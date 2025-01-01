Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1941

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1941 году

Место проведения Италия
Дата проведения 30 августа 1941 - 14 сентября 1941
Кубок Вольпи / Лучший актер
Ermete Zacconi
Don Buonaparte
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Luise Ullrich
Annelie
Победитель
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Uncle Kruger Ohm Krüger
Ганс Штайнхофф
Победитель
Все номинанты
Zavaros éjszaka Zavaros éjszaka
Frigyes Bán
Das Menschlein Matthias Das Menschlein Matthias
Edmund Heuberger
Honeysuckle Madreselva
Луис Сесар Амадори
I accuse Ich klage an
Wolfgang Liebeneiner
Európa nem válaszol Európa nem válaszol
Геза фон Радваньи
Bastard Bastard
Helge Lunde
Ett brott Ett brott
Anders Henrikson
Alle gaar rundt og forelsker sig Alle gaar rundt og forelsker sig
Emanuel Gregers
Closed Door Puerta cerrada
John Alton, Luis Saslavsky
Оперетта 8.0
Оперетта Operette
Вилли Форст
Kaivopuiston kaunis Regina Kaivopuiston kaunis Regina
T.J. Särkkä
Die mißbrauchten Liebesbriefe Die mißbrauchten Liebesbriefe
Leopold Lindtberg
Homecoming Heimkehr
Gustav Ucicky
Ночная серенада 6.2
Ночная серенада Wunschkonzert
Эдуард Фон Борсоди
Man of the Forest Karl för sin hatt
Schamyl Bauman
The Comedians Komödianten
Георг Вильгельм Пабст
Advokát chudých Advokát chudých
Vladimír Slavínský
Marianela Marianela
Benito Perojo
Closed Door Puerta cerrada
John Alton, Luis Saslavsky
You Only You Immer nur Du
Karl Anton
Nocní motýl Nocní motýl
Frantisek Cáp
Lángok Lángok
László Kalmár
Swing it magistern! Swing it magistern!
Schamyl Bauman
Annelie Annelie
Josef von Báky
Mussolini Cup / Best Italian Film
Железная корона 6.4
Железная корона La corona di ferro
Алессандро Блазетти
Победитель
Все номинанты
Ragazza che dorme Ragazza che dorme
Giovacchino Forzano
Schoolgirl Diary Ore 9: Lezione di chimica
Марио Маттоли
Nozze di sangue Nozze di sangue
Goffredo Alessandrini
Don Buonaparte Don Buonaparte
Flavio Calzavara
The White Ship La nave bianca
Роберто Росселлини
I mariti (Tempesta d'anime) I mariti (Tempesta d'anime)
Camillo Mastrocinque
Biennale Cup
Die mißbrauchten Liebesbriefe Die mißbrauchten Liebesbriefe
Leopold Lindtberg
Победитель
I accuse Ich klage an
Wolfgang Liebeneiner
Победитель
I mariti (Tempesta d'anime) I mariti (Tempesta d'anime)
Camillo Mastrocinque
Победитель
Marianela Marianela
Benito Perojo
Победитель
Zavaros éjszaka Zavaros éjszaka
Frigyes Bán
Победитель
Biennale Trophy
Golden Medal
Pini di Roma Pini di Roma
Марио Коста
Победитель
Best Director
The Comedians Komödianten
Георг Вильгельм Пабст
Победитель
Plate
Bastard Bastard
Helge Lunde
Победитель
Swing it magistern! Swing it magistern!
Schamyl Bauman
Победитель
Nocní motýl Nocní motýl
Frantisek Cáp
Победитель
Fascist Party Cup
The White Ship La nave bianca
Победитель
Popular Culture Ministry Cup
Homecoming Heimkehr
Победитель
Год проведения
Номинации

