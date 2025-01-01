Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1967

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1967 году

Место проведения Италия
Дата проведения 26 августа 1967 - 8 сентября 1967
Золотой лев / Golden Lion
Дневная красавица 7.1
Дневная красавица Belle de jour
Луис Бунюэль
Победитель
Все номинанты
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Гриша Островский, Todor Stoyanov
The Shepherds of Calamity Oi voskoi
Nikos Papatakis
Отклонение 7.4
Отклонение Otklonenie
Гриша Островский, Todor Stoyanov
Our Mother's House Our Mother's House
Джек Клейтон
Царь Эдип 7.3
Царь Эдип Edipo re
Пьер Паоло Пазолини
Il padre di famiglia Il padre di famiglia
Нанни Лой
The Subversives Sovversivi
Паоло Тавиани, Витторио Тавиани
Table for Love Mahlzeiten
Edgar Reitz
I Am What I Am Col cuore in gola
Тинто Брасс
Late Season Utószezon
Золтан Фабри
Приговор приведён в исполнение 7.2
Приговор приведён в исполнение Jutro
Dutchman Dutchman
Энтони Харви
Voyage of Silence O Salto
Кристиан Де Шалонж
Desert People Desert People
Ian Dunlop
Китаянка 7.0
Китаянка La chinoise
Жан-Люк Годар
China Is Near La Cina è vicina
Марко Беллоккьо
Three Nights of Love Egy szerelem három éjszakája
György Révész
7.2
Ночь невесты Noc nevesty
Карел Кахиня
The Stranger Lo straniero
Лукино Висконти
Кубок Вольпи / Лучший актер
Любиша Самарджич
Приговор приведён в исполнение
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Ширли Найт
Ширли Найт
Dutchman
Победитель
FIPRESCI Prize
Бунт самураев 8.4
Бунт самураев Joi-uchi: Hairyo tsuma shimatsu
Масаки Кобаяси
Победитель
China Is Near La Cina è vicina
Марко Беллоккьо
Победитель
OCIC Award
Voyage of Silence O Salto
Кристиан Де Шалонж
Победитель
Pasinetti Award / Competition
Дневная красавица 7.1
Дневная красавица Belle de jour
Луис Бунюэль
Победитель
Pasinetti Award / Parallel Sections
Мушетт 7.8
Мушетт Mouchette
Робер Брессон
Победитель
San Giorgio Prize
Late Season Utószezon
Золтан Фабри
Победитель
Festival Festival
Murray Lerner
Победитель
Best Short Film / Documentary
From One to Eight Ot edno do osem
Hristo Kovachev
Победитель
Special Jury Prize
Китаянка 7.0
Китаянка La chinoise
Жан-Люк Годар Tied with La Cina è vicina (1967).
Победитель
China Is Near La Cina è vicina
Марко Беллоккьо Tied with La chinoise (1967).
Победитель
Best First Work
Table for Love Mahlzeiten
Edgar Reitz
Победитель
Golden Rudder
Il padre di famiglia Il padre di famiglia
Нанни Лой
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше