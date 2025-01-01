Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1964

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1964 году

Место проведения Италия
Дата проведения 27 августа 1964 - 10 сентября 1964
Золотой лев / Golden Lion
Красная пустыня 6.9
Красная пустыня Deserto rosso
Микеланджело Антониони
Победитель
Все номинанты
To Love Att älska
Йорн Доннер
King & Country King and Country
Джозеф Лоузи
Girl with Green Eyes Girl with Green Eyes
Десмонд Дэвис
Nothing But a Man Nothing But a Man
Michael Roemer
Гамлет 7.4
Гамлет Hamlet
Григорий Козинцев
Tonio Kröger Tonio Kröger
Рольф Тиле
The Peach Thief Kradetzat na praskovi
Vulo Radev
Евангелие от Матфея 7.7
Евангелие от Матфея Vangelo secondo Matteo, Il
Пьер Паоло Пазолини
Life Upside Down La vie à l'envers
Ален Жессюа
Замужняя женщина 7.1
Замужняя женщина Une femme mariée: Suite de fragments d'un film tourné en 1964
Жан-Люк Годар
This Special Friendship Les amitiés particulières
Жан Деланнуа
Кубок Вольпи / Лучший актер
Том Кортни
Том Кортни
King & Country
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Харриет Андерссон
Харриет Андерссон
To Love
Победитель
Biennale Award
Dry Summer Susuz Yaz
Metin Erksan
Победитель
FIPRESCI Prize
Красная пустыня 6.9
Красная пустыня Deserto rosso
Микеланджело Антониони
Победитель
OCIC Award
Евангелие от Матфея 7.7
Евангелие от Матфея Vangelo secondo Matteo, Il
Пьер Паоло Пазолини
Победитель
Pasinetti Award / Competition
Life Upside Down La vie à l'envers
Ален Жессюа
Победитель
Pasinetti Award / Parallel Sections
Пассажирка 7.4
Пассажирка Pasazerka
Анджей Мунк
Победитель
San Giorgio Prize
Nothing But a Man Nothing But a Man
Michael Roemer
Победитель
Special Jury Prize
Евангелие от Матфея 7.7
Евангелие от Матфея Vangelo secondo Matteo, Il
Пьер Паоло Пазолини Tied with Gamlet (1964).
Победитель
Гамлет 7.4
Гамлет Hamlet
Григорий Козинцев Tied with Il vangelo secondo Matteo (1964).
Победитель
New Cinema Award / Best Actor
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Гамлет
Победитель
New Cinema Award / Best Actress
Abbey Lincoln
Nothing But a Man
Победитель
New Cinema Award / Best Film
Красная пустыня 6.9
Красная пустыня Deserto rosso
Микеланджело Антониони
Победитель
Best First Work
Life Upside Down La vie à l'envers
Ален Жессюа
Победитель
Lion of San Marco - Grand Prize / Best Documentary
L'enigma Oppenhemier L'enigma Oppenhemier
Leandro Castellani
Победитель
Lion of San Marco - Grand Prize
Skopje '63 Skopje '63
Veljko Bulajic
Победитель
Award of the City of Venice
Nothing But a Man Nothing But a Man
Michael Roemer
Победитель
