Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1999

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1999 году

Место проведения Италия
Дата проведения 1 сентября 1999 - 11 сентября 1999
Золотой лев / Golden Lion
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Чжан Имоу
Победитель
Все номинанты
Mal Mal
Alberto Seixas Santos
Jesus' Son Jesus' Son
Элисон Маклин
Ветер унесет нас 7.5
Ветер унесет нас Bad ma ra khahad bord
Аббас Киаростами
Crazy in Alabama Crazy in Alabama
Антонио Бандерас
Шиворот-навыворот 7.3
Шиворот-навыворот Topsy-Turvy
Майк Ли
Ложь 5.6
Ложь Lies / Gojitmal
Янг Сун-ву
Ветер в ночи 6.3
Ветер в ночи Le vent de la nuit
Филипп Гаррель
Неделя из жизни мужчины 6.7
Неделя из жизни мужчины Tydzien z zycia mezczyzny
Ежи Штур
Священный дым 6.3
Священный дым Holy Smoke
Джейн Кэмпион
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
Лассе Халльстрем
Nordrand Nordrand
Барбара Альберт
A domani A domani
Gianni Zanasi
Empty Days Rien à faire
Марион Верну
Appassionate Appassionate
Tonino De Bernardi
Keep It Quiet Pas de scandale
Бенуа Жако
Порнографические связи 7.0
Порнографические связи Une liaison pornographique
Фредерик Фонтейн
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
The Venice Project The Venice Project
Роберт Дорнхельм
Серебряный лев - короткометражный фильм / Короткометражный фильм
Portrait of a Young Man Drowning Portrait of a Young Man Drowning
Teboho Mahlatsi
Победитель
Все номинанты
Accidents Accidents
Paul Swadel
Кубок Вольпи / Лучший актер
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Шиворот-навыворот
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Натали Бай
Натали Бай
Порнографические связи
Победитель
Приз Луиджи Де Лаурентиса / Лучший дебютный фильм
Это сад 5.3
Это сад Questo è il giardino
Джованни Мадерна
Победитель
Премия Марчелло Мастроянни / Лучший молодой актер или актриса
Нина Пролль
Nordrand
Победитель
Career Golden Lion
Джерри Льюис
Победитель
Grand Special Jury Prize
Ветер унесет нас 7.5
Ветер унесет нас Bad ma ra khahad bord
Аббас Киаростами
Победитель
Special Director's Award
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Победитель
Cinema of the Present - Lion of the Year
Все номинанты
Julien Donkey-Boy Julien Donkey-Boy
Хармони Корин
Bleeder Bleeder
Николас Виндинг Рефн
But Forever in My Mind Come te nessuno mai
Габриэле Муччино
Abendland Abendland
Fred Kelemen
The Closed Doors Al abwab al Moghlaka
Atef Hetata
Близнецы 6.8
Близнецы Sôseiji
Синья Цукамото
The Sweet Sounds of Life Il dolce rumore della vita
Giuseppe Bertolucci
A Civilized People Civilisées
Randa Chahal Sabag
With or Without You With or Without You
Майкл Уинтерботтом
Ratas, ratones, rateros Ratas, ratones, rateros
Себастьян Кордеро
Возвращение идиота 7.2
Возвращение идиота Návrat idiota
Саша Гедеон
Autunno Autunno
Нина Ди Майо
Libero Burro Libero Burro
Серджио Кастеллитто
Красивая работа 7.4
Красивая работа Beau travail
Клер Дени
Парни не плачут 7.8
Парни не плачут Boys Don't Cry
Кимберли Пирс
Buddy Boy Buddy Boy
Mark Hanlon
Red Dust Crvena prasina
Zrinko Ogresta
Split Wide Open Split Wide Open
Dev Benegal
Barren Illusions Ôinaru gen'ei
Киёси Куросава
Future Film Festival Digital Award
Hakuchi: The Innocent Hakuchi
Macoto Tezuka
Победитель
Little Golden Lion
Jesus' Son Jesus' Son
Элисон Маклин
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film
Ветер унесет нас 7.5
Ветер унесет нас Bad ma ra khahad bord
Аббас Киаростами
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best Film on the Relationship Man-Nature
After the Rain Ame agaru
Takashi Koizumi
