Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1934

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1934 году

Место проведения Италия
Дата проведения 1 августа 1934 - 20 августа 1934
Mussolini Cup / Best Foreign Film
Человек с Арана 7.2
Человек с Арана Man of Aran
Роберт Дж. Флаэрти
Победитель
Все номинанты
Deutschland zwischen gestern und heute Deutschland zwischen gestern und heute
Wilfried Basse
Экстаз 7.1
Экстаз Ekstase
Густав Махаты
Wonder Bar Wonder Bar
Ллойд Бэйкон
Broken Dreams Broken Dreams
Robert G. Vignola
Amok Amok
Федор Оцеп
Человек-невидимка 7.8
Человек-невидимка The Invisible Man
Джеймс Уэйл
The Private Life of Don Juan The Private Life of Don Juan
Веселые ребята 7.4
Веселые ребята Vesyolye rebyata
Григорий Александров
Смотреть трейлер
The Wedding of Palo Palos brudefærd
Friedrich Dalsheim
Маленькие женщины 7.5
Маленькие женщины Little Women
Джордж Кьюкор
The World Moves On The World Moves On
Джон Форд
Le grand jeu Le grand jeu
Жак Фейдер
Flüchtlinge Flüchtlinge
Gustav Ucicky
Leblebici Horhor Aga Leblebici Horhor Aga
Muhsin Ertugrul
Королева Кристина 7.6
Королева Кристина Queen Christina
Рубен Мамулян
Reka Reka
Йозеф Ровенски
Death Takes a Holiday Death Takes a Holiday
Митчелл Лейзен
By Candlelight By Candlelight
Джеймс Уэйл
5.6
Петербургская ночь Peterburgskaya noch
Григорий Рошаль, Вера Строева
Going Hollywood Going Hollywood
Рауль Уолш
Это случилось однажды ночью 7.6
Это случилось однажды ночью It Happened One Night
Фрэнк Капра
Twentieth Century Twentieth Century
Ховард Хоукс
Вива, Вилья! 6.4
Вива, Вилья! Viva Villa!
Джек Конуэй
White Heat White Heat
Lois Weber
White Majesty Die weiße Majestät
August Kern, Anton Kutter
Zem spieva Zem spieva
Karel Plicka
Dood water Dood water
Gerard Rutten
5.9
Гроза Groza
Владимир Петров
Masquerade in Vienna Maskerade
Вилли Форст
April Blossoms Blossom Time
Paul L. Stein
Beyond Bengal Beyond Bengal
Harry Schenck
Jeunesse Jeunesse
Жорж Лакомб
Три песни о Ленине 6.5
Три песни о Ленине Tri pesni o Lenine
Дзига Вертов
5.6
Петербургская ночь Peterburgskaya noch
Григорий Рошаль, Вера Строева
Seeta Seeta
Debaki Kumar Bose
The Growing Youth Reifende Jugend
Карл Фрелих
Весенний парад 6.3
Весенний парад Frühjahrsparade
Геза Фон Больвари
A Prisoner Has Escaped Se ha fugado un preso
Benito Perojo
En stilla flirt En stilla flirt
Gustaf Molander
Chelyuskin, Heroes of the Arctic Chelyuskin
Yakov Poselsky
S.S. Tenacity Le paquebot Tenacity
Жюльен Дювивье
Mussolini Cup / Best Italian Film
Loyalty of Love Teresa Confalonieri
Guido Brignone
Победитель
Все номинанты
Il canale degli angeli Il canale degli angeli
Francesco Pasinetti
Everybody's Woman La signora di tutti
Макс Офюльс
Stadio Stadio
Carlo Campogalliani
Seconda B Seconda B
Goffredo Alessandrini
Golden Medal / Best Actor
Уоллес Бири
Вива, Вилья!
Победитель
Golden Medal / Best Actress
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Маленькие женщины
Победитель
Golden Medal / Best Actuality Documentary
Golden Medal / Best Animation
Funny Little Bunnies Funny Little Bunnies
Уолт Дисней
Победитель
Golden Medal
Stadio Stadio
Carlo Campogalliani
Победитель
Best Short Film
Voulez-vous être un assassin? Voulez-vous être un assassin?
Marcel de Hubsch
Победитель
Special Prize
Seconda B Seconda B
Goffredo Alessandrini
Победитель
Best Cinematography
Dood water Dood water
Andor von Barsy
Победитель
Best Director
Экстаз 7.1
Экстаз Ekstase
Густав Махаты
Победитель
Special Recommendation
Вива, Вилья! 6.4
Вива, Вилья! Viva Villa!
Джек Конуэй
Победитель
Death Takes a Holiday Death Takes a Holiday
Митчелл Лейзен
Победитель
The World Moves On The World Moves On
Джон Форд
Победитель
Человек-невидимка 7.8
Человек-невидимка The Invisible Man
Джеймс Уэйл
Победитель
Honorary Diploma
Seeta Seeta
Debaki Kumar Bose
Победитель
Leblebici Horhor Aga Leblebici Horhor Aga
Muhsin Ertugrul
Победитель
A Prisoner Has Escaped Se ha fugado un preso
Benito Perojo
Победитель
Nippon Nippon Nippon Nippon
Katsudo Shashin
Победитель
En stilla flirt En stilla flirt
Gustaf Molander
Победитель
Best World Premiere
The Private Life of Don Juan The Private Life of Don Juan
Александр Корда
Победитель
Corporations Ministry Cup
Everybody's Woman La signora di tutti
Макс Офюльс
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше