Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1968

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1968 году

Место проведения Италия
Дата проведения 25 августа 1968 - 7 сентября 1968
Золотой лев / Golden Lion
Артисты под куполом цирка: беспомощны 6.5
Артисты под куполом цирка: беспомощны Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos
Александр Клюге
Победитель
Все номинанты
Naked Childhood L'enfance nue
Морис Пиала
Le Socrate Le Socrate
Robert Lapoujade
Después del diluvio Después del diluvio
Jacinto Esteva
Partner Partner.
Бернардо Бертолуччи
Podne 7.5
Podne
The Castle 6.8
The Castle Das Schloß
Rudolf Noelte
Seven Days Somewhere Else Sept jours ailleurs
Marin Karmitz
Ballad for a Dog Ballade pour un chien
Gérard Vergez
Kierion Kierion
Dimos Theos
Diary of a Schizophrenic Girl Diario di una schizofrenica
Nelo Risi
Галилео 6.7
Галилео Galileo
Лилиана Кавани
The Deserter and the Nomads Zbehovia a pútnici
Юрай Якубиско
Our Lady of the Turks Nostra signora dei turchi
Carmelo Bene
Tell Me Lies Tell Me Lies
Питер Брук
Лица 7.5
Лица Faces
Джон Кассаветис
Монтерей Поп 7.9
Монтерей Поп Monterey Pop
Д. А. Пеннебейкер
Spray of the Days L'écume des jours
Charles Belmont
Summit Summit
Giorgio Bontempi
Fire! Fuoco!
Джан Витторио Бальди
Silence and Cry Csend és kiáltás
Миклош Янчо
Stress Is Three Stress-es tres-tres
Карлос Саура
Wheel of Ashes Wheel of Ashes
Peter Emmanuel Goldman
Walls Falak
András Kovács
Wild in the Streets Wild in the Streets
Barry Shear
Me and My Brother Me and My Brother
Robert Frank
Теорема 7.1
Теорема Teorema
Пьер Паоло Пазолини
Кубок Вольпи / Лучший актер
Джон Марли
Лица
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Лаура Бетти
Теорема
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Лица 7.5
Лица Faces
Джон Кассаветис
Победитель
Special Jury Prize
Our Lady of the Turks Nostra signora dei turchi
Carmelo Bene Tied with Le Socrate (1968).
Победитель
Le Socrate Le Socrate
Robert Lapoujade Tied with Nostra signora dei turchi (1968).
Победитель
Honorable Mention
Kierion Kierion
Dimos Theos
Победитель
Год проведения
Номинации