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Best First Film
Bye Bye Africa Bye Bye Africa
Махамат-Салех Харун
Победитель
'CinemAvvenire' Award / Cinema for Peace Award
The Closed Doors Al abwab al Moghlaka
Atef Hetata
Победитель
'Cult Network Italia' Prize
Crane World Mundo grúa
Пабло Траперо
Победитель
Children and Cinema Award
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Победитель
Elvira Notari Prize
Священный дым 6.3
Священный дым Holy Smoke
Кейт Уинслет, Джейн Кэмпион
Победитель
Священный дым 6.3
Священный дым Holy Smoke
Кейт Уинслет, Джейн Кэмпион
Победитель
FEDIC Award
The Sweet Sounds of Life Il dolce rumore della vita
Giuseppe Bertolucci
Победитель
FIPRESCI Prize / Competition
Ветер унесет нас 7.5
Ветер унесет нас Bad ma ra khahad bord
Аббас Киаростами
Победитель
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Быть Джоном Малковичем 7.8
Быть Джоном Малковичем Being John Malkovich
Спайк Джонс For an ingeniously written absurdist satire on the fascination of fame directed with great flair.
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
С широко закрытыми глазами 7.7
С широко закрытыми глазами Eyes Wide Shut
Стэнли Кубрик
Победитель
Isvema Award
Это сад 5.3
Это сад Questo è il giardino
Джованни Мадерна
Победитель
Laterna Magica Prize
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Чжан Имоу
Победитель
OCIC Award
Jesus' Son Jesus' Son
Элисон Маклин
Победитель
Pasinetti Award / Best Actor
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Порнографические связи
Победитель
Pasinetti Award / Best Actress
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Empty Days
Победитель
Pasinetti Award / Best Film
A Respectable Man Un uomo perbene
Maurizio Zaccaro
Победитель
Rota Soundtrack Award
But Forever in My Mind Come te nessuno mai
Paolo Buonvino
Победитель
Sergio Trasatti Award
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Чжан Имоу
Победитель
UNESCO Award
Zion, Auto-Emancipation Zion, Auto-Emancipation
Амос Гитай Tied with _Zion, Auto-Emancipation (1998)_.
Победитель
A Civilized People Civilisées
Randa Chahal Sabag Tied with _Zion, Auto-Emancipation (1998)_.
Победитель
UNICEF Award
Not One Less Yi ge dou bu neng shao
Чжан Имоу
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Быть Джоном Малковичем 7.8
Быть Джоном Малковичем Being John Malkovich
Спайк Джонс
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Победитель
Luigi De Laurentiis Award - Special Mention / Best Debut Film
Bye Bye Africa Bye Bye Africa
Махамат-Салех Харун
Победитель
Pietro Bianchi Award
Dino De Laurentiis
Победитель
FEDIC Award - Special Mention
The Protagonists The Protagonists
Лука Гуаданьино
Победитель
Enzo, domani a Palermo! Enzo, domani a Palermo!
Daniele Ciprì, Франко Мареско
Победитель
Tipota Tipota
Фабрицио Бентивольо
Победитель
OCIC Special Award
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang Tied with Tydzien z zycia mezczyzny (1999).
Победитель
Неделя из жизни мужчины 6.7
Неделя из жизни мужчины Tydzien z zycia mezczyzny
Ежи Штур Tied with Guo nian hui jia (1999).
Победитель
Children and Cinema Award - Special Mention
Ritratti: Mario Rigoni Stern Ritratti: Mario Rigoni Stern
Карло Маццакурати
Победитель
Sergio Trasatti Award - Special Mention
Seventeen Years Guo nian hui jia
Yuan Zhang
Победитель
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Empty Days Rien à faire
Марион Верну
Победитель
Anicaflash Prize
Crane World Mundo grúa
Пабло Траперо
Победитель
FEDIC Special Award
The Protagonists The Protagonists
Carlo Croccolo
Победитель
Best Short Film - Special Mention
Se-tong Se-tong
Heng Tang
Победитель
Год проведения
