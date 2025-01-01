Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1936

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1936 году

Место проведения Италия
Дата проведения 10 августа 1936 - 31 августа 1936
Кубок Вольпи / Лучший актер
Пол Муни
Повесть о Луи Пастере
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Анабелла
Sacrifice d'honneur
Победитель
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Император Калифорнии 6.5
Император Калифорнии Kaiser von Kalifornien, Der
Луиз Тренкер
Победитель
Все номинанты
The Cardinal The Cardinal
Sinclair Hill
Manja Valewska Manja Valewska
Йозеф Ровенски
Show Boat Show Boat
Джеймс Уэйл
The Beloved Vagabond The Beloved Vagabond
Кёртис Бернхардт
Schatten der Vergangenheit Schatten der Vergangenheit
Werner Hochbaum
The Trail of the Lonesome Pine The Trail of the Lonesome Pine
Генри Хэтэуэй
Jánosik Jánosik
Мартин Фрич
The Ghost Goes West The Ghost Goes West
Рене Клер
Young Hearts Jonge harten
Charles Huguenot van der Linden, Heinz Josephson
Майерлинг 7.0
Майерлинг Mayerling
Анатоль Литвак
The New Landlord Az új földesúr
Бела Гааль
Мария Шотландская 6.3
Мария Шотландская Mary of Scotland
Джон Форд
Нищий студент 5.3
Нищий студент Bettelstudent, Der
Георг Якоби
Scrooge Scrooge
Henry Edwards
The Story of a Cheat Le roman d'un tricheur
Саша Гитри
Traumulus Traumulus
Карл Фрелих
Ave Maria Ave Maria
Johannes Riemann
Silhouetten Silhouetten
Walter Reisch, Лотте Райнигер
Anne-Marie Anne-Marie
Raymond Bernard
Sacrifice d'honneur Veille d'armes
Marcel L'Herbier
Мистер Дидс переезжает в город 7.9
Мистер Дидс переезжает в город Mr. Deeds Goes To Town
Фрэнк Капра
Wo die Lerche singt Wo die Lerche singt
Karel Lamac
Amar Jyoti Amar Jyoti
Shantaram Rajaram Vankudre
An Orphan Boy of Vienna Singende Jugend
Max Neufeld
Nine Days a Queen Tudor Rose
Роберт Стивенсон
The White Angel The White Angel
Уильям Дитерле
Mozart Whom the Gods Love
Basil Dean
Two Who Dared A Woman Alone
Eugene Frenke
Сан-Франциско 7.6
Сан-Франциско San Francisco
В.С. Ван Дайк
Повесть о Луи Пастере 7.6
Повесть о Луи Пастере The Story Of Louis Pasteur
Уильям Дитерле
Thank You, Madame Opernring
Кармине Галлоне
The Robber Symphony The Robber Symphony
Фридрих Фехер
Финальный аккорд 6.7
Финальный аккорд Schlußakkord
Дуглас Сирк
Wedad Wedad
Fritz Kramp
It Was Me Én voltam
Arthur Bárdos
Young Hearts Jonge harten
Charles Huguenot van der Linden, Heinz Josephson
Marysa Marysa
Йозеф Ровенски
The Traitor Verräter
Karl Ritter
The Tender Enemy La tendre ennemie
Макс Офюльс
Morena Clara Morena Clara
Florián Rey
The King Steps Out The King Steps Out
Джозеф фон Штернберг
Carnival in Flanders La kermesse héroïque
Жак Фейдер
Великий Зигфилд 6.7
Великий Зигфилд The Great Ziegfeld
Роберт З. Леонард
Rubber Rubber
Johan De Meester, Gerard Rutten
The Call L'appel du silence
Léon Poirier
Человек, который умел творить чудеса 6.9
Человек, который умел творить чудеса The Man Who Could Work Miracles
Лотар Мендез
Mussolini Cup / Best Italian Film
Lo squadrone bianco Lo squadrone bianco
Августо Дженина
Победитель
Все номинанты
Ballerine Ballerine
Густав Махаты
Il cammino degli eroi Il cammino degli eroi
Corrado D'Errico
La damigella di Bard La damigella di Bard
Марио Маттоли
Tredici uomini e un cannone Tredici uomini e un cannone
Giovacchino Forzano
Cavalleria Cavalleria
Goffredo Alessandrini
Best Cinematography
Nine Days a Queen Tudor Rose
Mutz Greenbaum
Победитель
Best Director
Carnival in Flanders La kermesse héroïque
Жак Фейдер
Победитель
Best Musical Film
Финальный аккорд 6.7
Финальный аккорд Schlußakkord
Дуглас Сирк
Победитель
Best Scientific Film
Uno sguardo al fondo marino Uno sguardo al fondo marino
Roberto Omegna
Победитель
Special Recommendation / Animated Film
Who Killed Cock Robin? Who Killed Cock Robin?
Уолт Дисней
Победитель
Special Recommendation / Color Film
The Trail of the Lonesome Pine The Trail of the Lonesome Pine
Генри Хэтэуэй
Победитель
Special Recommendation
Мистер Дидс переезжает в город 7.9
Мистер Дидс переезжает в город Mr. Deeds Goes To Town
Фрэнк Капра
Победитель
Мария Шотландская 6.3
Мария Шотландская Mary of Scotland
Джон Форд
Победитель
Polesie Polesie
M. Emmer, Jerzy Maliniak
Победитель
The Robber Symphony The Robber Symphony
Фридрих Фехер
Победитель
The Mine The Mine
J.B. Holmes
Победитель
Scrooge Scrooge
Henry Edwards
Победитель
Ave Maria Ave Maria
Johannes Riemann
Победитель
Polesie Polesie
M. Emmer, Jerzy Maliniak
Победитель
Marysa Marysa
Йозеф Ровенски
Победитель
Thank You, Madame Opernring
Кармине Галлоне
Победитель
The Traitor Verräter
Karl Ritter
Победитель
Metropolitan Nocturne Metropolitan Nocturne
Leigh Jason
Победитель
Pompei Pompei
Giorgio Ferroni
Победитель
Children's Corner Children's Corner
Marcel L'Herbier, Emile Vuillermoz
Победитель
Best Foreign Documentary
Youth of the World Jugend der Welt. Der Film von den IV. Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen
Carl Junghans, Herbert Brieger
Победитель
Fascist Party Cup
Il cammino degli eroi Il cammino degli eroi
Corrado D'Errico
Победитель
Propaganda Ministry Cup
Cavalleria Cavalleria
Goffredo Alessandrini
Победитель
