Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1983

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1983 году

Место проведения Италия
Дата проведения 31 августа 1983 - 11 сентября 1983
Золотой лев / Golden Lion
Имя Кармен 6.4
Имя Кармен Prénom Carmen
Жан-Люк Годар
Победитель
Все номинанты
Sleight of Hand Jogo de Mão
Monique Rutler
The Millennial Bee Tisícrocná vcela
Юрай Якубиско
Ediths Tagebuch Ediths Tagebuch
Hans W. Geissendörfer
Власть чувств 6.8
Власть чувств Macht der Gefühle, Die
Александр Клюге
Una gita scolastica Una gita scolastica
Пупи Авати
A Love in Germany Eine Liebe in Deutschland
Анджей Вайда
Мелкий снег 7.2
Мелкий снег Sasame-yuki
Кон Итикава
Жизнь - это роман 6.2
Жизнь - это роман La vie est un roman
Ален Рене
Streamers Streamers
Роберт Олтмен
Il disertore Il disertore
Giuliana Berlinguer
Straight Through the Heart Mitten ins Herz
Дорис Дёрри
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Юзан Пальси
Hotel Central Hotel Central
Veselin Branev
Careful, He Might Hear You Careful, He Might Hear You
Карл Шульц
Mat Mariya Mat Mariya
Сергей Колосов
Glut Glut
Thomas Koerfer
Biquefarre Biquefarre
Жорж Рукье
Hanna K. Hanna K.
Коста-Гаврас
Maria Chapdelaine Maria Chapdelaine
Gilles Carle
The Turning Point Der Aufenthalt
Frank Beyer
Career Golden Lion
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
Победитель
Grand Special Jury Prize
Biquefarre Biquefarre
Жорж Рукье
Победитель
FIPRESCI Prize
Власть чувств 6.8
Власть чувств Macht der Gefühle, Die
Александр Клюге
Победитель
Фанни и Александр 7.9
Фанни и Александр Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Ингмар Бергман
Победитель
OCIC Award
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Юзан Пальси
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Карло Делле Пьяне
Una gita scolastica
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Ангела Винклер
Ангела Винклер
Ediths Tagebuch
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Зелиг 7.7
Зелиг Zelig
Вуди Аллен
Победитель
UNICEF Award
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Юзан Пальси
Победитель
Pietro Bianchi Award
Луиджи Дзампа
Победитель
De Sica Award
Toxic Love Amore tossico
Клаудио Калигари Tied with Summertime (1983).
Победитель
Summertime Summertime
Massimo Mazzucco Tied with Amore tossico (1983).
Победитель
Best First Work
Серебряный лев / Best First Work
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Юзан Пальси
Победитель
Best Actor
Streamers Streamers
Мэттью Модайн, Джордж Зунзу, Дэвид Алан Грир, Гай Бойд, Митчелл Лихтенштейн, Michael Wright Ex aequo.
Победитель
Streamers Streamers
Мэттью Модайн, Джордж Зунзу, Дэвид Алан Грир, Гай Бойд, Митчелл Лихтенштейн, Michael Wright Ex aequo.
Победитель
Best Actress
Sugar Cane Alley Rue Cases Nègres
Darling Légitimus
Победитель
Technical Prize
Имя Кармен 6.4
Имя Кармен Prénom Carmen
Raoul Coutard, François Musy
Победитель
Имя Кармен 6.4
Имя Кармен Prénom Carmen
Raoul Coutard, François Musy
Победитель
Год проведения
Номинации

