Спенсер, 2021

5 причин посмотреть фильм:
Поразительные по своей красоте костюмы от дизайнеров модного дома Chanel. На создание платья героини ушло свыше тысячи часов.
Музыкальное сопровождение от культового исполнителя. Гитаристу рок-группы Radiohead Джонни Гринвуду, скрестившему в саундтреке барочные и джазовые мотивы, удалось подчеркнуть внутреннее смятение принцессы Дианы, все глубже погружающейся в состояние дереализации.
Свежий взгляд на историю жизни одной из самых влиятельных британок XX века. В кинематографе образ Дианы Спенсер неразрывно связан с ее гибелью, произошедшей в Париже. Но авторов данного байопика интересует не реальная хронология событий, а субъективные ощущения принцессы, столкнувшейся с глубоким кризисом в браке.
Очередная яркая роль американской актрисы Кристен Стюарт, за плечами которой не только авторские хиты «Зильс-Мария», «Персональный покупатель», но и крупные студийные проекты «Под водой» и «Ангелы Чарли». В драме «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» звезда «сумеречной саги» тонко передает душевные терзания героини, выдавая одну из сильнейших работ в карьере.
Фильм участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и получил позитивные отзывы со стороны ведущих журналистов планеты.
Сюжет основан на фактах жизни Дианы Спенсер, трагически погибшей в августе 1997 года. Однако фильм посвящен взаимоотношениям принцессы с мужем Чарльзом Уэльским, в то время как смерть остается за кадром.
Существуют и другие картины о великой британке. Наиболее удачной является драма «Диана: История любви», главную роль в которой исполнила Наоми Уоттс.
Съемки стартовали в январе 2021 года на территории немецкого отеля в замке Фридрихсхоф. Также в ходе производства были задействованы Нордкирхенский дворец и дворец Марквардт. Производство завершилось в апреле 2021 года в Великобритании.
Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Венеции 2021 года.
«Спенсер» не первый байопик в карьере чилийского режиссера Пабло Ларраина. На его счету номинированная на «Оскар» лента «Джеки» о вдове убитого президента Джона Кеннеди, а также фильм о поэте Пабло Неруде, выдвигавшийся на «Золотой глобус».
Кинокартина открывается титром «Сказка о реальной трагедии».
Оператором выступила француженка Клер Матон, известная своей работой над хитом авторского кино «Портрет девушки в огне».
Оригинальный саундтрек написал Джонни Гринвуд. За плечами композитора музыка к таким хитам, как «Нефть», «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином».
Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?