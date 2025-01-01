Меню
Киноафиша Кинофестивали Венецианский кинофестиваль События Венецианский кинофестиваль 1966

Все фильмы-номинанты «Венецианский кинофестиваль» в 1966 году

Место проведения Италия
Дата проведения 28 августа 1966 - 10 сентября 1966
Золотой лев / Лучший фильм
Все номинанты
Comédie Comédie
Сэмюэл Беккет, Marin Karmitz, Jean Ravel, Jean-Marie Serreau
Золотой лев / Golden Lion
Битва за Алжир 8.1
Битва за Алжир La battaglia di Algeri
Джилло Понтекорво
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
451гр. по Фаренгейту 7.3
451гр. по Фаренгейту Fahrenheit 451
Франсуа Трюффо
Наудачу, Бальтазар 7.8
Наудачу, Бальтазар Au hasard, Balthazar
Робер Брессон
Atithi Atithi
Tapan Sinha
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым Abschied von gestern
Александр Клюге
The Search La busca
Angelino Fons
Night Games Nattlek
Мэй Зеттерлинг
Chappaqua Chappaqua
Conrad Rooks
The Wild Angels The Wild Angels
Роджер Корман
Un uomo a metà Un uomo a metà
Vittorio De Seta
Добыча 5.8
Добыча La curée
Роже Вадим
Первый учитель 7.7
Первый учитель The First Teacher
Андрей Кончаловский
Создания 6.4
Создания Les créatures
Аньес Варда
Кубок Вольпи / Лучший актер
Жак Перрен
Un uomo a metà, The Search
Победитель
Кубок Вольпи / Лучшая актриса
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Первый учитель
Победитель
FIPRESCI Prize
Битва за Алжир 8.1
Битва за Алжир La battaglia di Algeri
Джилло Понтекорво
Победитель
Смотреть трейлер
Italian Cinema Clubs Award
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым Abschied von gestern
Александр Клюге
Победитель
OCIC Award
Наудачу, Бальтазар 7.8
Наудачу, Бальтазар Au hasard, Balthazar
Робер Брессон
Победитель
Lion of San Marco / Best Documentary
The Mistral Pour le Mistral
Йорис Ивенс
Победитель
Lion of San Marco / Best Documentary - Television
Storm Signal Storm Signal
Robert Drew
Победитель
Lion of San Marco / Best Film about Adolescence
Ritzar bez bronya Ritzar bez bronya
Борислав Шаралиев
Победитель
Lion of San Marco
Snehulák Snehulák
Hermína Týrlová
Победитель
Snehulák Snehulák
Giancarlo Zagni
Победитель
Memorandum Memorandum
Donald Brittain, John Spotton
Победитель
Memorandum Memorandum
Donald Brittain, John Spotton
Победитель
San Giorgio Prize
Наудачу, Бальтазар 7.8
Наудачу, Бальтазар Au hasard, Balthazar
Робер Брессон
Победитель
Special Jury Prize
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым Abschied von gestern
Александр Клюге Tied with Chappaqua (1966).
Победитель
Chappaqua Chappaqua
Conrad Rooks Tied with Abschied von gestern - (Anita G.) (1966).
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым Abschied von gestern
Александр Клюге
Победитель
New Cinema Award / Best Actress
Alexandra Kluge
Прощание с прошлым
Победитель
New Cinema Award
Наудачу, Бальтазар 7.8
Наудачу, Бальтазар Au hasard, Balthazar
Робер Брессон
Победитель
Special Mention
Lion of San Marco - Grand Prize
Family of Man Rodzina czlowiecza
Wladyslaw Slesicki
Победитель
Hectorologie Hectorologie
Alain Blondel, Yves Plantin
Победитель
Звонят, откройте дверь 7.2
Звонят, откройте дверь Zvonyat, otkroyte dver
Александр Митта
Победитель
Hectorologie Hectorologie
Alain Blondel, Yves Plantin
Победитель
Special Prize
The Boy Across the Street Ha-Yeled Me'ever Lerechov
Yosef Shalhin
Победитель
The War Game The War Game
Peter Watkins
Победитель
Plate / Children's Film - Educative-Didactical
Alexander und das Auto ohne linken Scheinwerfer Alexander und das Auto ohne linken Scheinwerfer
Петер Фляйшман
Победитель
Plate / Documentary - Contemporary Life/Social
Labanta negro Labanta negro
Piero Nelli
Победитель
Plate
The Animal Movie The Animal Movie
Grant Munro, Ron Tunis
Победитель
The Animal Movie The Animal Movie
Grant Munro, Ron Tunis
Победитель
Jemima + Johnny Jemima + Johnny
Lionel Ngakane
Победитель
Physics and Chemistry of Water Physics and Chemistry of Water
Sarah Erulkar
Победитель
Ptaci kohaci Ptaci kohaci
Jirí Torman
Победитель
Plate / Recreative Children's Film
Крот
Крот Krtek
Милер, Зденек For episode "Krtek a raketa (#1.3)".
Победитель
Honorary Diploma
Willem de Kooning, the Painter Willem de Kooning, the Painter
Paul Falkenberg, Hans Namuth
Победитель
La fiaba di Tancredi La fiaba di Tancredi
Velia Vergani
Победитель
Tribunal Gerichtstag
Herbert Seggelke
Победитель
Willem de Kooning, the Painter Willem de Kooning, the Painter
Paul Falkenberg, Hans Namuth
Победитель
Plate 'Lion of San Marco' / Best Animated Film
Chromophobia Chromophobia
Raoul Servais
Победитель
Plate 'Lion of San Marco' / Best Children's Film
The Kind-Hearted Ant Mrav dobra srca
Vladimir Jutrisa, Aleksandar Marks
Победитель
Plate 'Lion of San Marco' / Best Experimental Film
L'ultimo L'ultimo
Vittorio Armentano
Победитель
Plate 'Lion of San Marco' / Best Sport Film
Hockey Hockey
Milivoje 'Mica' Milosevic
Победитель
Plate 'Lion of San Marco' / Cultural and Educational Film
Comment savoir Comment savoir
Клод Жютра
Победитель
Plate 'Lion of San Marco' / Film about Architecture
Helioplastika Helioplastika
Jaroslaw Brzozowski
Победитель
Plate 'Lion of San Marco'
The Ivory Knife: Paul Jenkins at Work The Ivory Knife: Paul Jenkins at Work
Jules Engel
Победитель
Premio per la migliore interpretazione
Ritzar bez bronya Ritzar bez bronya
Oleg Kovachev
Победитель
Luis Buñuel Award
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым Abschied von gestern
Александр Клюге
Победитель
CIDALC Award
Buster Keaton Rides Again Buster Keaton Rides Again
John Spotton
Победитель
Cinema 60 Award
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым Abschied von gestern
Александр Клюге
Победитель
Award of the City of Venice
Битва за Алжир 8.1
Битва за Алжир La battaglia di Algeri
Джилло Понтекорво
Победитель
Смотреть трейлер
Cineforum 66 Award
Наудачу, Бальтазар 7.8
Наудачу, Бальтазар Au hasard, Balthazar
Робер Брессон
Победитель
