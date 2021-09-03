Спенсер, 2021

Сюжет основан на фактах жизни Дианы Спенсер, трагически погибшей в августе 1997 года. Однако фильм посвящен взаимоотношениям принцессы с мужем Чарльзом Уэльским, в то время как смерть остается за кадром.

Существуют и другие картины о великой британке. Наиболее удачной является драма «Диана: История любви», главную роль в которой исполнила Наоми Уоттс.

Съемки стартовали в январе 2021 года на территории немецкого отеля в замке Фридрихсхоф. Также в ходе производства были задействованы Нордкирхенский дворец и дворец Марквардт. Производство завершилось в апреле 2021 года в Великобритании.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Венеции 2021 года.

«Спенсер» не первый байопик в карьере чилийского режиссера Пабло Ларраина. На его счету номинированная на «Оскар» лента «Джеки» о вдове убитого президента Джона Кеннеди, а также фильм о поэте Пабло Неруде, выдвигавшийся на «Золотой глобус».

Кинокартина открывается титром «Сказка о реальной трагедии».

Оператором выступила француженка Клер Матон, известная своей работой над хитом авторского кино «Портрет девушки в огне».

Оригинальный саундтрек написал Джонни Гринвуд. За плечами композитора музыка к таким хитам, как «Нефть», «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином».