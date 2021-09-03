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Спенсер Спенсер
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Spencer

Спенсер, 2021

2021 / Великобритания / Германия / Чили
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Биографическая драма о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм:

Поразительные по своей красоте костюмы от дизайнеров модного дома Chanel. На создание платья героини ушло свыше тысячи часов.

Музыкальное сопровождение от культового исполнителя. Гитаристу рок-группы Radiohead Джонни Гринвуду, скрестившему в саундтреке барочные и джазовые мотивы, удалось подчеркнуть внутреннее смятение принцессы Дианы, все глубже погружающейся в состояние дереализации.

Свежий взгляд на историю жизни одной из самых влиятельных британок XX века. В кинематографе образ Дианы Спенсер неразрывно связан с ее гибелью, произошедшей в Париже. Но авторов данного байопика интересует не реальная хронология событий, а субъективные ощущения принцессы, столкнувшейся с глубоким кризисом в браке.

Очередная яркая роль американской актрисы Кристен Стюарт, за плечами которой не только авторские хиты «Зильс-Мария», «Персональный покупатель», но и крупные студийные проекты «Под водой» и «Ангелы Чарли». В драме «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» звезда «сумеречной саги» тонко передает душевные терзания героини, выдавая одну из сильнейших работ в карьере.

Фильм участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и получил позитивные отзывы со стороны ведущих журналистов планеты.

Сюжет основан на фактах жизни Дианы Спенсер, трагически погибшей в августе 1997 года. Однако фильм посвящен взаимоотношениям принцессы с мужем Чарльзом Уэльским, в то время как смерть остается за кадром.

Существуют и другие картины о великой британке. Наиболее удачной является драма «Диана: История любви», главную роль в которой исполнила Наоми Уоттс.

Съемки стартовали в январе 2021 года на территории немецкого отеля в замке Фридрихсхоф. Также в ходе производства были задействованы Нордкирхенский дворец и дворец Марквардт. Производство завершилось в апреле 2021 года в Великобритании.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Венеции 2021 года.

«Спенсер» не первый байопик в карьере чилийского режиссера Пабло Ларраина. На его счету номинированная на «Оскар» лента «Джеки» о вдове убитого президента Джона Кеннеди, а также фильм о поэте Пабло Неруде, выдвигавшийся на «Золотой глобус».

Кинокартина открывается титром «Сказка о реальной трагедии».

Оператором выступила француженка Клер Матон, известная своей работой над хитом авторского кино «Портрет девушки в огне».

Оригинальный саундтрек написал Джонни Гринвуд. За плечами композитора музыка к таким хитам, как «Нефть», «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином».

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?

7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 23 ноября 2021
Премьера в мире 3 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Пабло Ларраин
Пабло Ларраин
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Шон Харрис
Шон Харрис
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Стелла Гонет
Стелла Гонет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спенсер 10 постеров
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Любитель нестандартных байопиков Пабло Ларраин представил свою работу «Спенсер» в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. На этот раз его собственные фантазии превращаются в короткие клипы, стереотипы, ресторанный пир и дефиле дорогих роскошных костюмов принцессы Уэльской, нервно шутящей о своем будущем. Диана, урожденная Спенсер, давно знает об измене собственного супруга принца Чарльза. Несмотря на заголовки таблоидов, она старается…
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