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Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
Jane Campion
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Джейн Кэмпион
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Дата рождения
30 апреля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Джейн Кэмпион
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Фильмография Джейн Кэмпион
Власть пса
драма
2021, Великобритания
7.0
Яркая звезда
мелодрама, драма
2009, Австралия / Великобритания / Франция
7.0
Темная сторона страсти
мистика, триллер
2003, Австралия / Франция / США
5.0
Священный дым
драма, комедия
1999, США / Австралия
6.0
Портрет леди
мелодрама, драма
1996, Великобритания / США
7.0
Пианино
драма, мелодрама
1993, Австралия / Новая Зеландия / Франция
7.0
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Как шутили на церемонии про номинантов на «Оскар-2022»?
Если коротко, то очень даже неплохо.
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28 марта 2022 19:46
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28 марта 2022 09:53
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