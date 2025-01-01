Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1963

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1963 году

Место проведения Италия
Дата проведения 24 августа 1963 - 7 сентября 1963
Золотой лев / Golden Lion
Руки над городом 7.7
Руки над городом Mani sulla città, Le
Франческо Рози Unanimously.
Победитель
Все номинанты
Хад 7.8
Хад Hud
Мартин Ритт
Рай и Ад 7.9
Рай и Ад Heaven and Hell / Tengoku to-jigoku
Акира Куросава
Большая дорога 6.9
Большая дорога Bolshaya doroga
Юрий Озеров
Milczenie Milczenie
Казимеж Куц
Том Джонс 6.5
Том Джонс Tom Jones
Тони Ричардсон
Слуга 8.1
Слуга The Servant
Джозеф Лоузи
Omicron Omicron
Ugo Gregoretti
Golden Fern Zlaté kapradí
Jirí Weiss
Блуждающий огонек 7.9
Блуждающий огонек Le feu follet
Луи Маль
Mare matto Mare matto
Ренато Кастеллани
Nunca pasa nada Nunca pasa nada
Хуан Антонио Бардем
Sweet and Sour Dragées au poivre
Jacques Baratier
Билли-лжец 7.3
Билли-лжец Billy Liar
Джон Шлезингер
Human Ningen
Канэто Синдо
Классный мир 6.4
Классный мир The Cool World
Ширли Кларк
Мюриэль, или Время возвращения 7.2
Мюриэль, или Время возвращения Muriel ou Le temps d'un retour
Ален Рене
Палач 7.6
Палач El verdugo
Луис Гарсия Берланга
Вступление 7.8
Вступление Vstuplenie
Игорь Таланкин
Кубок Вольпи / Лучший актер
Альберт Финни
Том Джонс
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Дельфин Сейриг
Мюриэль, или Время возвращения
Победитель
UNICRIT Award
Мюриэль, или Время возвращения 7.2
Мюриэль, или Время возвращения Muriel ou Le temps d'un retour
Ален Рене
Победитель
FIPRESCI Prize
Палач 7.6
Палач El verdugo
Луис Гарсия Берланга
Победитель
OCIC Award
Хад 7.8
Хад Hud
Мартин Ритт
Победитель
Pasinetti Award / Competition
Блуждающий огонек 7.9
Блуждающий огонек Le feu follet
Луи Маль
Победитель
Pasinetti Award / Parallel Sections
The Terrorist Il terrorista
Gianfranco De Bosio
Победитель
San Giorgio Prize
Вступление 7.8
Вступление Vstuplenie
Игорь Таланкин
Победитель
Best Short Film / Golden Lion
The War Game The War Game
Мэй Зеттерлинг
Победитель
Special Jury Prize
Блуждающий огонек 7.9
Блуждающий огонек Le feu follet
Луи Маль Tied with Vstuplenie (1963).
Победитель
Вступление 7.8
Вступление Vstuplenie
Игорь Таланкин Tied with Le feu follet (1963).
Победитель
Best First Work
Прекрасный май 7.9
Прекрасный май Le joli mai
Крис Маркер The film was shown out of competition.
Победитель
En söndag i september En söndag i september
Йорн Доннер
Победитель
Все номинанты
The Terrorist Il terrorista
Gianfranco De Bosio
Greenwich Village Story Greenwich Village Story
Jack O'Connell
Chi lavora è perduto (In capo al mondo) Chi lavora è perduto (In capo al mondo)
Тинто Брасс
Un tentativo sentimentale Un tentativo sentimentale
Паскуале Феста Кампаниле, Massimo Franciosa
La belle vie La belle vie
Робер Энрико
Il demonio Il demonio
Брунелло Ронди
Stories in the Sand Storie sulla sabbia
Риккардо Феллини
Lion of San Marco - Grand Prize / Best Documentary
Mud Covered City Zablácené mesto
Václav Táborsky
Победитель
Award of the City of Venice
The Terrorist Il terrorista
Gianfranco De Bosio
Победитель
Год проведения
Номинации

