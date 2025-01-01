Меню
Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2012 году

Место проведения Италия
Дата проведения 29 августа 2012 - 8 сентября 2012

69-й Венецианский международный кинофестиваль прошёл с 29 августа по 8 сентября 2012 года. Жюри основного конкурса возглавил американский кинорежиссёр Майкл Манн. Киносмотр открылся политическим триллером Миры Наир «Фундаменталист поневоле», фильмом закрытия стала драма Жан-Пьера Амери «Человек, который смеется».

Россию на фестивале представили Кирилл Серебренников с картиной «Измена», сражавшейся за главный приз, Алексей Балабанов, режиссёр мистического фильма «Я тоже хочу», попавшего в программу «Горизонты», и Любовь Аркус, снявшая документальную картину «Антон тут рядом», которая была показана вне конкурса.

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Майкл Манн, кинорежиссёр и сценарист
  • Марина Абрамович, мастер перфоманса и художник
  • Летиция Каста, актриса и модель
  • Питер Чан, кинорежиссёр
  • Ари Фольман, кинорежиссёр и сценарист
  • Маттео Гарроне, кинорежиссёр
  • Урсула Майер, кинорежиссёр и сценарист
  • Саманта Мортон, актриса
  • Пабло Траперо, кинорежиссёр и сценарист
Золотой лев / Golden Lion
Пьета 7.1
Пьета Pieta
Ким Ки Дук
Победитель

Все номинанты
Линии Веллингтона 6.1
Линии Веллингтона Linhas de Wellington
Валерия Сармиенто
La cinquième saison La cinquième saison
Петер Брозенс, Джессика Хоуп Вудворт
A Special Day Un giorno speciale
Франческа Коменчини
Чрево 6.9
Чрево Sinapupunan
Брийанте Мендоса
Что-то в воздухе 5.7
Что-то в воздухе Après mai
Оливье Ассайас

Суперстар 5.3
Суперстар Superstar
Ксавье Джанноли

К чуду 6.2
К чуду To the Wonder
Терренс Малик

Любой ценой 5.6
Любой ценой At Any Price
Рамин Бахрани

Fill the Void Lemale et ha'halal
Рама Бурштейн
Отвязные каникулы 5.5
Отвязные каникулы Spring Breakers
Хармони Корин

Рай. Вера 6.5
Рай. Вера Paradies: Glaube
Ульрих Зайдль

It Was the Son È stato il figlio
Daniele Ciprì
Мастер 7.1
Мастер The Master
Пол Томас Андерсон

Страсть 6.1
Страсть Passion
Брайан Де Пальма

Dormant Beauty Bella addormentata
Марко Беллоккьо
Полный беспредел 6.9
Полный беспредел Autoreiji: Biyondo
Такеши Китано

Измена 5.8
Измена Izmena
Кирилл Серебренников

Серебряный лев / Лучший режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
Мастер
Победитель
Кубок Вольпи / Лучший актер
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Мастер
Победитель
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Мастер
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Хадас Ярон
Fill the Void
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Что-то в воздухе 5.7
Что-то в воздухе Après mai
Оливье Ассайас
Победитель

Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Mold Küf
Ali Aydin
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Фабрицио Фалько
It Was the Son, Dormant Beauty
Победитель
Квир-лев
The Weight Muge
Jeon Kyu-hwan
Победитель
Все номинанты
6 sull'autobus 6 sull'autobus
Simone Dante Antonelli, Giacomo Bisordi, Rita De Donato, Irene Di Lelio, Antonio Ligas
Любовь - все, что тебе нужно 6.6
Любовь - все, что тебе нужно Den skaldede frisor / Love Is All You Need
Сюзанна Бир

Steel Acciaio
Стефано Мордини
Поцелуй проклятой 5.5
Поцелуй проклятой Kiss of the Damned
Ксан Кассаветис

Looking for Hortense Cherchez Hortense
Паскаль Боницер
Страсть 6.1
Страсть Passion
Брайан Де Пальма
Смотреть трейлер
6 sull'autobus 6 sull'autobus
Simone Dante Antonelli, Giacomo Bisordi, Rita De Donato, Irene Di Lelio, Antonio Ligas
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Three Sisters San zimei
Ван Бин
Победитель
Все номинанты
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Танго либре 5.9
Танго либре Tango libre
Фредерик Фонтейн

