Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1960

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1960 году

Место проведения Италия
Дата проведения 24 августа 1960 - 7 сентября 1960
Золотой лев / Golden Lion
Tomorrow Is My Turn Le passage du Rhin
Андре Кайатт
Победитель
Все номинанты
Шахматная новелла 6.9
Шахматная новелла Brainwashed / Schachnovelle
Герд Освальд
The Human Condition I: No Greater Love Ningen no jôken
Масаки Кобаяси
Балтийское небо 7.0
Балтийское небо Baltiyskoe nebo
Владимир Венгеров
Baltiyskoe nebo - 2 seriya Baltiyskoe nebo - 2 seriya
Владимир Венгеров
Рокко и его братья 7.8
Рокко и его братья Rocco e i suoi fratelli
Лукино Висконти
Балтийское небо 7.0
Балтийское небо Baltiyskoe nebo
Владимир Венгеров
Baltiyskoe nebo - 2 seriya Baltiyskoe nebo - 2 seriya
Владимир Венгеров
Квартира 8.0
Квартира The Apartment
Билли Уайлдер
Смотреть трейлер
The White Dove Holubice
Франтишек Влачил
Stowaway in the Sky Le voyage en ballon
Альбер Ламорис
It Happened in '43 La lunga notte del '43
Florestano Vancini
Adua e le compagne Adua e le compagne
Антонио Пьетранджели
Atomic War Bride Rat
Veljko Bulajic
Knights of the Teutonic Order Krzyzacy
Александр Форд
Silver Spoon Set I delfini
Франческо Мазелли
Tunes of Glory Tunes of Glory
Роналд Ним
Кубок Вольпи / Лучший актер
Джон Миллз
Tunes of Glory
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Квартира
Победитель
FIPRESCI Prize
El cochecito El cochecito
Марко Феррери The film was shown out of competition.
Победитель
Рокко и его братья 7.8
Рокко и его братья Rocco e i suoi fratelli
Лукино Висконти
Победитель
OCIC Award
Stowaway in the Sky Le voyage en ballon
Альбер Ламорис
Победитель
Pasinetti Award / Competition
The Human Condition I: No Greater Love Ningen no jôken
Масаки Кобаяси
Победитель
Pasinetti Award / Parallel Sections
Тени 7.2
Тени Shadows
Джон Кассаветис
Победитель
San Giorgio Prize
The Human Condition I: No Greater Love Ningen no jôken
Масаки Кобаяси
Победитель
Special Jury Prize
Рокко и его братья 7.8
Рокко и его братья Rocco e i suoi fratelli
Лукино Висконти The director and the producer both refused to accept the award.
Победитель
Best First Work
It Happened in '43 La lunga notte del '43
Florestano Vancini
Победитель
Год проведения
Номинации

