicola De Rinaldo Tied with Fratelli (1985).
Победитель
Fratelli Fratelli
Loredana Dordi Tied with L'amara scienza (1985).
Победитель
Venezia Genti - Best Feature Film
Forty-four, or Bedtime Stories 44 ou les récits de la nuit
Moumen Smihi
Победитель
Venezia Genti - Best Short Film
Commemoration Pomen
Rayna Tomova, Georgi Balabanov
Победитель
Venice TV Prize - Special Mention
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Норман Ллойд For episode "Man from the South".
Победитель
Past Caring Past Caring
Ричард Эйр
Победитель
Young Venice Award
Кокон 6.7
Кокон Cocoon
Рон Ховард
Победитель
Young Venice Award - Special Mention
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Роберт Земекис
Победитель
Смотреть трейлер
Сильверадо 7.2
Сильверадо Silverado
Лоуренс Кэздан
Победитель
Best First Work
Dust Dust
Марион Генсель
Победитель
Special Mention
Танго нашего детства 7.2
Танго нашего детства Mer mankutyan tangon
Галя Новенц For her performance.
Победитель
Stone Years Petrina hronia
Themis Bazaka For her performance.
Победитель
Жизнь прекрасна 7.7
Жизнь прекрасна Zivot je lep
Соня Савич For her performance.
Победитель
Best Actor
Полиция 6.5
Полиция Police
Жерар Депардье
Победитель
Best Actress
Special Prize
Wasan kara Wasan kara
Inoussa Ousseini For new African cinema.
Победитель
Special Lion for the Overall Work
Джон Хьюстон
Победитель
Мануэль де Оливейра
Победитель