The Paternal House The Paternal House
Kianoush Ayari
Wadjda Wadjda
Хайфа Аль-Мансор
Winter of Discontent El sheita elli fat
Ibrahim El-Batout
Boxing Day Boxing Day
Бернард Роуз
Lions Leones
Jazmín López
The Cutoff Man Menatek Ha-maim
Idan Hubel
Yema Yema
Djamila Sahraoui
Pretty Butterflies Bellas mariposas
Salvatore Mereu
The Millennial Rapture Sennen no yuraku
Кодзи Вакамацу
Balancing Act Gli equilibristi
Ивано Де Маттео
Fly with the Crane Gaosu tamen, wo cheng baihe qu le
Ruijun Li
Low Tide Low Tide
Роберто Минервини
Araf/Somewhere in Between Araf
Йешим Устаоглу
Я тоже хочу 7.1
Я тоже хочу Ya tozhe khochu
Алексей Балабанов

A Hijacking Kapringen
Тобиас Линдхольм
Career Golden Lion
Франческо Рози
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Плохой 25 8.0
Плохой 25 Bad 25
Спайк Ли
Победитель
Little Golden Lion
Пьета 7.1
Пьета Pieta
Ким Ки Дук
Победитель

'CinemAvvenire' Award / Best Film - Il cerchio non è rotondo Award
Wadjda Wadjda
Хайфа Аль-Мансор
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film in Competition
Рай. Вера 6.5
Рай. Вера Paradies: Glaube
Ульрих Зайдль
Победитель

FEDIC Award
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Мастер 7.1
Мастер The Master
Пол Томас Андерсон
Победитель

FIPRESCI Prize / Parallel Sections
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Победитель
Laterna Magica Prize
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Balancing Act
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Pasinetti Award / Best Documentary
The Human Cargo La nave dolce
Daniele Vicari
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Победитель
UNICEF Award
It Was the Son È stato il figlio
Daniele Ciprì
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Отвязные каникулы 5.5
Отвязные каникулы Spring Breakers
Хармони Корин
Победитель

SIGNIS Award
К чуду 6.2
К чуду To the Wonder
Терренс Малик
Победитель

SIGNIS Award - Honorable Mention
Fill the Void Lemale et ha'halal
Рама Бурштейн
Победитель
Lina Mangiacapre Award
Queen of Montreuil Queen of Montreuil
Сольвейг Анспах
Победитель
Open Prize
Грязные игры 6.4
Грязные игры The Company You Keep
Роберт Редфорд
Победитель

Pietro Bianchi Award
Джанни Амелио
Победитель
Audience Award (Critics' Week)
Ешь Спи Умри 6.3
Ешь Спи Умри Äta sova dö
Габриэла Пихлер
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Wadjda Wadjda
Хайфа Аль-Мансор
Победитель
Премия "Горизонты" / Special Jury Prize
Танго либре 5.9
Танго либре Tango libre
Фредерик Фонтейн
Победитель

Young Cinema Award / Best Film in Competition
La cinquième saison La cinquième saison
Петер Брозенс, Джессика Хоуп Вудворт
Победитель
Young Cinema Award / Best Italian Film
The Ideal City La città ideale
Луиджи Ло Кашио
Победитель
Label Europa Cinemas
Crawl Crawl
Hervé Lasgouttes
Победитель
Золотая Озелла / Outstanding Technical Contribution
It Was the Son È stato il figlio
Daniele Ciprì For cinematography
Победитель
Biografilm Award
Плохой 25 8.0
Плохой 25 Bad 25
Спайк Ли
Победитель
The Human Cargo La nave dolce
Daniele Vicari
Победитель
Special Jury Prize
Рай. Вера 6.5
Рай. Вера Paradies: Glaube
Ульрих Зайдль
Победитель

International Critics' Week Award
Ешь Спи Умри 6.3
Ешь Спи Умри Äta sova dö
Габриэла Пихлер
Победитель
Все номинанты
A Month in Thailand O luna in Thailanda
Паул Негоеску
Mold Küf
Ali Aydin
Brian Award
Dormant Beauty Bella addormentata
Марко Беллоккьо
Победитель
AIF - For Film Fest Award
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Победитель
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Low Tide Low Tide
Роберто Минервини
Победитель
Nazareno Taddei Award
Пьета 7.1
Пьета Pieta
Ким Ки Дук
Победитель

Best European Short Film
Out of Frame Titloi telous
Йоргос Зойс
Победитель
L'Oreal Paris Award
FEDIC Award - Honorable Mention
Pretty Butterflies Bellas mariposas
Salvatore Mereu
Победитель
CICT-IFTC Award
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Победитель
Golden Mouse
Пьета 7.1
Пьета Pieta
Ким Ки Дук
Победитель

Premium Cinema Talent Award
Микеле Риондино
Микеле Риондино
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award
Грязные игры 6.4
Грязные игры The Company You Keep
Роберт Редфорд
Победитель

Fondazione Mimmo Rotella Award
Что-то в воздухе 5.7
Что-то в воздухе Après mai
Оливье Ассайас
Победитель

Gillo Pontecorvo-Arcobaleno Latino Award
Green Drop Award
La cinquième saison La cinquième saison
Петер Брозенс, Джессика Хоуп Вудворт
Победитель
Interfilm Award
Wadjda Wadjda
Хайфа Аль-Мансор
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Спайк Ли
Спайк Ли
Победитель
La Navicella Venezia Cinema Award
Чрево 6.9
Чрево Sinapupunan
Брийанте Мендоса
Победитель
Nazareno Taddei Award - Special Mention
Чрево 6.9
Чрево Sinapupunan
Брийанте Мендоса
Победитель
Persol Award
Майкл Чимино
Майкл Чимино
Победитель
Silver Mouse
Антон тут рядом 7.3
Антон тут рядом Anton tut ryadom
Любовь Аркус
Победитель

Venice Horizons Youtube Award
Invitation Cho-de
Min-young Yoo
Победитель
Все номинанты
Marla Marla
Nick King
Bansulli Bansulli
Min Bahadur Bham
Out of Frame Titloi telous
Йоргос Зойс
Frank-Étienne Towards Grace Frank-Étienne vers la béatitude
Констанс Мейер
The Tuner O Afinador
Matheus Parizi, Fernando Camargo
Miracle Boy Miracle Boy
Джейк Махаффи
La sala La sala
Alessio Giannone
I'm the One I'm the One
Paola Morabito
Resistance Resistente
Salla Sorri, Renate Costa
Luisa no está en casa Luisa no está en casa
Celia Rico Clavellino
Diamond Sutra Jingang Jing
Цай Минлян
The Tuner O Afinador
Matheus Parizi, Fernando Camargo
Cargo Cargo
Карло Сирони
Resistance Resistente
Salla Sorri, Renate Costa
Living Still Life La résurrection des natures mortes (Living Still Life)
Бертран Мандико
Las manos limpias Las manos limpias
Carlos Armella
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Terramatta Terramatta
Costanza Quatriglio
Победитель
Special Pasinetti Award
Clarisse Clarisse
Лилиана Кавани
Победитель
Bresson Award
Кен Лоуч
Кен Лоуч
Победитель
Fedeora Award / Best Film (International Film Critics Week)
Все номинанты
Lotus Xiao he
Shu Liu
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Crawl Crawl
Hervé Lasgouttes
Победитель
Все номинанты
Kinshasa Kids Kinshasa Kids
Marc-Henri Wajnberg
Il gemello Il gemello
Vincenzo Marra
Пиноккио 6.1
Пиноккио Pinocchio
Энцо Д’Ало

The Weight Muge
Jeon Kyu-hwan
Queen of Montreuil Queen of Montreuil
Сольвейг Анспах
Blondie Blondie
Йеспер Гансландт
Улыбайся 7.4
Улыбайся Gaigimet
Русудан Чкония

Steel Acciaio
Стефано Мордини
Epilogue Hayuta and Berl
Amir Manor
Stories We Tell Stories We Tell
Сара Полли
Inheritance Inheritance
Хиам Аббасс
Bisato d'Oro / Best Actress
Нора Аунор
Чрево
Победитель
Bisato d'Oro / Best Director
Jazmín López
Lions
Победитель
Bisato d'Oro / Best Film
Pretty Butterflies Bellas mariposas
Salvatore Mereu
Победитель
Best Innovative Budget Award
The Interval L'intervallo
Леонардо Ди Костанцо
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
