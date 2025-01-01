Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 2008

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 2008 году

Место проведения Италия
Дата проведения 27 августа 2008 - 6 сентября 2008
Золотой лев / Golden Lion
Рестлер 7.7
Рестлер The Wrestler
Даррен Аронофски
Победитель
Все номинанты
Inju: The Beast in the Shadow Inju, la bête dans l'ombre
Барбет Шредер
Другая 6.4
Другая L'Autre / Occupation
Патрик-Марио Бернар, Пьер Тривидик
Jerichow Jerichow
Кристиан Петцольд
Teza Teza
Haile Gerima
Plastic City Dang kou
Nelson Lik-wai Yu
Земля красных людей 6.8
Земля красных людей Terra degli uomini rossi, La / Birdwatchers
Марко Бечис
Gabbla Gabbla
Tariq Teguia
Рыбка Поньо на утесе 7.7
Рыбка Поньо на утесе Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Хаяо Миядзаки
Пылающая равнина 7.1
Пылающая равнина The Burning Plain
Гильермо Арриага
Il seme della discordia Il seme della discordia
Паппи Корсикато
Папа Джованны 6.7
Папа Джованны Papa di Giovanna, Il
Пупи Авати
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Кэтрин Бигелоу
This Night Nuit de chien
Вернер Шрётер
Ахиллес и черепаха 7.1
Ахиллес и черепаха Akiresu to kame / Achilles and the Tortoise
Такеши Китано
Вегас: правдивая история 6.2
Вегас: правдивая история Vegas: Based on a True Story
Амир Надери
Молоко 6.6
Молоко Süt
Семих Капланоглу
Бумажный солдат 6.8
Бумажный солдат Bumazhnyy soldat
Алексей Герман-младший
Небесные тихоходы 6.7
Небесные тихоходы Sukai kurora
Мамору Осии
A Perfect Day Un giorno perfetto
Ферзан Озпетек
Рэйчел выходит замуж 7.4
Рэйчел выходит замуж Rachel Getting Married
Джонатан Демме
Серебряный лев / Лучший режиссер
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
Бумажный солдат
Победитель
Серебряный лев - короткометражный фильм / Короткометражный фильм
Все номинанты
Ложь 6.9
Ложь Lögner
Йонас Оделл
Кубок Вольпи / Лучший актер
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Папа Джованны
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Доминик Блан
Другая
Победитель
Золотая Озелла / Лучший сценарий
Teza Teza
Haile Gerima
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Праздничный обед в середине лета 6.9
Праздничный обед в середине лета Pranzo di Ferragosto
Джанни Ди Грегорио
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Пылающая равнина
Победитель
Квир-лев
One Day in a Life Un altro pianeta
Stefano Tummolini
Победитель
Все номинанты
Побережья Аньес 8.0
Побережья Аньес Plages d'Agnès, Les
Аньес Варда
Сельский учитель 6.9
Сельский учитель Venkovský ucitel
Богдан Слама
The First Day of Winter Il primo giorno d'inverno
Mirko Locatelli
The Lost Coast The Lost Coast
Gabriel Fleming
Валентино: последний император 7.6
Валентино: последний император Valentino: The Last Emperor
Мэтт Тирнауэр
This Night Nuit de chien
Вернер Шрётер
Ланч 5.1
Ланч Lønsj
Ева Сёрхауг
Hooked Pescuit sportiv
Адриан Ситару
Antarctica Antarctica
Yair Hochner
La rabbia di Pasolini La rabbia di Pasolini
Пьер Паоло Пазолини, Giuseppe Bertolucci
Прощай 6.6
Прощай Ciao
Йен Тан
Below Sea Level Below Sea Level
Джанфранко Рози
Il seme della discordia Il seme della discordia
Паппи Корсикато
Jay Jay
Francis Xavier Pasion
La rabbia di Pasolini La rabbia di Pasolini
Пьер Паоло Пазолини, Giuseppe Bertolucci
Landscape No.2 Pokrajina St.2
Vinko Moderndorfer
Sex My Life Khastegi
Bahman Motamedian
Spirit Are You There? Esprit es-tu là?
Philippe Vallois
Премия "Горизонты" за лучший документальный фильм
Below Sea Level Below Sea Level
Джанфранко Рози
Победитель
Все номинанты
L'exil et le royaume L'exil et le royaume
Jonathan Le Fourn, Andreï Schtakleff
Wo Men Wo Men
Wenhai Huang
Puisque nous sommes nés Puisque nous sommes nés
Jean-Pierre Duret, Andrea Santana
Z32 Z32
Avi Mograbi
Puisque nous sommes nés Puisque nous sommes nés
Jean-Pierre Duret, Andrea Santana
The Inheritors Los herederos
Eugenio Polgovsky
In Paraguay In Paraguay
Росс Макэлви
Премия "Горизонты" / Лучший фильм
Melancholia Melancholia
Лав Диас
Победитель
Все номинанты
Дикое поле 7.2
Дикое поле Dikoe pole
Михаил Калатозишвили
The First Day of Winter Il primo giorno d'inverno
Mirko Locatelli
Па-Ра-Да 6.8
Па-Ра-Да Pa-Ra-Da
Марко Понтекорво
Озеро 5.4
Озеро Un lac
Филипп Грандрио
Zero Bridge Zero Bridge
Tariq Tapa
Perfect Life Wan mei sheng huo
Xiaobai Tang
The Herb of the Rat A Erva do Rato
Хулио Брессане
Goodbye Solo Goodbye Solo
Рамин Бахрани
Сейчас взорвусь 6.6
Сейчас взорвусь Voy a explotar
Херардо Наранхо
Jay Jay
Francis Xavier Pasion
Parc Parc
Арно де Пальер
Sex My Life Khastegi
Bahman Motamedian
Career Golden Lion
Эрманно Ольми
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Небесные тихоходы 6.7
Небесные тихоходы Sukai kurora
Мамору Осии
Победитель
Little Golden Lion
Папа Джованны 6.7
Папа Джованны Papa di Giovanna, Il
Пупи Авати
Победитель
FEDIC Award
Machan Machan
Уберто Пазолини
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Gabbla Gabbla
Tariq Teguia
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Goodbye Solo Goodbye Solo
Рамин Бахрани
Победитель
Isvema Award
Праздничный обед в середине лета 6.9
Праздничный обед в середине лета Pranzo di Ferragosto
Джанни Ди Грегорио
Победитель
Mimmo Rotella Foundation Award
Рыбка Поньо на утесе 7.7
Рыбка Поньо на утесе Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Хаяо Миядзаки
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Папа Джованны
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари
A Perfect Day
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
Праздничный обед в середине лета 6.9
Праздничный обед в середине лета Pranzo di Ferragosto
Джанни Ди Грегорио
Победитель
Sergio Trasatti Award
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Кэтрин Бигелоу
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Рыбка Поньо на утесе 7.7
Рыбка Поньо на утесе Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Хаяо Миядзаки
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Па-Ра-Да 6.8
Па-Ра-Да Pa-Ra-Da
Марко Понтекорво
Победитель
SIGNIS Award
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Кэтрин Бигелоу
Победитель
SIGNIS Award - Honorable Mention
Вегас: правдивая история 6.2
Вегас: правдивая история Vegas: Based on a True Story
Амир Надери
Победитель
Teza Teza
Haile Gerima
Победитель
Pietro Bianchi Award
Джулиано Монтальдо
Победитель
Human Rights Film Network Award
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Кэтрин Бигелоу
Победитель
Venice Horizons Award - Special Mention
Wo Men Wo Men
Wenhai Huang
Победитель
Озеро 5.4
Озеро Un lac
Филипп Грандрио
Победитель
Young Cinema Award / Alternatives
Все билеты проданы 7.4
Все билеты проданы Sell Out!
Джен Хан Йо
Победитель
Young Cinema Award / Best Film in Competition
Повелитель бури 7.3
Повелитель бури The Hurt Locker
Кэтрин Бигелоу
Победитель
Young Cinema Award / Best Italian Film
Праздничный обед в середине лета 6.9
Праздничный обед в середине лета Pranzo di Ferragosto
Джанни Ди Грегорио
Победитель
Label Europa Cinemas
Machan Machan
Уберто Пазолини
Победитель
Best Short Film / Golden Lion
Tierra y pan Tierra y pan
Carlos Armella
Победитель
Doc/It Award
Below Sea Level Below Sea Level
Джанфранко Рози
Победитель
Золотая Озелла / Outstanding Technical Contribution
Бумажный солдат 6.8
Бумажный солдат Bumazhnyy soldat
Alisher Khamidkhodzhaev, Maksim Drozdov For the cinematography.
Победитель
Бумажный солдат 6.8
Бумажный солдат Bumazhnyy soldat
Alisher Khamidkhodzhaev, Maksim Drozdov For the cinematography.
Победитель
Critics' Week Award / Best Film
Все номинанты
Iki Çizgi Iki Çizgi
Selim Evci
Gucci Prize
Голод 7.0
Голод Hunger
Стив МакКуин
Победитель
Special Jury Prize
Teza Teza
Haile Gerima
Победитель
Doc/It Award - Special Mention
The Apprentice L'apprenti
Самюэль Колларде
Победитель
International Critics' Week Award
The Apprentice L'apprenti
Самюэль Колларде
Победитель
Brian Award
Sex My Life Khastegi
Bahman Motamedian
Победитель
L'Oreal Paris Award
Special Lion for the Overall Work
Вернер Шрётер
Вернер Шрётер
For his uncompromising and relentlessly innovative work over a period of 40 years.
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Аньес Варда
Аньес Варда
Победитель
Best Short Film - Special Mention
Vacsora Vacsora
Karchi Perlmann
Победитель
Special Lion / Best Film
This Night Nuit de chien
Вернер Шрётер
Победитель
Fedeora Award / Best Film (Venice Days)
Machan Machan
Уберто Пазолини
Победитель
Все номинанты
Nowhere Man Nowhere Man
Patrice Toye
Scratch Rysa
Michal Rosa
Stella Stella
Сильви Веред
Сельский учитель 6.9
Сельский учитель Venkovský ucitel
Богдан Слама
Landscape No.2 Pokrajina St.2
Vinko Moderndorfer
A Week Alone Una semana solos
Celina Murga
One Day in a Life Un altro pianeta
Stefano Tummolini
The Visitor Muukalainen
Юкка-Пекка Валькеапяя
Broken Lines Broken Lines
Sallie Aprahamian
Hooked Pescuit sportiv
Адриан Ситару
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
