Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1935

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1935 году

Место проведения Италия
Дата проведения 10 августа 1935 - 1 сентября 1935
Кубок Вольпи / Лучший актер
Пьер Бланшар
Crime and Punishment
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Паула Вессели
Episode
Победитель
Приз за лучший сценарий
Осведомитель 7.7
Осведомитель The Informer
Дадли Николс
Победитель
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Анна Каренина 6.4
Анна Каренина Anna Karenina
Кларенс Браун
Победитель
Все номинанты
Folies Bergère de Paris Folies Bergère de Paris
Рой Дель Рут
I'm for You, You're for Me Ich für dich, du für mich
Карл Фрелих
Дьявол - это женщина 7.5
Дьявол - это женщина The Devil Is a Woman
Джозеф фон Штернберг
Peer Gynt Peer Gynt
Fritz Wendhausen
The Making of a King Der alte und der junge König - Friedrichs des Grossen Jugend
Ганс Штайнхофф
Escape Me Never Escape Me Never
Пауль Циннер
Marie des angoisses Marie des angoisses
Michel Bernheim
Dante's Inferno Dante's Inferno
Harry Lachman
Regine Regine
Erich Waschneck
Itto Itto
Jean Benoît-Lévy, Marie Epstein
Maria Chapdelaine Maria Chapdelaine
Жюльен Дювивье
Swedenhielms Swedenhielms
Gustaf Molander
No Greater Glory No Greater Glory
Фрэнк Борзеги
The Prodigal Son Der verlorene Sohn
Луиз Тренкер
La dame aux camélias La dame aux camélias
Абель Ганс, Fernand Rivers
Episode Episode
Walter Reisch
Бродвей Билл 6.6
Бродвей Билл Broadway Bill
Фрэнк Капра
Curly Top Curly Top
Ирвинг Каммингс
The Eternal Mask Die ewige Maske
Werner Hochbaum
Tatranská romance Tatranská romance
Йозеф Ровенски
Tovaritch Tovaritch
Jacques Deval, Germain Fried
Crime and Punishment Crime et châtiment
Пьер Шеналь
Dzien wielkiej przygody Dzien wielkiej przygody
Joseph Lejtes
Le bonheur Le bonheur
Marcel L'Herbier
The Student's Romance The Student's Romance
Otto Kanturek
The Land of Promise L'Chayim Hadashim
Juda Leman
La mascotte La mascotte
Леон Мато
A zivot jde dál A zivot jde dál
Carl Junghans, F.W. Kraemer, Václav Kubásek
Осведомитель 7.7
Осведомитель The Informer
Джон Форд
Бекки Шарп 5.9
Бекки Шарп Becky Sharp
Рубен Мамулян
Маленькая мама 7.2
Маленькая мама Kleine Mutti
Генри Костер
Sanders of the River Sanders of the River
Золтан Корда
Slipper Episode Le voyage imprévu
Jean de Limur
Черная ярость 6.5
Черная ярость Black Fury
Майкл Кертиц
Брачная ночь 6.6
Брачная ночь The Wedding Night
Кинг Видор
Workers, Let's Go Hej-rup!
Мартин Фрич
...nur ein Komödiant ...nur ein Komödiant
Erich Engel
China Seas China Seas
Тэй Гарнетт
Tovaritch Tovaritch
Jacques Deval, Germain Fried
Triumph of the Will Triumph des Willens
Лени Рифеншталь
Дэвид Копперфильд 7.4
Дэвид Копперфильд The Personal History, Adventures, Experience, & Observation of David Copperfield the Younger
Джордж Кьюкор
Dreams of Love Szerelmi álmok
Heinz Hille
Op hoop van zegen Op hoop van zegen
Alex Benno
Suburban Cabaret Vorstadtvariete
Werner Hochbaum
The Crusades The Crusades
Сесил Б. ДеМилль
Hermine und die sieben Aufrechten Hermine und die sieben Aufrechten
Frank Wisbar
Itto Itto
Jean Benoît-Lévy, Marie Epstein
Oberwachtmeister Schwenke Oberwachtmeister Schwenke
Карл Фрелих
Mussolini Cup / Best Italian Film
6.4
Девушка из Неаполя Casta diva
Кармине Галлоне
Победитель
Все номинанты
Freccia d'oro Freccia d'oro
Piero Ballerini, Corrado D'Errico
Passaporto rosso Passaporto rosso
Guido Brignone
I'll Give a Million Darò un milione
Марио Камерини
Le scarpe al sole Le scarpe al sole
Marco Elter
Amore Amore
Карло Брагалья
Special Mention
Slipper Episode Le voyage imprévu
Jean de Limur
Победитель
Op hoop van zegen Op hoop van zegen
Alex Benno
Победитель
The Private Life of the Gannets The Private Life of the Gannets
Julian Huxley
Победитель
Hermine und die sieben Aufrechten Hermine und die sieben Aufrechten
Frank Wisbar
Победитель
Maria Chapdelaine Maria Chapdelaine
Жюльен Дювивье
Победитель
Best Cinematography
Дьявол - это женщина 7.5
Дьявол - это женщина The Devil Is a Woman
Lucien Ballard, Джозеф фон Штернберг
Победитель
Best Director
Брачная ночь 6.6
Брачная ночь The Wedding Night
Кинг Видор
Победитель
Best Color Film
Бекки Шарп 5.9
Бекки Шарп Becky Sharp
Рубен Мамулян
Победитель
Best Music
Sanders of the River Sanders of the River
Mischa Spoliansky
Победитель
Jury Special Mention
The Land of Promise L'Chayim Hadashim
Juda Leman
Победитель
Best Foreign Documentary
Triumph of the Will Triumph des Willens
Лени Рифеншталь
Победитель
Fascist Party Cup / Best Foreign Film
No Greater Glory No Greater Glory
Фрэнк Борзеги
Победитель
Fascist Party Cup / Best Italian Film
Passaporto rosso Passaporto rosso
Guido Brignone
Победитель
Propaganda Ministry Cup / Best Foreign Film
The Prodigal Son Der verlorene Sohn
Луиз Тренкер
Победитель
Propaganda Ministry Cup / Best Italian Film
Le scarpe al sole Le scarpe al sole
Marco Elter
Победитель
Best Italian Comedy
I'll Give a Million Darò un milione
Марио Камерини
Победитель
Education Ministry Cup
Dreams of Love Szerelmi álmok
Heinz Hille
Победитель
Best Animation
The Band Concert The Band Concert
Уолт Дисней
Победитель
Best Psychological Film
The Eternal Mask Die ewige Maske
Werner Hochbaum
Победитель
Fascist Industry Confederation Cup
Dzien wielkiej przygody Dzien wielkiej przygody
Joseph Lejtes
Победитель
Tourism Supervision Cup
Escape Me Never Escape Me Never
Пауль Циннер
Победитель
Best Italian Documentary
Riscatto Riscatto
Победитель
Год проведения
Номинации

