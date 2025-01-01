69-й Венецианский международный кинофестиваль прошёл с 29 августа по 8 сентября 2012 года. Жюри основного конкурса возглавил американский кинорежиссёр Майкл Манн. Киносмотр открылся политическим триллером Миры Наир «Фундаменталист поневоле», фильмом закрытия стала драма Жан-Пьера Амери «Человек, который смеется».
Россию на фестивале представили Кирилл Серебренников с картиной «Измена», сражавшейся за главный приз, Алексей Балабанов, режиссёр мистического фильма «Я тоже хочу», попавшего в программу «Горизонты», и Любовь Аркус, снявшая документальную картину «Антон тут рядом», которая была показана вне конкурса.
В состав жюри основного конкурса вошли: